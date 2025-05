ผลงานวิจัย วว. - ผู้ประกอบการ คว้ารางวัลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งาน EUROINVENT Exhibition of Creative and Innovation 2025 ณ ประเทศโรมาเนีย

ผลงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. ซึ่งร่วมพัฒนากับผู้ประกอบการได้รับรางวัลดังกล่าวได้แก่(Betacal Pro Plus for Bone rejuvenation)โดย บริษัท Hopefull Co.ltd. และ ดร.ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร นักวิจัยอาวุโส ศนส. พร้อมคณะ1.Silver Medal of the 17th Euroinvent Exhibition of creative and innovation 20252.Gold medal Special Award from POLITECH NIKA Czestochowa University of Technology, Poland3.Gold medal Special Award from Politechnica Bucharest, Romania4.Special Award from Moldova State University, Moldova5.Special Award from TISIAS (Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills)(Axtion Gel Dietary Supplement Product)โดย LAB D Co.ltd. และนางรัตนศิริ จิวานนท์ นักวิจัย ศนส. พร้อมคณะ1.Gold Medal of the 17th Euroinvent Exhibition of creative and innovation 20252.Gold Medal of European University of Technology3.Special Award from WIIPA (World Invention Intellectual Property Association)4.Special Award from Healthy Vibe Holistic Treatment(Helios Pleurotus Essence from Pleurotus sajor-caju mushroom for dry skin) โดย Supersayo Co.ltd. และนางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ ผู้เชี่ยวชาญวิจัย วว. พร้อมคณะ ไ1.Gold Medal of the 17th Euro invent Exhibition of creative and innovation 20252.ถ้วยรางวัล Special Award from Corneliu Group Association, DEVA Romania3.ถ้วยรางวัล Special Award On stated จาก Lucian Blaga university of Sibiu, Romania