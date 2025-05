นักฟิสิกส์สร้างอนุภาค quark ชนิด top เพื่อศึกษาเอกภพ ณ เวลา 10^(-6) วินาที หลัง Big Bang (มีคลิป)

(1865-1936) ซึ่งเป็นที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี 1907 ได้เคยเขียนหนังสือเรื่องเมื่อปี 1902 ให้เยาวชนอ่าน เพื่อกระตุ้นให้สนใจศึกษาธรรมชาติ ให้รู้จักตั้งคำถาม และให้พยายามหาคำตอบด้วยเหตุผลและหลักฐาน เช่น Kipling ได้ถามว่า เหตุใดอูฐจึงมีโหนกที่หลัง เหตุใดช้างจึงมีงวง และเหตุใดเสือดาวจึงมีจุดเต็มตามตัว เป็นต้นนักฟิสิกส์เองก็มีคำถามมากมายให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่หาคำอธิบายมาตอบเช่นกัน ว่า เหตุใดอนุภาคมูลฐาน (อนุภาคที่เราไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก) บางตัวจึงมีประจุบวก เหตุใดประจุของอนุภาคบางตัวจึงเป็นลบ และบางตัวเป็นศูนย์ ตลอดจนถึงเหตุใดอนุภาคต่าง ๆ จึงมีมวลที่แตกต่างกันมาก และหลังจากที่เกิด Big Bang เพียงเล็กน้อย สถานการณ์ของเอกภพเป็นเช่นไร เป็นต้นสำหรับข้อสังเกตเรื่องความแตกต่างระหว่างมวลของอนุภาคนั้น เพราะเรามีอิเล็กตรอนที่มีมวล 9.1x10^(-31) กิโลกรัม ซึ่งถ้าคิดในหน่วยพลังงาน โดยใช้สูตร E=mc^2 ก็จะได้มวลของอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ 51 MeV/c^2 (M คือ mega = 10^6และ eV คือ electron volt) และมีประจุลบ มีโปรตอน ซึ่งมีมวล 1.67x10^(-27) กิโลกรัม ดังนั้นถ้าคิดมวลให้มีหน่วยเป็นพลังงาน ก็จะได้ว่า โปรตอนมีมวล 938.3 MeV/c^2 คือ มากกว่าอิเล็กตรอนถึง 1,836 เท่า และมีประจุบวกส่วนอนุภาค Higgs boson ที่(1929–2024) เมื่อปี 1964 ได้เสนอความคิดว่าธรรมชาติมีอนุภาคชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นอนุภาคของสนาม Higgs ที่ทำให้อนุภาคต่าง ๆ มีมวล เพราะอนุภาคเหล่านั้น ต่างก็มีอันตรกิริยากับอนุภาค Higgs และในปี 2012 ทีมนักวิทยาศาสตร์จากหน่วยวิจัยนิวเคลียร์ของยุโรป (CERN) จากคำเต็ม European Organization for Nuclear Research ได้พบว่าอนุภาค Higgs มีมวล 2.23x10^(-25) กิโลกรัม หรือ 125 GeV/c^2 (1 GeV=10^9eV) และอนุภาคนี้มีประจุเป็นศูนย์ คือดังนั้น เพื่อจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพของมวลอนุภาคต่างๆ ถ้าเราให้อิเล็กตรอนมีมวลเท่ากับกระรอก 1 ตัว โปรตอนก็จะมีมวลเท่ากับม้า 1 ตัว และอนุภาค Higgs ก็จะมีมวลเท่ากับวาฬสีน้ำเงิน ซึ่งการเห็นอนุภาค Higgs ก็ได้ทำให้นักฟิสิกส์ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะจากเดิมที่ได้เคยเห็นและเคยพบแต่กระรอกกับม้า แล้วอยู่มาวันหนึ่ง ก็ได้เห็นวาฬสีน้ำเงินเป็นครั้งแรกครั้นเมื่อเราได้เรียนวิทยาศาสตร์ถึงขั้นสูงขึ้นไปอีก ก็ได้รู้เพิ่มอีกว่าโปรตอนและนิวตรอนที่มีอยู่ในนิวเคลียสของอะตอมทุกชนิด