วว .เยือนจีน สร้างความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนาเกษตรกรรมและเทคโนโลยียานยนต์พลังงานสมัยใหม่ สู่ระดับนานาชาติ

โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. และคณะได้เยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่สำคัญของมณฑลยูนนาน โดยศึกษาดูงาน ณซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์สำคัญของกลุ่ม BAIC (Beijing Automotive Group Co., Ltd.) ที่มีขีดความสามารถสูงในการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ (New Energy Vehicle : NEV) ถือเป็นโอกาสที่ วว. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสายการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติขั้นสูง รวมถึงการออกแบบและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดกับองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งและการขับเคลื่อน Green Economy สู่การวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยต่อไปนอกจากนี้ วว. ได้เข้าเยี่ยมชมซึ่งเป็นผู้ผลิตเห็ดระดับชั้นนำของมณฑลยูนนาน โดยมีความเชี่ยวชาญการเพาะเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ เช่นและสะท้อนถึงศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในภาคเกษตรของยูนนานจากนั้นยังได้เยี่ยมชมซึ่งเป็นโดยมีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และส่งออกพันธุ์พืชคุณภาพสู่ตลาดโลก พร้อมทั้งได้ประชุมหารือกับผู้แทนจาก Yunnan Province Modern Agricultural Demonstration Park ซึ่งเป็นศูนย์เกษตรกรรมสมัยใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมพันธุกรรมพืชกว่า 7,000 ชนิด และมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยกว่า 23 แห่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ผู้แทน วว. ได้เห็นถึงศักยภาพของภาคเกษตรกรรมยูนนาน ที่มีการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ วว. ในการพัฒนาเทคโนโลยี การยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ของประเทศอนึ่ง วว. มีแผนจะสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (KUST) และสำนักงานทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม มณฑลยูนนาน ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MoU) ซึ่งจะลงนามร่วมกัน โดยประเด็นที่คณะได้เข้าศึกษาดูงานในประกอบด้วยเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่และเกษตรกรรมสมัยใหม่ ถือเป็นหัวข้อด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในอนาคต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ วว. ในการขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2568 นับเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างสองประเทศ วว. มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) กับหน่วยงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมของจีน โดยเฉพาะด้านเกษตรเชิงหน้าที่ และเทคโนโลยีระบบรางและยานยนต์ ซึ่งเป็นสาขาที่มีศักยภาพในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย