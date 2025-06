รัฐมนตรี อว. เข้าร่วมการประชุม The 2nd Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระหว่างไทย-จีนเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมการประชุม The 2nd Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวเปิดการประชุมในฐานะตัวแทนจากประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติในการกล่าวเปิดงาน นางสาวศุภมาสได้แสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้เกียรติเชิญประเทศไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการใช้ประโยชน์ในทางพลเรือน ในครั้งนี้ พร้อมทั้งชื่นชมความเป็นผู้นำของจีนในด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งในมิติของการวิจัย พัฒนา และการประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor – SMR) ที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลกรัฐมนตรี อว. ยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเรียนรู้จากองค์ความรู้และประสบการณ์ของจีน เพื่อนำมาปรับใช้และยกระดับขีดความสามารถของประเทศในด้านพลังงานและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พร้อมทั้งผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายระดับโลกในโอกาสเดียวกัน นางสาวศุภมาส และนายศุภชัย ใจสมุทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. ลงนามกับ Mr. Yao Weihua, Vice president of Nuclear Power Institute of China (NPIC) เพื่อจัดตั้ง ห้องปฏิบัติการร่วมด้านเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMR Joint Laboratory) การร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้าน SMR นี้เป็นความร่วมมือหลักระหว่าง สทน. กับ หน่วยงานจีน ได้แก่ China National Nuclear Corporation (CNNC), Nuclear Power Institute of China และ Hainan Nuclear Power Co, LTD. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างเครื่องปฏิกรณ์ SMR ทั้งสองฝ่ายจะมีกิจกรรมทั้งในเชิงการพัฒนาบุคลากร การทำวิจัยร่วม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การจัดการกากกัมมันตรังสี การสื่อสาธารณะ การเตรียมการด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นต้น