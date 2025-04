แผนที่โลกของชาวกรีก บาบิโลน อาหรับ และจีนในสมัยโบราณ (มีคลิป)

อ่านเพิ่มเติมจาก

ในปี 1988 คณะผู้บริหารวิหาร Hereford ณ เมือง Hereford ในประเทศอังกฤษ ได้ตัดสินใจนำ(Mappa Mundi) ซึ่งเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 13 ออกประมูลขายในราคา 2 ล้านปอนด์ เพื่อนำเงินมาบูรณะวิหารที่มีอายุร่วม 800 ปีข่าวนี้ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวอังกฤษทุกคน เพราะแผนที่โลกดังกล่าว เป็นสมบัติที่ล้ำค่าของชาติ จึงไม่สมควรจะตกทอดไปเป็นสมบัติของชาติอื่นเป็นแผนที่ที่ทำด้วยหนังวัว ขนาด 158x138 เซนติเมตร ซึ่งถูกวาดขึ้นเมื่อปี 1290 และมีขอบเป็นวงกลมบรรจุอยู่ภายในกรอบรูป 5 เหลี่ยม และมีสามทวีป คือ ยุโรป เอเชีย กับแอฟริกา เพราะในเวลานั้น คนทั้งโลกเชื่อว่าโลกแบน และยังไม่มีใครรู้จักทวีปอเมริกาหรือทวีปออสเตรเลียในแผนที่มีนคร Jerusalem อยู่ที่ศูนย์กลาง มีกรุงโรม บาบิโลน และเมืองต่าง ๆ เรียงรายอยู่โดยรอบ มีภาพวาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามบันทึกที่เขียนไว้ในคัมภีร์ไบเบิล มีภาพสัตว์ประหลาด เช่น ตัว unicorn มังกร ขอบบนของแผนที่เป็นรูปสวรรค์ และที่ขอบล่างเป็นรูปนรก ด้านข้างแสดงดินแดนที่มนุษย์ยังเดินทางไปไม่ถึง จึงมีภาพสัตว์ประหลาดเหนือจริง เช่น คนครึ่งสัตว์ ที่มีร่างกายท่อนล่างเป็นคน และครึ่งบนเป็นสุนัข ในการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าร้อง ซึ่ง Anaximander เชื่อว่า เกิดจากการชนระหว่างก้อนเมฆ และการชนกันอย่างรุนแรงจะทำให้เกิดฟ้าร้องเสียงดังมาก แต่ถ้าการชนรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก ก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าแลบผลงานของ Anaximander เรื่องแผนที่โลก นับเป็นงานชิ้นแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีการวาดแผนที่โลก ซึ่งแสดงที่ตั้งและขนาดของทวีป แม่น้ำ และทะเล ฯลฯ เช่น ให้ทะเล Aegean ถูกปิดล้อมด้วยทวีปทั้งสาม ผลงานของ Anaximander ซึ่งเป็นทั้งนักทำแผนที่และนักภูมิศาสตร์ระดับอัจฉริยะนี้ได้ปูทางให้ Strabo (63 ปีก่อนคริสตกาล–24) และ Herodotus (484-425 ปีก่อนคริสตกาล) ได้ต่อยอดความรู้ ด้วยการเดินทางไปทัศนศึกษาในที่ต่าง ๆ และให้ Eratosthenes (276-194 ปีก่อนคริสตกาล) ได้เป็นผู้วัดขนาดของโลกเป็นคนแรกในเวลาต่อมาชาวกรีกมิใช่ชนกลุ่มเดียวที่สนใจธรรมชาติทางกายภาพของโลก ชาว Babylonian ในสมัยโบราณก็รู้จักทำแผนที่โลก (ImagoMundi) เช่นกัน และทำด้วยการแกะสลักเป็นภาพและอักษรจารึกรูปลิ่ม (cuneiform) ลงบนแผ่นดินเหนียวที่ได้นำไปตากจนแห้ง เมื่อประมาณ 5 ศตวรรษ ก่อนคริสตกาล และนักโบราณคดีได้ขุดพบตัวอย่างจารึกแผนที่นี้ที่เมืองโบราณ Sippar ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของกรุง Babylon ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำ Euphratesทั้งๆ ที่มีข้อจำกัดในเรื่องเทคโนโลยีของการทำแผนที่ และมีความรู้ทางภูมิศาสตร์ไม่มาก แต่นักทำแผนที่ชาว Babylon ก็ได้กำหนดให้กรุง Babylon อยู่ที่จุดศูนย์กลางของโลก รายล้อมด้วยเมืองต่าง ๆ อีก 7 เมือง กับเกาะ 7 เกาะ ซึ่งทั้งหมดถูกล้อมรอบโดยวงกลมสองวงที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน และกำหนดให้พื้นที่ระหว่างวงกลมทั้งสองแทนมหาสมุทรที่มนุษย์เดินทางข้ามไม่ได้ โลกของชาวบาบิโลนจึงมีขนาดจำกัดจารึกที่ปรากฏอยู่บนแผนที่โลกนี้ ยังแสดงที่ตั้งของอาณาจักร Assyria และ Elam ด้วย ในแผนที่มีภาพแสดงภูเขา Zagros ที่อยู่ในบริเวณที่ลุ่มทางตอนเหนือของอิรัก อีกทั้งมีการอ้างอิงถึงความรู้เก่า ๆ ที่คนในอดีตได้วาด นี่แสดงให้เห็นประเพณีการถ่ายทอดความรู้ของชาว Babylon จากรุ่นสู่รุ่นบนจารึกด้านตรงข้ามกับแผนที่โลก มีภาพแกะสลักที่แสดงให้เห็นการผสมผสานความรู้ภูมิศาสตร์กับความรู้ดาราศาสตร์ที่คนทั่วไปมีในอารยธรรม Babylonนักโบราณคดีที่ศึกษาจารึก Imago Mundi ของชาวบาบิโลนยังได้พบอีกว่า แผนที่อักษรรูปลิ่มนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 2600-2900 ปีก่อน ข้อความในจารึกได้กล่าวถึงประเพณีและความเชื่อต่าง ๆ ของชาวเมือง โดยได้เชื่อมโยงสภาพทางภูมิศาสตร์ของอาณาจักรกับตำนานเรื่องเล่าต่างๆ โดยได้กล่าวถึงเทพ Marduk ซึ่งเป็นเทพสูงสุดของชาว Babylon และเทพ Anzu ซึ่งเป็นเทพนกที่มีศีรษะเป็นสิงโต นี่จึงเป็นการเน้นย้ำว่าเทพเจ้าของชาวบาบิโลนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในการควบคุมเหตุการณ์ทุกรูปแบบในธรรมชาติพิพิธภัณฑ์อังกฤษ British Museum ได้ซื้อแผนที่โลกแผ่นนี้ตั้งแต่ปี 1882 และได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านจารึก เพื่อจะได้รู้และเข้าใจโลกของชาว Babylon ว่า ผู้คนในอารยธรรมนี้ มีความเป็นอยู่และความเจริญอย่างไร ข้อความที่ปรากฏยังแสดงให้เห็นจินตนาการของผู้คนในอารยธรรมนี้ด้วยว่าชาว Babylon เข้าใจเชื่อมโยงความรู้ทางภูมิศาสตร์กับดาราศาสตร์อย่างไรImago Mundi จึงเป็นอะไรสำหรับคนปัจจุบันมากกว่าจะเป็นเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เพราะได้แสดงความกระหายรู้ และความต้องการจะเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ โดยได้บูรณาการความรู้ภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ให้เข้ากับความเชื่อ ในตำนานทั้งหลาย ลงในจารึกอักษรรูปลิ่ม