ประกอบด้วยอนุภาค quark ซึ่งเป็นอนุภาคมูลฐานหลายชนิดที่มาอยู่รวมกันอนุภาค quark มีทั้งหมด 6 ชนิด ชื่อว่า top, bottom, strange, charm, down และ up โดย quark ชนิด top เป็น quark ที่มีมวลมากที่สุด อีกทั้งสลายตัวภายในเวลาที่รวดเร็วมากด้วย คือ มีชีวิตอยู่ได้นานไม่เกิน 5x10^(-25) วินาที จึงมีชีวิตที่สั้นมากจนทำให้การวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ ของมันเป็นไปได้ยากในปี 1995 ที่ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์ Fermilab รัฐ Illinois ในสหรัฐอเมริกา นักทดลองที่นั่นได้ “เห็น” quark ชนิด top เป็นครั้งแรก แต่ไม่ได้ศึกษาสมบัติของมันว่า เวลาสลายตัวจะให้อนุภาคอะไรบ้าง และมันมีมวลที่แท้จริงเป็นเท่าไรจนอีก 29 ปีต่อมา คือ ในปี 2024 นักฟิสิกส์ที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ที่ CERN ซึ่งมีความพร้อมในการทดลองยิ่งกว่า ได้ใช้เครื่องเร่งอนุภาค(Large Hadron Collider) ยิงไอออนของตะกั่ว-208 ให้พุ่งชนกัน ทำให้ quark ทุกอนุภาคนับพันตัวที่มีอยู่ในไอออนของตะกั่วทั้งสอง มีอันตรกิริยาต่อกัน จนทำให้เกิดสสารชนิดใหม่ที่เรียกว่า quark-gluon plasma เพราะสสารนี้ประกอบด้วยอนุภาค quark และ gluon (gluon คือ อนุภาคที่ quark ใช้เป็นสื่อในการทำให้เกิดอันตรกิริยานิวเคลียร์อย่างรุนแรง) และอนุภาคทั้งหมดมีประจุ ซึ่งจะอยู่ปะปนกันในลักษณะเป็นซูป (soup) และเป็นสสารชนิดใหม่ที่ไม่มีในธรรมชาติธรรมดา แต่อาจจะพบเห็นได้ในสถานการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นหลัง Big Bang ประมาณ 10^(-6) วินาทีการได้ศึกษาธรรมชาติของสสารที่มีสมบัติแปลก ประหลาด และมหัศจรรย์นี้ จึงเป็นข่าวใหญ่ที่ได้ทำให้นักฟิสิกส์ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากสำหรับมวลของอนุภาค quark ชนิด top ที่เกิดขึ้นนั้น มีค่า 172.5 GeV/c^2 จึงเป็นอนุภาคมูลฐานที่มีมวลมากที่สุดที่นักฟิสิกส์รู้จัก (หนักกว่านิวเคลียสของทองคำ)และเมื่อเราให้อนุภาค Higgs boson มีมวลเท่ากับมวลของวาฬสีน้ำเงิน เราก็จะได้ว่าอนุภาค quark ชนิด top มีมวลเท่าไดโนเสาร์ Tyrannosaurus rex (T.rex)ในอนาคต เมื่อ CERN มีเครื่องเร่งอนุภาค FCC (Future Circular Collider) ที่มีโครงสร้างเป็นวงกลม ที่มีเส้นรอบวงยาว 100 กิโลเมตร และติดตั้งอยู่ที่บริเวณพรมแดนระหว่างฝรั่งเศสกับสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อสร้างอนุภาค supersymmetry sparticle ที่มีมวลตั้งแต่ 300 GeV/c^2 ขึ้นไป นักฟิสิกส์ก็หวังว่าจะได้เห็นสัตว์อสูรชื่อ Godzilla เป็นครั้งแรกในปี 2040สำหรับประวัติความเป็นมาของการพบองค์ความรู้ที่ว่าโปรตอนกับนิวตรอนมี quark เป็นองค์ประกอบนั้น มีดังนี้ตั้งแต่เริ่มเรียนวิทยาศาสตร์ เราได้เรียนรู้มาโดยตลอดเวลาว่า