รัฐมนตรี อว. ร่วมพิธีลงนาม MOU สานต่อความร่วมมือการใช้ Big Earth data ระหว่าง วช. และ DBAR ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU ในระหว่างการประชุม The 9th Digital Belt and Road Conference (DBAR2025) ซึ่งเป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือภายใต้โครงการดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน โดย Prof. Guo Huadong, DBAR Chair และ Director General of CBAS พร้อมกันนี้ การลงนามร่วมด้วยเครือข่ายศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ ดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (DBAR-ICoE-Bangkok) โดย ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ ดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ วช., ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, ผศ.ดร. Xue Wenchao สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมเป็นพยานในการลงนาม ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม DoubleTree by Hilton Chengdu Xinglong Lake เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีนการลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือและความเข้าใจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่าง วช. โดยศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ ดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (DBAR-ICoE-Bangkok) ในการส่งเสริมเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันในบริบทของโครงการดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (DBAR) โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การแบ่งปันความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพเพื่อแก้ไขช่องว่างของความรู้ การอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจ และการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัยอนึ่ง ประเทศไทยได้จัดตั้ง “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ ดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (DBAR-ICoE-Bangkok)” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ The Digital Belt and Road (DBAR) Program สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนความ เชี่ยวชาญและเทคโนโลยี โดยร่วมมือกับกลุ่มงาน DBAR เพื่อพัฒนาและนำข้อมูลโลกขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคไปประยุกต์ใช้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยง ความมั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาเมือง และการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและแหล่งมรดกโลก โดยเชื่อมั่นว่าการลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและภูมิภาคให้ชัดเจนยิ่งขึ้น