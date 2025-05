นักวิทย์ฯ เผย ต้นไม้ 38% กำลังเสี่ยงสูญพันธุ์ ตัวช่วยสำคัญในการแก้ไขวิกฤตโลกร้อนกำลังจะหายไปจากโลก

_______________________

ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และอาจทำให้การแก้ไขวิกฤตโลกร้อนทำได้ยากขึ้น เพราะตัวช่วยสำคัญในการกำจัดคาร์บอนกำลังจะหายไปผู้อำนวยการใหญ่ของ IUCN เผยว่า ปัจจุบันบัญชีแดงของ IUCN มีสายพันธุ์ต้นไม้อยู่ 166,061 สายพันธุ์ ซึ่ง 46,337 สายพันธุ์อยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตนานาชนิดที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ รวมถึงมนุษย์เรา เพราะต้นไม้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตบนโลกผ่านบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ และผู้คนนับล้านต้องพึ่งพาต้นไม้ในการดำรงชีวิตและหาเลี้ยงชีพข้อมูลนี้ได้จากการประเมินพันธุ์ไม้ทั่วโลกนานกว่า 10 ปีโดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,000 คน และมีความเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันต้นไม้มากกว่า 1 ใน 3 หรือ 38% อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และการประเมินนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของต้นไม้ในฐานะเครื่องวัดชีวิต และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นเครื่องมือเฉพาะตัวที่ชี้นำการดำเนินการเพื่อย้อนกลับการเสื่อมถอยของธรรมชาติความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของต้นไม้มากมายในปัจจุบันนี้ สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และภัยคุกคามหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่า เอเลี่ยนสปีชีส์สายพันธุ์รุกราน ศัตรูพืช และโรคในพืช และนักวิทยาศาสตร์ยังระบุว่าจำนวนต้นไม้ที่ถูกคุกคามนั้นมากกว่านก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาย และสัตวครึ่งบกครึ่งน้ำถึง 2 เท่าโดยมีตัวเลขอยู่ที่ 16,425 สายพันธุ์ต้นไม้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน ตามข้อมูลกรมป่าไม้ของกระทรวงการเกษตรแห่งสหรัฐอเมริการะบุว่า โดยทั่วไปแล้วต้นไม้ 100 ต้นสามารถกำจัดคาร์บอนมอนออกไซด์ได้ 54 ตัน และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ได้อีก 195 กิโลกรัมต่อปี และต้นไม้ยังเยื้อประโยชน์ต่องชีวิตจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์แมลง จุลินทรีย์ เชื้อรานานาชนิด รวมถึงพืชด้วยกันเอง และต้นไม้ยังมีส่วนสำคัญในวัฏจักรคาร์บอน น้ำ และการแลกเปลี่ยนสารอาหารให้กับดินและอากาศอีกด้วยการที่ต้นไม้มีแนวโน้มทลดลงถือเป็นข่าวร้ายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ เพราะทุกคนทุกชีวิตต่างก็พึ่งพาป่าไม้ของโลกกันทั้งหมด