จารึกจึงแสดงให้เราปัจจุบันล่วงรู้ความเจริญของอารยธรรมมนุษย์ที่ได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปีก่อน ได้เป็นอย่างดีซึ่งเริ่มต้นโดยได้รับการพัฒนาต่อ โดย(190-120 ปีก่อนคริสตกาล) แห่ง Bithynia และ Claudius Ptolemy (100-170) โดยเฉพาะ Ptolemy นั้นได้เขียนตำรา “Guide to Geography” โดยได้วางหลักการให้นักวิชาการได้ใช้ในการทำแผนที่ ด้วยการทำตารางเป็นรูป grid บนแผนที่เพื่อบอกพิกัดของสถานที่สำคัญต่าง ๆ และวิธีนี้ได้นำไปสู่การกำหนดเส้นรุ้งและเส้นแวงของโลกในเวลาต่อมาครั้นเมื่ออารยธรรมกรีกและอาณาจักรโรมันถึงเวลาล่มสลาย นักวิชาการอาหรับได้นำตำราของ Ptolemy มาศึกษา วิเคราะห์ แล้วแปลเป็นภาษาอาหรับ จากนั้นปราชญ์อาหรับทั้งหลายก็ได้ต่อยอดความรู้ทางภูมิศาสตร์นี้ และได้สร้างอุปกรณ์ astrolabe ขึ้นมา เพื่อใช้สร้างความรู้ทางดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ ในการบอกเวลา ตำแหน่ง และทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก ตลอดจนถึงช่วยทำแผนที่ดาราศาสตร์ด้วยนักทำแผนที่คนสำคัญของชาวอาหรับมีหลายคน และคนหนึ่ง คือ al-Ma'mum (786-833) ซึ่งเป็นกาหลิบแห่งราชวงศ์ Abbasid ที่ได้ทรงปกครองอาณาจักรอาหรับมาตั้งแต่ปี 750-1268 ในเวลานั้น ชาวอาหรับทุกคนยอมรับว่า กาหลิบทรงเป็นทายาทของศาสดา Mohammad ดังนั้นกาหลิบจึงเป็นผู้นำทั้งทางศาสนาและทางการปกครอง แผนที่โลกของชาวอาหรับได้บรรจุรายละเอียดทางภูมิศาสตร์เป็นจำนวนมาก เช่น มีระยะทางต่าง ๆ เป็นตัวเลขที่แม่นยำขึ้นปราชญ์อาหรับคนที่สองที่มีชื่อเสียงในการทำแผนที่ คือ(1100–1166) ซึ่งได้ทำแผนที่โดยใช้การสังเกตเห็นด้วยตนเอง และฟังความคิดเห็นที่เป็นประสบการณ์ของนักเดินทางคนอื่น ๆ จากนั้นก็ได้เขียนตำราชื่อ “Tabula Rogeriana” ขึ้น เมื่อปี 1154 เพื่อนำไปถวายกษัตริย์ George ที่ 2 แห่งเกาะ Sicily โดยได้ข้อมูลต่าง ๆ จากบรรดานักธุรกิจที่เดินทางติดต่อค้าขายระหว่างอาณาจักร Arab กับทวีป Africa และยุโรปแผนที่โลกที่สร้างโดยนักภูมิศาสตร์อาหรับในยุคนั้น มักมีสีสันที่ระบายสวยและมีข้อมูลที่น่าสนใจ เพราะแสดงเส้นทางการค้าระหว่างเมืองต่าง ๆ ให้พ่อค้าได้รู้จักยิ่งกว่าที่จะให้คนอ่านมีความรู้ทั่วไป เช่น แผนที่จะบอกระยะทางระหว่างเมือง Mosul กับเมือง Damascus เป็นตัวเลข และบอกตำแหน่งที่ตั้งของภูเขา Casius ในตุรกี เป็นต้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 โลกอาหรับมีปราชญ์ระดับสุดยอดผู้หนึ่งชื่อ Al-Biruni (973-1048) ซึ่งเป็นคนที่รอบรู้สารพัดเรื่องทั้งทางดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา มานุษยวิทยา ศาสนา เภสัชวิทยา และเรขาคณิต ตลอดจนถึงรู้วิธีสร้างปฏิทินเป็นอย่างดี และเป็นผู้คิดหาความสัมพันธ์ระหว่าง tangent, cotangent, secant และ cosecant ในวิชาตรีโกณมิติเป็นคนแรก