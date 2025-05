NASA เผยผลสำรวจ ในปี 2024 ระดับน้ำทะเลสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผลจากน้ำที่ร้อนขึ้นเป็นหลัก ไม่ใช่จากการละลายของน้ำแข็ง

- nasa.gov





เป็นหนึ่งในผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสาเหตุหลักของผลกระทบนี้คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องของมนุษย์ ล่าสุดโดยมีผลจากน้ำที่ร้อนขึ้นเป็นหลัก ไม่ใช่จากการละลายของน้ำแข็ง ทำให้ในอนาคตผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งจะได้ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กล่าวว่า สภาวะโลกร้อนทำให้ธารน้ำแข็งบนโลกละลาย น้ำทะเลก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 มีกลไกอื่นที่ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น และข้อมูลระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในปี 2024 ก็สูงกว่าที่คาดไว้การสำรวจของ NASA เผยว่า การวัดระดับน้ำทำด้วยดาวเทียมนานาชาติ 5 ดวง ตั้งแต่ปี 1992 และดาวเทียมดวงล่าสุดคือ Sentinel - 6 Michael Freilich สามารถวัดความสูงของผิวน้ำทะเลได้ลึกถึงไม่กี่เซนติเมตรสำหรับมหาสมุทร 90 เปอร์เซ็นต์ของโลก ระดับน้ำแต่ละปีจะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่สิ่งที่ชัดเจนคือระดับน้ำทะเลยังคงเพิ่มขึ้น และอัตราการเพิ่มขึ้นนั้นเร็วขึ้นเรื่อยๆ จากแนวโน้มในอดีต NASA คาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้น(0.17 นิ้ว) ในปี 2024 แต่ตัวเลขกลับพุ่งสูงถึง(0.23 นิ้ว)การเพิ่มระดับของน้ำทะเลสูงกว่าที่คาดการณ์นี้ นักวิทยาศาสตร์ได้เชื่อว่าน่าจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่เร่งทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมา ปัจจัยหลักคือการละลายของธารน้ำแข็งน้ำแข็งทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 2 ใน 3 ในแต่ละปีและแม้ว่าปัจจุบันอัตราการละลายของธารน้ำแข็งจะยังคงเท่าเดิม แต่หากน้ำที่ละลายออกมาสู่ทะเลมีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น น้ำร้อนจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเย็นทำให้น้ำใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนั้นก็คือการเพิ่มระดับของทะเล อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาข้อมูลอุณหภูมิในมหาสมุทร พบว่ามีความร้อนในระดับทำลายสถิติติดต่อกันเรื่อยมา ส่งผลให้เกิดพายุมากขึ้น และทำให้น้ำชั้นต่างๆ ในมหาสมุทรผสมกันมากขึ้น เป็นตัวเร่งให้น้ำเย็นที่อยู่ข้างล่างอุ่นขึ้น และก็ส่งผลเชื่อมโยงจนทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ซึ่งหากหากยังเป็นเช่นนี้ แนวชายฝั่งที่เป็นแผ่นดินจะเริ่มหดหายจนกลายเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง(NASA Analysis Shows Unexpected Amount of Sea Level Rise in 2024)(NASA Reveals 'Higher Than Expected' Sea Level Rise in 2024)