“คลิกก่อน มีสิทธิ์ก่อน” วช. ชวน “คลิก” ลงทะเบียนร่วมงานประชุม-สัมมนา ฟรี....! กว่า 100 หัวข้อ ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2568 Thailand Research Expo 2025 ภายใต้คอนเซ็ปท์ Research for All เชื่อมต่ออนาคตไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2568 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯภายในงาน นอกจากจะจัดแสดงนวัตกรรมผลงานวิจัย สาขาต่างๆ มากกว่า 500 ผลงาน จากเหล่านักวิจัยสาขาต่างๆทั่วประเทศแล้ว ยังจัดให้มีการอบรม สัมมนา และ ประชุมในหัวข้อต่างๆ กว่า 100 หัวข้อ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานฟรี ในหลากหลายประเด็นและครอบคลุมครบทุกมิติ อาทิ Research for All – พลิกโฉมอนาคตไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทยกับสนธิสัญญาพลาสติกโลก (Global Plastic Treaty) จากรางวัลสู่แรงบันดาลใจ: ยกระดับวิศวกรสังคม พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนก้าวหน้า การพัฒนาบุคลากรรวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อตอบสนองเป้าหมาย SDGS Co-Creating Growth:The Thailand-China Economic Vision (ไทย-จีน ร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน) Shaping Tomorrow: Thailand-China Tech Cooperation (ไทย-จีน ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่ออนาคต) และการจัดแสดงผลงานวิจัยอีกมากมาย ฯลฯขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ https://researchexporegistration.com ได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2568 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภาคการประชุม โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 263 264 และ 265 ภาคนิทรรศการ โทรศัพท์ 0-2579-1390 ต่อ 516 517 และเข้าร่วมงานฟรีขอขอบคุณในความกรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์มา ณ โอกาสนี้ ศศิธร กนิษฐ์โรจน์ SASI PR CONSULTANT 092 784 4565