อีกทั้งยังได้เขียนตำราแสดงวิธีการทำแผนที่ในหัวข้อ “Measurement of Distance Between Known Places on Earth” ระหว่างเมืองต่าง ๆ นับร้อยเมือง รวมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขแผนที่ของ Ptolemy ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นด้วย เช่น Ptolemy อ้างว่า ระยะทางจากยุโรปถึงเอเชีย โดยผ่านทางมหาสมุทร Atlantic มีค่าประมาณ 15,000 กิโลเมตร (ตัวเลขนี้ได้ทำให้ Christopher Columbus (1451–1506) คิดว่า เขาสามารถเดินเรือจากยุโรปถึงเมืองจีน โดยข้ามมหาสมุทร Atlantic ได้ภายในเวลา 1 เดือน แต่ในความเป็นจริง ระยะทางมีค่าโดยประมาณเท่ากับ 23,000 กิโลเมตร)ผลงานเหล่านี้ของ Biruni ที่เขียนเป็นภาษาอาหรับได้รับการแปลเป็นภาษาละติน เมื่อตำราของเขาเดินทางย้อนกลับสู่ยุโรปในยุค Renaissanceความสามารถที่ยิ่งใหญ่ของ Biruni มีผลทำให้สมาคมดาราศาสตร์โลกได้ตั้งชื่อหลุมอุกกาบาตหลุมหนึ่งบนดวงจันทร์ว่า ชื่อ Biruniแผนที่โลกของชาวอาหรับยังได้เปิดประตูสู่โลกภายนอกให้บรรดานักเดินเรือและพ่อค้านำเรือไปติดต่อค้าขายตามหัวเมืองต่าง ๆ ในทะเล Mediterranean ทะเลดำ มหาสมุทร Atlantic และทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาด้วย โดยใช้แผนที่ที่มีชื่อว่า Portolan Chart ซึ่งเป็นคำที่มาจากคำ portolano ในภาษาอิตาเลียน ที่แปลว่า เกี่ยวข้องกับท่าเรือแผนที่ Portolan ได้เริ่มปรากฏตัวในโลกเดินทาง เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13 โดยได้บอกรายละเอียดของบรรดาเมืองต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล แต่ไม่ได้บอกข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปในทวีป เพราะนักเดินเรือในเวลานั้น เดินทางลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ไม่ได้ครั้นเมื่อ(1512–1594) นำเทคนิคการทำแผนที่แบบ Mercator มาใช้ แผนที่ Portolan ก็ทยอยถูกเลิกใช้ และ Mercator ได้รวบรวมแผนที่โลกที่เขียนในรูปแบบต่าง ๆ มาจัดพิมพ์รวมเล่ม เพื่อนำออกเผยแพร่ และหนึ่งในแผนที่เหล่านั้น ได้แสดงทวีปอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1507ในจีนก็มีการทำแผนที่เช่นกัน คือ เมื่อประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นยุคของราชวงศ์ Han ได้มีการพบแผนที่ที่วาดลงบนผ้าไหมในหลุมฝังพระศพขององค์จักรพรรดิ เพราะจุดประสงค์หลักของนักทำแผนที่จีน คือ ให้จักรพรรดิทรงใช้ในการปกครองบ้านเมืองและกำกับกิจกรรมทางทหาร พระองค์จึงจำเป็นจะต้องมีแผนที่แสดงเมืองต่าง ๆ ที่จักรพรรดิทรงปกครองประวัติศาสตร์จีนได้บันทึกว่า นักทำแผนที่จีนชื่อ Jia Dan ได้วาดภาพแผนจีนที่ในยุคของราชวงศ์ Tang (618-907) ซึ่งได้แสดงตำแหน่งที่ตั้งของประเทศอินเดียและประเทศเปอร์เซียด้วย