สรรพสิ่งทุกชนิดในเอกภพประกอบด้วยอะตอม และอะตอมเป็นสิ่งที่มนุษย์แบ่งแยกไม่ได้ (ดังนั้นความรู้นี้ จึงได้หมดอายุการใช้งานไปตั้งนานแล้ว) และอะตอมยังประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กกว่าลงไปอีก คือ นิวเคลียสกับอิเล็กตรอนในกรณีร่างกายของคนที่ประกอบด้วยเซลล์มากมายหลายล้านล้านเซลล์ แต่ละเซลล์ยังประกอบด้วย nucleus, mitochondria, ribosome, Golgi apparatus ฯลฯ ซึ่งต่างก็ประกอบด้วยโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุต่างชนิด และอะตอมแต่ละชนิดยังมีสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ที่แตกต่างกันอีกด้วย ณ เวลานั้นอะตอมจึงดูเสมือนเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสรรพสิ่งจนกระทั่งปี 1914(1871–1937) ได้พบว่า นิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจน ซึ่งเป็นอะตอมที่มีโครงสร้างง่ายที่สุด คือ มีอนุภาคประจุบวกอยู่ตรงกลาง และมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่โดยรอบ Rutherford จึงตั้งชื่อนิวเคลียสของไฮโดรเจนว่า protonดังนั้นจากสูตรนี้ เราจะเห็นว่าอนุภาคนิวตรอนจะไม่มีโมเมนต์แม่เหล็ก เพราะนิวตรอนไม่มีประจุ คือ ประจุ e ของมันมีค่าเป็นศูนย์ แต่ในการทดลองจริง นักวิทยาศาสตร์กลับได้พบว่า นิวตรอนมีโมเมนต์แม่เหล็ก ด้านโปรตอนที่มีโมเมนต์แม่เหล็ก เมื่อมีการแทนค่ามวล m ของโปรตอนลงในสูตร กลับได้ค่าโมเมนต์แม่เหล็กที่มากกว่าค่าที่วัดได้จากการทดลองมากความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากการทดลองกับทฤษฎีเช่นนี้ ได้ทำให้(1929–2019) ตระหนักได้ว่า โปรตอนและนิวตรอน มิใช่อนุภาคมูลฐานอีกต่อไป เพราะประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าลงไปอีก ซึ่ง Gell-Mann เรียกว่า ควาร์ก (quark)ในเบื้องต้น Gell-Mann คิดว่าคือ ชนิดและ(สัญลักษณ์ u,d,s ตามลำดับ)ผลงานนี้ทำให้ Gell-Mann ได้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์ประจำปี 1969จากนั้นการทดลองในเวลาต่อมา ได้ทำให้นักฟิสิกส์พบ quark เพิ่มอีกคือ(ปี 1974)(1977) และ(1995) ดังนั้นเวลาอนุภาค quark เคลื่อนที่ไปใน proton และ neutron ประจุไฟฟ้าที่มีในตัว quark จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดโมเมนต์แม่เหล็ก ดังนั้นเมื่อรวมโมเมนต์แม่เหล็กย่อย ๆ ทั้งหมด ก็จะได้ค่าโมเมนต์แม่เหล็กลับตรงตามที่นักทดลองวัดได้จริงการศึกษาสมบัติต่างๆ ของ quark จึงเป็นเรื่องร้อนที่ต้องศึกษาเรื่องต่อไปในปี 1973 David Gross (1941-ปัจจุบัน) Frank Wilczek (1951-ปัจจุบัน) และ David Politzer (1949-ปัจจุบัน) ได้เสนอทฤษฎี Quantum Chromodynamics (QCD) เรื่อง Asymptotic Freedom ที่มีใจความสำคัญว่า เวลาอนุภาค quark อยู่ใกล้กัน มันจะประพฤติตัวเสมือนว่าเป็นอนุภาคอิสระ แต่เวลาอยู่ห่างไกลกัน