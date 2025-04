ครบหนึ่งศตวรรษที่ Cecilia Payne ได้พบว่า บนดวงอาทิตย์มีธาตุไฮโดรเจนมากที่สุด (มีคลิป)

ดวงอาทิตย์





มนุษย์ได้รู้มาเป็นเวลานานหลายพันปีแล้วว่าแต่ไม่มีใครรู้ว่า ดวงอาทิตย์เปล่งแสงได้เพราะเหตุใด และบนดวงอาทิตย์มีธาตุอะไรบ้าง จนกระทั่งเมื่อ 100 ปีก่อนนี้เอง โดยคนที่พบองค์ความรู้เรื่ององค์ประกอบของดวงอาทิตย์นี้เป็นสตรีชื่อ(1900-1979) ผู้ขณะมีชีวิตอยู่ มิได้รับการยกย่องอย่างสมศักดิ์ศรีเลย เพราะสิ่งที่เธอพบขัดแย้งกับความรู้ทางดาราศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ทุกคนในสมัยนั้น และเพราะเธอเป็นผู้หญิงด้านนักดาราศาสตร์ก็ได้รู้มาตั้งแต่สมัยของ(1643-1927) แล้วว่า ดวงอาทิตย์มีมวลประมาณ 333,000 เท่าของโลก (คือ มีมวลประมาณ 2x10^30 กิโลกรัม) และอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทางโดยเฉลี่ยเท่ากับ 150 ล้านกิโลเมตร การวัดพลังแสงและพลังงานความร้อนที่โลกได้รับ แสดงให้รู้ว่าดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงาน 4x10^26 วัตต์ (หรือ จูล/วินาที) ออกมาในทุกทิศทาง ดังนั้นจึงมีค่ามากกว่าพลังงานที่โรงไฟฟ้าทุกโรงบนโลกผลิตได้ถึง 10^24 เท่าปริมาณพลังงานที่มากมหาศาลและมโหฬารนี้ ได้ทำให้นักฟิสิกส์เมื่อก่อนปี 1925 สงสัยมากว่า อะไรเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์ และได้พยายามตอบปริศนาลึกลับนี้มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17, 18 และ 19 ด้วยการเสนอสมมติฐานต่าง ๆ มากมาย เช่นหรือ(1824-1907) ซึ่งเป็นผู้กำหนดสเกลอุณหภูมิสัมบูรณ์ (Kelvin) และเป็นคนที่พบกฎข้อที่สองของวิชาอุณหพลศาสตร์ ได้เสนอสมมติฐานที่ใช้อธิบายความสามารถในการผลิตพลังงานของดวงอาทิตย์ว่า1. ดวงอาทิตย์ใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียวกับเชื้อเพลิงที่มนุษย์ใช้ นั่นคือ ใช้วิธีเผาถ่านหิน น้ำมันเชื้อเพลิง และถ่าน ฯลฯ ทั้งนี้เพราะในสมัยนั้น ใคร ๆ ก็เชื่อว่า ดาวทุกดวงในเอกภพ มีองค์ประกอบที่เหมือนกันทุกประการ นั่นคือ ถ้าโลกมีธาตุอะไร ดาวทุกดวงก็มีธาตุชนิดนั้นด้วย2. ดวงอาทิตย์ได้รับเชื้อเพลิงดิบ ที่มาจากอวกาศในรูปของดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และอุกกาบาต ฯลฯ ซึ่งวัตถุอวกาศเหล่านี้ได้ถูกดวงอาทิตย์ใช้แรงโน้มถ่วงดึงดูดเข้าตัว เพื่อสร้างพลังงานตลอดเวลา3.ดวงอาทิตย์ได้หดตัวลง ๆ ด้วยแรงโน้มถ่วงที่มีในตัว แล้วเปลี่ยนพลังงานศักย์โน้มถ่วง ไปเป็นพลังงานความร้อน และพลังงานแสง เพื่อส่งออกมาแต่สมมติฐานเหล่านี้ไม่สามารถใช้อธิบายข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์วัดได้ เพราะถ้าดวงอาทิตย์ใช้เชื้อเพลิง hydrocarbon จากถ่านหิน ถ่าน และน้ำมันเชื้อเพลิง ในการสันดาปจริง ดวงอาทิตย์ก็จะดับภายในเวลาหนึ่งหมื่นปี ซึ่งไม่นานพอที่จะอธิบายระยะเวลาที่สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องใช้ในการวิวัฒนาการเป็นล้านปีได้สำหรับสมมติฐานที่สอง ที่แถลงว่ามีวัตถุอวกาศจำนวนล้านดวง ได้พุ่งชนดวงอาทิตย์ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มมวล (เชื้อเพลิง) นั้น ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะถ้าดวงอาทิตย์มีมวลมากขึ้น ๆ แรงโน้มถ่วงที่ดวงอาทิตย์กระทำต่อดาวเคราะห์ จะทำให้วงโคจรของดาวเคราะห์แคบลง ๆ และดาวเคราะห์ต่าง ๆ โคจรเร็วขึ้น ๆ แต่ข้อมูลระยะทางและเวลาของดาวเคราะห์ทั้งหลายไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นนั้น ดังนั้นดาวหาง อุกกาบาต และดาวเคราะห์น้อย จึงมิใช่แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์ส่วนสมมติฐานข้อสามที่ Kelvin ใช้อธิบายว่า พลังงานศักย์โน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นเป็นแหล่งพลังงานของดวงอาทิตย์นั้น ก็ไม่สามารถใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับอายุของดวงอาทิตย์ได้ เพราะการหดตัวของดวงอาทิตย์จะทำให้แก๊สร้อนบนดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก แต่เมื่อพลังงานความร้อนที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมาทางผิวดาว แปรโดยตรงกับรัศมีดาว^2 และมวลของดวงอาทิตย์ก็แปรโดยตรงกับรัศมีดาว^3ในภาพรวม อายุขัยของดวงอาทิตย์ที่คำนวณได้ก็จะไม่เกิน 100 ล้านปี ส่วนโลก ซึ่งถือกำเนิดหลังดวงอาทิตย์ ก็จะมีอายุไม่เกิน 100 ล้านปีเช่นกัน และตัวเลขนี้ก็ไม่นานเพียงพอจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกได้ ตามความคิดของ(1809–1882) อีกเช่นกันดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่า โลกวิทยาศาสตร์ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างความเชื่อทางชีววิทยาของ Darwin กับทฤษฎีฟิสิกส์ของ Lord Kelvinแต่ในที่สุด(1850-1920) ซึ่งเป็นผู้ช่วยของ Kelvin ก็ได้เข้ามาสะสางเรื่องอายุโลก โดยได้เสนอความคิดว่ากระบวนการขนส่งความร้อนที่เกิดขึ้นภายในโลก มิได้เกิดจากกระบวนการนำ (conduction) ความร้อน โดยหินเหลวภายในโลกเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากกระบวนการพา (convection) ความร้อน ด้วย หลักการนี้ได้ทำให้อายุของโลกเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ถึง 3,000 ล้านปีในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เมื่อ(1852-1908) ได้พบปรากฏการณ์กัมมันตรังสีในยูเรเนียมที่มีอยู่ใต้โลก การแผ่กัมมันตรังสีก็ได้กลายมาเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น อายุของโลกจึงถูกปรับเปลี่ยนเป็น 4,500 ล้านปี และดวงอาทิตย์มีอายุประมาณ 5,000 ล้านปีเมื่อนักวิทยาศาสตร์รู้แหล่งพลังงานความร้อนของโลก คำถามต่อไป คือ แล้วอะไรคือแหล่งพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์ และดาวฤกษ์ทั้งหลายที่มีในเอกภพความเชื่อของคนทั้งโลกในเวลานั้น คือ ดาวฤกษ์ทุกดวงบนฟ้า มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบเดียวกันทั้งหมด นั่นคือ โลกมีธาตุอะไร ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์อื่นๆ ก็มีธาตุนั้นเช่นกัน ยิ่งเมื่อ(1798–1857) ซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสกล่าวว่า มนุษย์เราจะไม่มีวันจะรู้ได้ว่า ดาวฤกษ์และดวงอาทิตย์ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง เพราะเราไม่สามารถจะเดินทางไปถึงดาวเหล่านั้นได้เลยแต่แล้วก็มีนักฟิสิกส์สตรีคนหนึ่งชื่อซึ่งได้พบองค์ความรู้ใหม่ว่า ดวงอาทิตย์ประกอบด้วยธาตุต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างไปจากที่มีบนโลกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ มีไฮโดรเจนในปริมาณมากกว่าโลกเป็นล้านเท่า และมีธาตุอื่นๆ เช่นและฯลฯ ในปริมาณน้อยโดย Payne ได้พบองค์ความรู้นี้ ขณะกำลังทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แต่เมื่อเธอได้ผลการวิจัยที่ขัดแย้งกับความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนเชื่อในเวลานั้น คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ จึงให้เธอปรับเปลี่ยนข้อสรุปเป็นว่า ดวงอาทิตย์ “อาจจะ” มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักแต่เหตุผลสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือ คณะกรรมการฯ คิดว่า เธอจะรู้ดีกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างไร เพราะอาจารย์ที่สอบวิทยานิพนธ์ล้วนเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลก และเธอเป็นเพียงผู้หญิงวัย 25 ปี ที่ยังไม่มีประสบการณ์วิจัยมากพอเกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ปี 1900 ที่เมือง Wendover ในอังกฤษ เมื่ออายุ 4 ขวบ เธอต้องกำพร้าบิดา มารดาจึงต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ที่มีลูกชาย 2 คน และลูกสาว 1 คน แต่มารดาไม่สนับสนุนให้เธอได้เรียนสูง ๆ โดยอ้างว่า ต้องหาเงินส่งให้ลูกชายเรียน สำหรับ Cecilia ถึงเรียนไป ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่มีใครชอบผู้หญิงเก่ง และถ้าเธอมีครอบครัว ความรู้ก็จะไม่ช่วยให้เธอหาเงิน เพราะเธอจะต้องดูแลครอบครัวเต็มเวลาPayne จึงต้องหาเงินเรียนเอง และได้เข้าเรียนที่ Newnham College ในมหาวิทยาลัย Cambridge จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ เมื่อมีอายุ 23 ปี และตั้งใจจะเรียนต่อในสาขาดาราศาสตร์ เพราะเธอได้รับแรงบันดาลใจ และสนใจดาราศาสตร์มาก จากการได้เข้าฟังสัมมนาที่(1882–1944) บรรยายเรื่อง การเดินทางของเขาไปพิสูจน์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ(1879–1955) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ปี 1919 ที่เกาะ Príncipe ในอ่าว Guinea ที่อยู่นอกฝั่งของทวีปแอฟริกาด้านตะวันตก ว่าถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่ ในการพยากรณ์ค่ามุมเบี่ยงเบนของแสงจากดาวฤกษ์ที่อยู่หลังดวงอาทิตย์ ขณะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง เวลาแสงนั้นพุ่งมาสู่โลก โดยแสงผ่านใกล้ขอบของดวงอาทิตย์ซึ่งถ้ามุมเบี่ยงเบนของแสง วัดได้ค่าตรงตามคำทำนายของ Einstein นั่นแสดงว่าทฤษฎีของ Einstein ถูกต้อง และทฤษฎีของ Newton ไม่สมบูรณ์ ผลการวัดของ Eddington ให้ค่าที่แสดงให้เห็นว่า ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปถูกต้องทุกประการ และทฤษฎีของ Newton ผิด เหตุการณ์นี้ได้ทำให้ Einstein กลายเป็นเซเลบของโลกในทันทีเมื่อ Payne ได้ฟังสัมมนาของ Eddington จนจบ ก็รู้สึกตื่นเต้นมาก จึงตัดสินใจทำวิจัยปริญญาเอกสาขาดาราศาสตร์ โดยมี(1885-1972) แห่งหอดูดาวที่มหาวิทยาลัย Harvard เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพราะเขาให้สัญญาว่าจะหาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้แก่เธอในการทำวิจัยเรื่อง