ครั้นเมื่อคนจีนรู้จักใช้เข็มทิศในยุคของราชวงศ์(960-1279) ช่างทำแผนที่ชื่อ Shen Kuo ได้แกะสลักแผนที่แสดงแม่น้ำและภูเขา ลงบนแผ่นหินเป็นครั้งแรกfh;pเมื่อถึงยุคของราชวงศ์(1368-1644) Xu Guangqi ซึ่งเป็นเสนาบดีกรมพิธีกรรมแห่งราชวงศ์หมิง ได้ร่วมมือกับนักบวช Matteo Ricci (1552-1610) ในการวาดแผนที่จีน โดยใช้เทคนิคการวาดตามแบบยุโรป แต่วาดในสไตล์จีนเมื่อถึงวันนี้ เทคโนโลยีการทำแผนที่ของจีนได้ก้าวหน้าไปมากแล้ว เพราะได้ใช้เทคโนโลยี digital, ใช้ดาวเทียม, ระบบ GPS, Google Maps, real-time 3D mapping และ AI กับ machine learning ในการทำแผนที่โดยอัตโนมัติดังนั้นพัฒนาการการทำแผนที่ของจีน จากเริ่มต้นด้วยการวาดลงบนผ้าไหม ไม้ไผ่ กระดาษเพื่อใช้ประโยชน์ในทางทหาร และต่อมาจนถึงการรู้จักการทำแผนที่ประเทศและโลกแผนที่จีนในสมัยโบราณที่สำคัญ ได้แก่(เมื่อ 200 ปีก่อนคริสตกาล) แสดงแม่น้ำ ภูเขา เมือง(ปี 1137) ซึ่งสลักบนหิน(1602) โดยนักวิชาการจีน Xu Guangqi กับ Matteo Ricci ซึ่งเป็นนักบวชชาวอิตาเลียนหลังจากที่คนเราได้รู้วิธีทำแผนที่มานานร่วม 2,600 ปี จนได้รู้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์มากพอสมควรแล้ว เราก็ได้พยายามทำแผนที่ผิวของดวงจันทร์อย่างละเอียดด้วย โดยการส่งดาวเทียมไปโคจรรอบดวงจันทร์ เพื่อถ่ายภาพ ภาพที่ได้ทำให้เราเห็นสภาพทางธรณีวิทยาของดวงจันทร์อย่างละเอียดอย่างที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน และสมบูรณ์ดียิ่งกว่าการได้เห็นสภาพของพื้นดินทั้งหมดที่อยู่ใต้ท้องมหาสมุทรบนโลกเสียอีกและนี่ก็คือแผนการในอนาคตของ NASA ที่มีโครงการ Surface Water and Ocean Topography (SWOT) โดยการส่งดาวเทียมขึ้นท้องฟ้า เพื่อสำรวจท้องทะเลลึก เพื่อนักทำแผนที่จะได้เห็นการเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนที่อยู่ใต้มหาสมุทร ซึ่งถ้ารอยเลื่อนนี้เคลื่อนที่ ก็จะทำให้เกิดคลื่นสึนามิ ได้เห็นภูเขาใต้น้ำ ภูเขาไฟใต้มหาสมุทร เห็นหุบเหว เห็นการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต และเห็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ ฯลฯ ด้วยโครงการ SWOT เกิดจากความร่วมมือระหว่าง NASA กับ Centre national d'études spatiales (CNES) ของฝรั่งเศส ซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะถ่ายภาพพื้นที่ผิวโลกประมาณ 90% ในทุก 21 วัน และที่ผ่านมาก็ได้เห็นภูเขาและเนินเขาใต้น้ำเป็นจำนวนมากตั้งแต่ 44,000-100,000 ลูกแล้วผลงานนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Science ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2024NASA Earth Observatory maps by Michala Garrison using SWOT data provided by Yu, Y., et al. 