วช. จัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568 ยิ่งใหญ่ ยกทัพงานวิจัยกว่า 1พันผลงานภายใต้แนวคิด “Research for All : เชื่อมต่ออนาคตไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568 (Thailand Research Expo 2025)“ งานแสดงผลงานวิจัยระดับชาติที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ทศวรรษ และปีนี้เป็นปีที่ 20 แห่งความภาคภูมิใจ นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาประเทศในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด "Research for All : เชื่อมต่ออนาคตไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Research for All : พลิกโฉมอนาคตไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม“ พร้อมนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในปีนี้ วช. มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนองานวิจัยในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ลดช่องว่างระหว่างนักวิจัยกับประชาชนทั่วไป ด้วยการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงองค์ความรู้และผลงานวิจัยได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับชีวิตประจำวัน เพื่อแสดงให้เห็นว่างานวิจัยมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหา พัฒนาประเทศ และสร้างอนาคตที่ดีกว่า นอกจากนี้ได้คำนึงถึงการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับงานวิจัย โดยมีกิจกรรมภายในบริเวณพื้นที่นิทรรศการที่หลากหลาย อาทิ การทดลอง การสาธิต และการเสวนา รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการนำเสนอ เช่น AR/VR และ Interactive display เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในปีนี้จัดแสดงผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ 6 ธีมหลัก ได้แก่- งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน- งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างพลังสร้างสรรค์ Soft Power ของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้ และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรม Soft Power 11 สาขา- งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 8 ด้าน อาทิ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง, ปัญญาประดิษฐ์, ยานยนต์ไฟฟ้า, การแพทย์ชั้นสูง, เศรษฐกิจ, บริการดิจิทัล, อุตสาหกรรมสีเขียว, ความมั่นคงของประเทศ และการพัฒนาต่อยอดเขตเศรษฐกิจพิเศษ- งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมคนทุกช่วงวัยอย่างครบถ้วน ทั้งด้านสังคม สภาพความมั่นคงระดับครอบครัวและระดับประเทศ- งานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ การจัดการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม- งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ การพัฒนาด้านการเงิน การตลาด การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนทุกระดับสู่การสร้างรายได้แบบยั่งยืนนอกจากนี้ ภายในงานยังมีการนำเสนอนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย”, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมายุ 70 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2568, นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา, การประกวดผลงานวิศวกรสังคมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2568, นิทรรศการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค, นิทรรศการ Research Festival, นิทรรศการศาสตร์และศิลป์งานวิจัย, นิทรรศการ Thailand Research Expo & Symposium 2025 The National RGJ & RRI Conference 2025 และการประชุมสัมมนาในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมอีกกว่า 150 หัวข้อ ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับฟังประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงานขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าชมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2568 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 09.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://researchexporegistration.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2579-1370-9 ต่อ 263, 264 และ 265 (ภาคการประชุม) หรือ 0-2579-1390 ต่อ 516 517 (ภาคนิทรรศการ)