CNSA เผยภาพแรกจากยานเทียนเหวิน 2 ที่กำลังมุ่งหน้าสู่ดาวเคราะห์น้อย 2016 HO3 เพื่อทำการเก็บตัวอย่างดินในปี 2027

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- stsbeijing.org

(China National Space Administration - CNSA)



- thaiastro.nectec.or.th

(สมาคมดาราศาสตร์ไทย)



- space.com

(China's Tianwen 2 spacecraft sends home 1st photo as it heads for mysterious 'quasi-moon' asteroid)

(China National Space Administration - CNSA) ได้เผย(Tianwen 2) ที่กำลังโคจมุ่งหน้าสู่ในภารกิจสำรวจและเก็บตัวอย่างดินกลับมายังโลก โดยภาพได้แสดงให้เห็นถึงพื้นหลังที่เป็นอวกาศอันดำมืดเหมือนมีปริศนารอการค้นพบ และแผงโซลาร์เซลล์ของยานที่เป็นเอกลักษณ์และมีลักษณะคล้ายกับ ยานลูซี่ (Lucy) ขององค์การนาซา (NASA) ที่ถูกส่งออกไปก่อนหน้านี้ เพื่อสำรวจดาวเคราะห์น้อยเช่นกันแม้ทาง CNSA จะเผยให้ชมเพียงภาพเดียว แต่ก็แสดงให้เห็นว่า ยานเทียนเหวิน 2 และการกางแผงโซลาร์เซลล์ของยานอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์พร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศอันกว้างใหญ่เพื่อไขปริศนาการกำเนิดโลกและดวงจันทร์ของเราถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศจากศูนย์ปล่อยดาวเทียม Xichang Satellite Launch Center มณฑลเสฉวน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ภารกิจของยานลำนี้คือการเดินทางสู่ดาวเคราะห์น้อย 2016 HO3 เพื่อทำการเก็บตัวอย่างดินบนพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยในปี 2027 และนับเป็นภารกิจแรกที่สำนักงานอวกาศแห่งชาติจีน ที่มีการส่งยานสำรวจเพื่อไปเก็บตัวอย่างบนดาวเคราะห์น้อยความน่าสนใจของคือวงโคจรที่มีความเสถียร นักวิทยาศาสตร์ศาสตร์พบว่า ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ได้รักษาสถานะ Quasi-Satellite หรือ เป็นดาวเคราะห์น้อยประเภทดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก โดยมีวงโคจรใกล้เคียงกับของโลก บางครั้งเมื่อเข้าใกล้โลก จะถูกแรงดึงดูดของโลกมาโคจรรอบโลกเหมือนเป็นบริวารดวงหนึ่ง แต่วงโคจรรอบโลกของดาวเคราะห์น้อยจำพวกนี้จะไม่เสถียร หลังจากที่เข้ามาเป็นบริวารของโลกระยะเวลาหนึ่ง ก็จะหลุดจากแรงดึงดูดของโลกไป นักดาราศาสตร์จึงไม่ถือว่าเป็นบริวารแท้ แต่เรียกว่า วัตถุคล้ายบริวาร (quasi-satellite) และอีกหนึ่งความหน้าสนใจจากข้อมูลการศึกษามีการคาดการณ์ว่า 2016 HO3 เป็นเศษวัตถุจากดวงจันทร์ที่หลุดออกมาหลังการชนกันในยุคการกำเนิดดวงจันทร์