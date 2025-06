รัฐมนตรีกระทรวง อว. กล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมประชุม BRST ครั้งที่ 2 สร้างเส้นทางสายไหมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน

Science and Technology Exchange ครั้งที่ 2 มีผู้นำประเทศรัฐมนตรีกว่า 15 ประเทศ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่กว่า 70 ประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานหลายพันคน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมผู้บริหารกระทรวง อว. ประกอบด้วย นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ,ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน The 2nd Belt and Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2568 ณ Tianfu International Convention Center เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนในพิธีเปิดการประชุมฯ ได้รับเกียรติจาก H.E.Ding Xuexiang ซึ่งดำรงตำแหน่ง Member of the Standing Committee of the CPC Central Committee Political Bureau และ รองนายกรัฐมนตรีของจีน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. ได้ร่วมกล่าวสุทรพจน์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของต่างประเทศ และผู้บริหารขององค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ Mr. Amando Rodriguez Batista, Minister of Science, Technology and Environment of Cuba, Mr. Lih Kang Chang, Minister of Science, Technology and Innovative of Malaysia, และ Mr. Daren Tang, Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) โดยมี Mr. Li Wenqing, vice Governor of the People’s Government of Sichuan Province เป็นผู้ดำเนินรายการ (host)นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. ได้กล่าวว่า ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้สร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและดิจิทัล ที่เชื่อมโยงประเทศต่างๆ และประชาชนเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกัน ได้ส่งเสริมการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการทำงานร่วมกันด้านการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และปัจจุบัน ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มีบทบาทอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับมนุษยชาติและรับมือกับความท้าทายของโลก นับตั้งแต่ การรับรองความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นต้น ดังนั้น ในการทำงานข้ามพรหมแดนร่วมกันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง พร้อมนี้ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมยังสามารถเสริมพลังให้ชุมชน เสริมสร้างความยืดหยุ่น และยกระดับชีวิตของประชาชนของประเทศในแถบหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนการจัดประชุม Belt and Road Conference on