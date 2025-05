“สายรุ้ง” ปรากฏการณ์งดงามหลังฝนตก สีสันจากการหักเหของแสง ที่ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของ Pride Month

(สสวท.)

(Nature curiosity : What causes a rainbow to appear)

หรือหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามน่าชม ด้วยแถบเส้นหลากสีสันที่ปรากฏบนท้องฟ้าหลังช่วงฝนตก จึงทำให้รุ้งกินน้ำถูกหยิบยกมาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ที่สื่อถึงความหมายดีๆ เช่น ในเดือนมิถุนายนของทุกๆ ปี ที่ได้ถูกยกให้เป็นซึ่งมีธงสัญลักษณ์เป็นแถบสีรุ้งที่สื่อถึงความเท่าเทียมกัน ความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสายรุ้งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นแถบเส้นหลากสีบนท้องฟ้า มักจะปรากฏในช่วงหลังฝนตก โดยแถบเส้นจะมีสีต่างๆ เรียงจากล่างขึ้นบนเรียงตามลำดับ คือ ม่วง ฟ้า น้ำเงิน เขียวเหลือง แสด แดง ซึ่งสีทั้ง 7 ที่ปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าเป็นสีของแสงจากดวงอาทิตย์การเกิดแถบเส้นสีหลังช่วงเวลาฝนตก เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากละอองน้ำในอากาศหักเหแสงอาทิตย์ที่กระทบทำให้เกิดแถบสเปกตรัมเป็นเส้นอาร์ควงกลมเหนือพื้นผิวโลก เนื่องจากช่วงหลังฝนตกจะมีละอองน้ำขนาดเล็กที่มองไม่เห็นลอยอยู่ในอากาศเป็นจำนวนมาก ละอองน้ำเล็กๆ เหล่านี้จะหักเหแสงอาทิตย์เข้ามาที่ตาของเราในมุมองศาที่แตกต่างกัน ซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์ที่ถูกหักเหเข้าสู่แนวสายตาในมุม 40° - 42° จะปรากฏเห็นเป็นแถบสีสันต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้งที่เรียกกันว่า "สายรุ้ง" หรือ "รุ้งกินน้ำ"และในบางครั้งก็จะสามารถมองเห็นรุ้งกินน้ำซ้อนกันเป็นสองชั้นได้พร้อมๆ กัน โดยรุ้งกินน้ำชั้นแรกที่อยู่บริเวณด้านล่าง เรียกว่ามีลักษณะคือแถบสีแดงจะอยู่บนสุดและจะมีแถบสีม่วงอยู่ล่างสุด รุ้งชนิดนี้เกิดจากการที่แสงอาทิตย์ทำมุมกับหยดน้ำแล้วหักเหเป็นมุม 40° - 42.5° เข้าสู่แนวสายตา และรุ้งกินน้ำชั้นที่สองที่อยู่ด้านบนเรียกเรียงลำดับสีกลับกัน คือมีสีแดงไล่แถบสีไปสีม่วงจากข้างล่างขึ้นข้างบน รุ้งชนิดนี้เกิดจากการที่แสงอาทิตย์ทำมุมกับหยดน้ำแล้วหักเหเป็นมุม 51° - 54° เข้าสู่แนวสายตา รุ้งทุติยภูมิจึงปรากฏอยู่ทางด้านบนรุ้งปฐมภูมิจและมีสีสลับกันจากองศาการมองเห็นของสายตาเรา