มันจะมีอันตรกิริยาดึงดูดกันอย่างรุนแรง จนทำให้เราไม่สามารถจะแยก quark ออกมาเป็นอิสระได้ ทฤษฎี Asymptotic Freedom นี้ ได้ทำให้นักฟิสิกส์ทั้งสามได้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์ประจำปี 2004 ร่วมกันทฤษฎี QCD ยังได้กล่าวถึงอันตรกิริยาระหว่าง quark ว่า เกิดจากการแลกเปลี่ยนอนุภาค gluon กัน และ gluon ในธรรมชาติมีทั้งหมด 8 ชนิด ส่วน quark ชนิด up นั้น มีประจุ +2e/3 เมื่อ e คือ ประจุของอิเล็กตรอน และ quark ชนิด down มีประจุ-1e/3การมีความรู้เรื่ององค์ประกอบทั้งหมดของโปรตอน ได้ทำให้นักฟิสิกส์รู้ว่า โปรตอนมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 0.84-0.87 femtometer (1 femtometer = 10^(-15) เมตร) และมวลส่วนน้อย 1% มาจาก quark ชนิด u, u และ d ส่วนที่เหลือมาจาก gluon และอันตรกิริยาที่มีในทฤษฎี QCDโดยสรุปจึงเป็นว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรตอน ตั้งแต่ปี 1914 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้ขณะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ช้า โปรตอนมีพลังงานจลน์ต่ำ รูปทรงของโปรตอนจะมีลักษณะเป็นทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ = 10^(-15) เมตร มีประจุ (+1)e และมีโมเมนตัมเชิงมุม หรือ spin=1/2 ซึ่งถ้ามองไปตามแกนหมุน โปรตอนจะหมุนรอบตัวเองในทิศตามเข็มนาฬิกาครั้นเมื่อถึงต้นยุค 1960 นักฟิสิกส์ได้พบว่า โปรตอนประกอบด้วยอนุภาค quark ชนิด up 2 อนุภาค และชนิด down 1 อนุภาค โดย quark แต่ละอนุภาคมี spin = ½ในปลายทศวรรษของปี 1960 ทฤษฎี QCD ระบุว่า มีแรงที่ยึดเหนี่ยวระหว่าง quark ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนอนุภาค gluon กัน โมเมนต์แม่เหล็กทั้งหมดของ quark ทำให้ proton มีโมเมนต์แม่เหล็กตามค่าที่วัดได้ ทฤษฎี QCD ยังระบุอีกว่า สนามของอนุภาค gluon ยังสามารถทำให้เกิด quark และ antiquark เป็นคู่เสมือนก็ได้ และคู่ quark เสมือนนี้จะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่า proton มีโครงสร้างที่ยุ่งเหยิงและสลับซับซ้อนมาก เพราะตลอดเวลาจะมีคู่อนุภาคและปฏิยานุภาคมากมาย เช่น มีคู่ quark ชนิด anti-up กับ quark ชนิด up หรือมีคู่ quark ชนิด anti-down กับ quark ชนิด downด้วยเหตุนี้ ภายในโปรตอนจึงมีสภาพเสมือนว่าเป็นทะเลของอนุภาคควาร์กกับ gluon ด้วยเหตุนี้นักฟิสิกส์จึงเรียกทะเลนี้ว่า quark-gluon plasmaโดยอนุภาคทั้งหลายเหล่านี้ จะแสดงบทบาทในอันตรกิริยาที่แตกต่างกัน เช่นที่พลังงานต่ำ quark กับ quark จะมีอันตรกิริยาต่อกันที่พลังงานปานกลาง อันตรกิริยาจะเกิดขึ้นระหว่าง quark กับ gluonและ ที่พลังงานสูงมาก เราจะเห็นแต่อันตรกิริยาระหว่าง gluon กับ gluon เท่านั้นโดยพลังงานที่สูงมากนี้ คือ พลังงานที่มีค่าตั้งแต่ 1 TeV ขึ้นไป (TeV หรือ teraelectronvolt , 1 TeV=10^12 eV = ล้านล้าน eV) เป็นสถานะของพลังงาน ที่สามารถจะพบเห็นได้ขณะเอกภพเริ่มถือกำเนิด เพราะมีอุณหภูมิและความดันค่าสูงระดับอนันต์เท่านั้น อันเป็นสถานการณ์ที่สามารถพบเห็นได้หลังเหตุการณ์ Big Bang เพียงเล็กน้อยทฤษฎี QCD ยังได้พยากรณ์อีกว่า อันตรกิริยาระหว่าง gluon จะทำให้เกิดอนุภาค quark ชนิด top และ quark ชนิด anti-top คือ อันตรกิริยาระหว่าง gluon กับ gluon (g + g) จะได้ quark ชนิด top กับ quark ชนิด anti-top แล้ว top quark (t) จะสลายตัวให้ W boson กับ quark ชนิด bottom หรืออาจจะให้ dark matter, dark energy หรือ dark photon ก็ได้ดังนั้นการที่ห้องปฏิบัติการ CERN สามารถสร้างอนุภาค top quark ได้ในปริมาณมากเช่นนี้ จึงเป็นหนทางที่จะช่วยนักฟิสิกส์สามารถยืนยันหรือหักล้างคำพยากรณ์ของทฤษฎี QCD ได้ คือ อาจจะพบฟิสิกส์ในรูปแบบใหม่ ที่ไม่มีใครเคยศึกษามาก่อนก็ได้นั่นก็คือเหตุการณ์ที่ห้องปฏิบัติการ CERN ได้กระทำเมื่อปลายปี 2024 โดยได้ยิงไอออนของตะกั่ว-208 (Pb-208) ให้พุ่งชนกันในเครื่องเร่งอนุภาค LHC เพื่อให้เห็นเหตุการณ์หลัง Big Bang เพียง 10^(-6) วินาที เพราะมี quark-gluon plasma เกิดก่อนที่อะตอมตัวแรกของเอกภพจะถือกำเนิดเสียอีกไอออนของ Pb-208 มีโปรตอน 82 อนุภาค และมี neutron 126 อนุภาค และทุกอนุภาคเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 99.999999% ของความเร็วแสง จึงมีพลังงาน 5.36 TeV ขณะชนกัน อุณหภูมิของสสารที่เกิดใหม่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 5 ล้านล้านองศาเคลวินเพราะอุณหภูมิและความดันที่สูงมากเช่นนี้ จะทำให้อนุภาคโปรตอน และนิวตรอนในไอออนของตะกั่วกลายรูปไปเป็น quark-gluon soup เรียบร้อย โดยแต่ละอนุภาคสามารถจะเคลื่อนที่ได้อย่างเสรี เสมือนเป็นของเหลวยิ่งกว่าจะเป็นแก๊สนักทดลองได้คาดหวังว่า ในอนาคตจะมีการศึกษาหาโครงสร้างภายในของอนุภาค neutron อนุภาค meson และอาจจะศึกษาสมบัติของอนุภาคในทฤษฎี supersymmetry ด้วย การทดลองนี้จะเพิ่มพูนความเข้าใจในทฤษฎี QCD และทฤษฎี Quantum Gravity ตลอดจนได้เห็นสภาพของเอกภพ หลังจากที่เกิด Big Bang ได้ประมาณ 10^(-12) วินาทีด้วยนั่นคือ แทนที่จะใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศส่องดูเหตุการณ์หลัง Big Bang เหมือนนักดาราศาสตร์ นักฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูงก็สามารถจะ “เห็น” เหตุการณ์ Big Bang ได้ จากการดูการชนกันระหว่างไอออนของธาตุหนักก็ได้Wang, Xin-Nian (2016). Quark–Gluon Plasma 5. World Scientific. Bibcode:2016qgpf.book.....W. doi:10.1142/9533. ISBN 978-981-4663-70-0.- ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน,ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ่านบทความได้ทุกวันศุกร์