ปฏิทินวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์ เดือนมิถุนายน 2568

เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีให้ได้รำลึกถึงเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งได้ฝากผลงานการค้นคว้าที่น่าจดจำและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และยังมีวันสำคัญสากลต่างๆ ให้ได้ระลึกถึงปณิธานความปรารถนาที่ได้ตั้งวันสำคัญให้เกิดขึ้น อาทิ: เป็นวันคล้ายวันเกิดของ(James Hutton / 1726 -1797) นักสำรวจชาวสกอตแลนด์ ผู้ที่ได้รับขนานนามว่า “บิดาแห่งธรณีวิทยาสมัยใหม่” จากการเสนอแนวคิดเอกรูปนิยม (Uniformitarianism) โดยมีหลักการว่า สภาพต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกในอดีตนั้น เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเป็นที่มาของประโยคดังในวงการธรณีวิทยา “The present is the key to the past. - ปัจจุบันเป็นกุญแจไขไปสู่อดีต” ทำให้ธรณีวิทยาได้กลายเป็นศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นบนหลักการความสม่ำเสมอ(World Environment Day) องค์การสหประชาชาติได้มีการประกาศว่า วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เนื่องจากในปัจจุบันโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อเป็นวันสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่กำลังเกิดขึ้นบนโลก และเป็นวันที่ให้ตระหนักถึงการร่วมมือกันเพื่อหาวิธีการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม: เป็นวันคล้ายวันเกิดของ(Blaise Pascal / 1623 - 1662) นักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์ ชาวฝรั่งเศส หนึ่งในผู้พัฒนาแนวคิดซึ่งเป็นรากฐานของ “ทฤษฎีความน่าจะเป็น” ที่ใช้ศึกษากันในปัจจุบัน โดยเป็นผู้ก่อตั้ง "กฎของปาสกาล" หรือ "หลักการส่งผ่านความดันของของไหล" และยังมีผลงานในหลากหลายสาขา อาทิ เรขาคณิต ฟิสิกส์ รวมถึงผลงานการศึกษาทางคณิตศาสตร์ชิ้นสำคัญ คือ "รูปสามเหลี่ยมปาสกาล" ที่ได้รับการตั้งเพื่อเป็นเกียรติกับเขา(Summer Solstice) วันที่เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี โดยในวันนี้ช่วงเวลากลางวันจะยาวนานที่สุด และมีช่วงเวลากลางคืนสั้นที่สุดในรอบปี เนื่องจากองศาของดวงอาทิตย์ได้เดินทางไปถึงจุด “Solstice” เป็นภาษาอินโดยูโรเปียน คำว่า “Stice” หมายถึง สถิต หรือ หยุด ดังนั้น Summer Solstice จึงหมายถึงวันที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดหยุด หรือจุดสุดทางเหนือ และใน 1 ปี ที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น - ตก ของดวงอาทิตย์ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่- วันที่กลางวันยาวนานที่สุด- วันที่กลางคืนยาวนานที่สุดและ– วันที่มีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน: เป็นวันคล้ายวันเกิดของ(George Ellery Hale / 1868 - 1938 ) นักดาราศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ผู้ค้นพบสนามแม่เหล็กในจุดดับบนดวงอาทิตย์ ก่อนการค้นพบจุดดับบนดวงอาทิตย์ ไม่เคยมีใครนึกมาก่อนว่า ดวงอาทิตย์ที่มีความสว่างจ้าจะมีส่วนที่มืดดำไร้แสงใดๆ จนกระทั่ง จอร์จ แอลเลอรี เฮล ได้ประดิษฐ์สเป็คโทรเฮลิโอกราฟ (Spectroheliograph) เครื่องมือที่สำคัญต่อวงการศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ และให้เราได้รู้ว่าบนดวงอาทิตย์ก็มีจุดดับ