ทีม Out of atmosphere จาก “วารีเชียงใหม่–ปรินส์รอยแยลส์ฯ” คว้าแชมป์ Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2025 NSM ชี้เยาวชนไทยมีศักยภาพเทียบระดับโลก

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) ดร.ปราณปริยา วงค์ษา ผอ.สำนักเครือข่ายองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.วสันชัย วงศ์สันติวนิช กรรมการผู้จัดการบริษัท เดลว์ แอโรสเปซ จำกัด และนายมานิตย์ จันสุทธิรางกูร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอเมค เอดดูเคชัน จำกัด ร่วมมอบรางวัลการแข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2025 เวทีเฟ้นหาทีมชนะเลิศการออกแบบและประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดประดิษฐ์ (ROCKET) ที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม Out of atmosphere จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ CANSAT – ROCKET Award ไปครอง รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัล Special Award จาก บริษัท เดลว์ แอโรสเปซ จำกัด พร้อมรับโควต้าเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อได้ 2 หลักสูตร คือ วิศวกรรมไอโอทีเเละสารสนเทศ และวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ มีสมาชิกในทีม คือ นายณัชฤทธิ์ วิภักดิ์ นายภูริภัทร บุญศิลปไทย นายภูมิใจ รางศรี จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ และนายรอยล วรรณประเสริฐ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและนายไอแซก สตีเวน วงศ์รัตนมัจฉา ที่ปรึกษารางวัลประเภท CANSAT มีดังนี้ รางวัล Best CANSAT Award ได้แก่ ทีม CARROT CUTIE โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยองและยังได้รับรางวัล Special Award จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน),รางวัล CANSAT Mission Award ทีม Out of atmosphere โรงเรียนวารีเชียงใหม่และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจ.เชียงใหม่ ,รางวัล Technique Award ได้แก่ ทีม UDUCK โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ,รางวัล Best Failure Award ได้แก่ ทีม SOHONIRUNTO โรงเรียนสุรวิวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมาและ รางวัล Rookie of the Year Award ได้แก่ ทีม En-soft โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผลรางวัลประเภท ROCKET มีดังนี้ รางวัล Best Rocket Award ได้แก่ ทีม Out of atmosphere โรงเรียนวารีเชียงใหม่ และ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจ.เชียงใหม่และยังได้รับรางวัล Special Award จาก บริษัท ไอเมค เอดดูเคชัน จำกัด,รางวัล Rocket Mission Award ทีมไก่ทอดศาลายา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ,รางวัล Aerodynamics design Award ทีม CANSAT P CANSIT โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมกรุงเทพฯ ,รางวัล Deployment Award ทีม Sky's Rift โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี และ รางวัล Rookie of the Year Award ได้แก่ ทีม En-soft โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนอกจากนี้ ยังมีรางวัล Consolation Award จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ทีม The last COW โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, ทีม BUNGFAI โรงเรียนสุรวิวัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา, ทีม UI BEAM โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น และ ทีม Never struggled, don't talk big โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว กรุงเทพฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฯครั้งนี้ และทีมเยาวชนทุกทีมยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์โมดูลสื่อสาร จำนวน 20 ชุด มูลค่าชุดละ 1,000 บาท บริษัท เอมวัน (ประเทศไทย) จำกัด อีกด้วยดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ NSM กล่าวว่า การแข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2025 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 9 ปี ที่ NSM ร่วมกับ DTI จัดการแข่งขัน CANSAT เราเห็นพลังและความมุ่งมั่นของเยาวชนในการประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดประดิษฐ์ (ROCKET) ที่จำลองให้เห็นถึงการทำงานเหมือนดาวเทียมจริง การคิดสร้างสรรค์และทดลองติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อทำภารกิจต่าง ๆ ตามที่กำหนด ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ หวังว่าเวทีนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทุกคนได้ก้าวไปสู่การพัฒนาตนเองและต่อยอดในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ“ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกท่านและทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI) ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักรวมทั้งผู้สนับสนุนรางวัลพิเศษต่าง ๆ อาทิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, บริษัท เดลว์ แอโรสเปซ จำกัด, บริษัท ไอเมค เอดดูเคชัน จำกัด และบริษัท เอมวัน (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จ” ดร.ชนินทร กล่าว