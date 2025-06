Thailand Research Expo 2025 ชูสมรรถนะนักวิจัยและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปลุกพลังนวัตกรรม พลิกโฉมอนาคตชาติ

วันที่ 16 มิถุนายน 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568: Thailand Research Expo 2025” งานแสดงผลงานวิจัยระดับชาติที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20 แห่งความภาคภูมิใจ ซึ่งการจัดงานในปีนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาประเทศในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “Research for All: เชื่อมต่ออนาคตไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการปาฐกถาพิเศษ ศักยภาพของอุดมศึกษาและ ววน. ในการกำหนด ตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวรายงานบทบาทของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในการจัดทำดัชนี ววน. ของประเทศศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า อว. ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของการอุดมศึกษาและระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ในการขับเคลื่อนขีดความสามารถของประเทศ โดยอ้างอิงจากรายงานของ IMD ปี 2567 ที่แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีอันดับการแข่งขันดีขึ้น 5 อันดับ มาอยู่ที่อันดับ 25 ของโลก ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวก ได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการศึกษายังต้องการกลไกสนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้าน R&D ต่อ GDP และทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับภาคธุรกิจ การยกระดับคุณภาพงานวิจัย การผลิตบัณฑิตในสาขา S&T การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม และการเพิ่มความร่วมมือระหว่างอุดมศึกษากับภาคเอกชน จึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนบนเวทีโลกดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ดำเนินการจัดเก็บ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการวัดค่าใช้จ่ายและบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ประเมินสถานภาพ ววน. ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนยุทธศาสตร์และการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล รวมถึงใช้ในการประเมินขีดความสามารถของประเทศในเวทีโลก เช่น IMD, WIPO และ WEF การพัฒนาไปสู่ระบบ e-Index เพิ่มความแม่นยำ และสามารถคาดการณ์แนวโน้มการลงทุนใน ววน. ได้ล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษาในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อจากนั้น จึงเป็นการจัดเสวนาในหัวข้อ “ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ: สมรรถนะกำลังคนวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเป้าหมาย” โดยมีผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมระดับแนวหน้าเข้าร่วม ประกอบด้วย ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2569 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมปลุกพลังความคิด แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และชี้ทางสู่การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ผ่านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อนาคตศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ กล่าวถึงประเด็น “สมรรถนะกำลังคน: หัวใจของการแข่งขัน” ว่า “แม้สมรรถนะนักวิจัยไทยจะพัฒนาขึ้น แต่ยังต้องเร่งสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น” ปัจจุบัน นักวิจัยในภาคเอกชนมีเพียง 2,000 คน เมื่อเทียบกับภาคอุดมศึกษาที่มีถึง 27,000 คน ซึ่งมีเพียงประมาณหนึ่งในสามเท่านั้นที่ทำงานวิจัยจริง จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนานักวิจัยทุกระดับ และปรับระบบการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อพาประเทศไทยสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกนายเกรียงไกร เธียรนุกุล กล่าวถึง “อุตสาหกรรมอนาคต: โอกาสท่ามกลางวิกฤต” ว่า โลกกำลังเผชิญความท้าทายจากเทคโนโลยี Disruptive, AI, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนโยบายการค้า ประเทศไทยจึงต้องเร่งปรับตัวสู่ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Next Gen Industry) ที่เน้นความยั่งยืน เทคโนโลยีสะอาด และโมเดล BCG ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหากฎหมาย การขาดแคลนแรงงาน หนี้ครัวเรือน และการเพิ่มงบวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างบุคลากรทักษะสูงด้าน AI และนวัตกรรม พลิกบทบาทจาก OEM สู่ ODM/OBM เพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืนศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ สกสว. เน้นว่า “นโยบายและระบบนิเวศ: รากฐานความสำเร็จ” การยกระดับขีดความสามารถของประเทศต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดย สกสว. มุ่งจัดสรรงบประมาณและวางนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคนวิจัย สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดัน ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (SRI Index) ให้เป็นเข็มทิศยุทธศาสตร์ของชาติ พร้อมย้ำว่า “นักวิจัยไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก”ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึง “นวัตกรรมจาก วว.: พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม” ว่า วว. พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการวิจัยที่ตอบโจทย์จริงและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวร่วมกำหนดอนาคตชาติ Thailand Research Expo 2025 ไม่ใช่เพียงเวทีแสดงผลงานวิจัย แต่คือจุดเริ่มต้นของการผนึกพลังทุกภาคส่วน เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก ด้วยพลังของนักวิจัย บุคลากรทักษะสูง และความร่วมมือที่แข็งแกร่งมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568 (Thailand Research Expo 2025) เข้าชมฟรี! เปิดให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 16–20 มิถุนายน 2568 เวลา 09.00–16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: https://researchexporegistration.comสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ภาคการประชุม: โทร. 0-2579-1370-9 ต่อ 263, 264, 265 ภาคนิทรรศการ: โทร. 0-2579-1390 ต่อ 516, 517