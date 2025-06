Thailand Research Expo 2025 ครบรอบ 2 ทศวรรษ วช. จัดใหญ่รวมพลังเครือข่ายวิจัยทั่วไทย โชว์กว่า 1,000 ผลงาน ภายใต้แนวคิด ‘Research for All’

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568 (Thailand Research Expo 2025)” ภายใต้คอนเซ็ปท์“Research for All เชื่อมต่ออนาคตไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” โดยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2568 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ หรือ Thailand Research Expo 2025 ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Research for All : เชื่อมต่ออนาคตไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึง "งานวิจัยเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน" เป็นการเปิดโอกาสเพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก และสังคมสู่การขับเคลื่อนงานวิจัยเชื่อมต่ออนาคตไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ งานวิจัยและนวัตกรรมจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568 (Thailand Research Expo 2025)” เป็นเวทีจัดแสดงผลงานวิจัยระดับชาติที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ทศวรรษ โดยการผนวกความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาประเทศในทุกมิติ ซึ่งในปีนี้ได้รวบรวมผลงานไว้มากกว่า 1,000 ผลงาน โดยครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ภายใต้ 6 ธีมหลัก ดังนี้- งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย- งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างพลังสร้างสรรค์ Soft Power ของประเทศ- งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่- งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน- งานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน- งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมผลงาน จากเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศแล้ว ภายในงานยังได้มีการนำเสนอนิทรรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย”, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เจริญพระชนมายุ 70 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2568, นิทรรศการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา,นิทรรศการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค, นิทรรศการ Research Festival, นิทรรศการศาสตร์และศิลป์งานวิจัย และนิทรรศการ Thailand Research Expo & Symposium 2025 และ The National RGJ & RRI Conference 2025วช. ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568 (Thailand Research Expo 2025)” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2568 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์เวลา 09.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://researchexporegistration.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2579-1370-9 ต่อ 263, 264 และ 265 (ภาคการประชุม) หรือ 0-2579-1390 ต่อ 516 517 (ภาคนิทรรศการ)