องค์ประกอบของบรรยากาศเหนือดวงอาทิตย์ เพราะในเวลานั้น นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์กำลังสนใจศึกษาเรื่องสเปกตรัม (spectrum) ของแสงจากวัตถุร้อน ในประเด็นความรู้เรื่องความยาวคลื่น และความเข้มของแสงที่วัตถุร้อนเปล่งออกมาในปี 1859(1824-1887) ได้พบว่า วัตถุร้อนที่มีอุณหภูมิต่างกัน จะเปล่งแสงที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ ที่มีความเข้มไม่เท่ากันออกมา และจะเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นเท่าไรก็ขึ้นกับชนิดของธาตุที่มีในวัตถุนั้น ดังนั้นการรู้ความยาวคลื่นของแสงและความเข้มของแสง จะทำให้เรารู้ชนิดของธาตุที่มีในวัตถุและอุณหภูมิของวัตถุในปี 1920(1893–1956) นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวอินเดีย ได้ศึกษาปรากฏการณ์แตกตัวเป็นไอออนของอะตอม และพบว่าปริมาณการแตกตัวจากอะตอมเป็นไอออนกับอิเล็กตรอน ขึ้นกับชนิดและอุณหภูมิของอะตอม ทฤษฎีของ Saha จึงช่วยให้นักวิทยาศาสตร์รู้อุณหภูมิที่แท้จริงของอะตอมในบรรยากาศต่างดาวได้ในกรณีของอะตอมไฮโดรเจน ในสถานะปกติ (สถานะพื้นฐาน) อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่อยู่ในวงโคจรแรกที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุด เวลาอะตอมถูกทำให้ร้อน หรือเวลาอะตอมถูกกระตุ้นด้วยแสง อิเล็กตรอนจะมีพลังงานมากขึ้น จึงกระโจนไปอยู่ในวงโคจรที่ 2, 3 หรือ 4 …สมมติว่าอิเล็กตรอนไปอยู่ในวงโคจรที่ 3 มันก็จะอยู่ที่นั่นได้ไม่นาน และจะกระโจนลงมาอยู่ในวงโคจรที่ 1 พร้อมกันนั้นก็จะปล่อยแสงออกมาด้วย และแสงนั้นจะมีความยาวคลื่นที่ขึ้นอยู่กับพลังงานที่แตกต่างของอิเล็กตรอนระหว่างสถานะตั้งต้นกับสถานะสุดท้าย เช่น ถ้าจากวงที่ 3 ไปวงที่ 2 ก็จะปล่อยแสง hydrogen-alpha และจาก 2 ไปวงที่ 1 ก็จะปล่อยแสง Lyman-alpha หรือจากวงที่ 3 ไปวงที่ 1 ก็จะปล่อยแสง Lyman-beta เป็นต้นข้อมูลแสงที่มีความยาวคลื่นไม่เท่ากัน จากอะตอมของธาตุที่แตกต่างกัน เช่น sodium, calcium, magnesium, helium, neon ฯลฯ ก็จะทำให้เรารู้ชนิดของธาตุได้ และเราจะเห็นแสงนั้น เป็นเส้นสเปกตรัมแผ่รังสี (emission spectrum)แต่ถ้าแสงที่เปล่งออกมาจากดาวฤกษ์ เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า เช่น ผ่านเมฆอวกาศ แก๊สที่อยู่ในเมฆจะดูดกลืนแสงบางความยาวคลื่นไป ซึ่งจะเป็นความยาวคลื่นใดก็ขึ้นกับชนิดอะตอมที่มีในแก๊ส ดังนั้นแถบสเปกตรัมที่ปรากฏให้เห็น จะมีเส้นสเปกตรัมดูดกลืน (absorption spectrum)เทคนิค spectroscopy นี้ ได้ช่วยให้นักดาราศาสตร์แบ่งสเปกตรัมของแสงจากดาวฤกษ์ออกตามสีที่เห็น และตามอุณหภูมิของดาวฤกษ์ได้ ดังนี้เป็นดาวที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 30,000 K และมีสีฟ้า ได้แก่ ดาว Zeta Puppisเป็นดาวที่มีอุณหภูมิ 10,000-30,000 K และมีสีฟ้า-ขาว ได้แก่ ดาว Rigelเป็นดาวที่มีอุณหภูมิ 7,500-10,000 K และมีสีขาว ได้แก่ ดาว Siriusเป็นดาวที่มีอุณหภูมิ 6,000-7,500 K และมีสีเหลืองน้ำตาล ได้แก่ ดาว Procyonเป็นดาวที่มีอุณหภูมิ 5,200-6,000 K และมีสีเหลือง ได้แก่ ดวงอาทิตย์เป็นดาวที่มีอุณหภูมิ 3,900-5,200 K และมีสีส้ม ได้แก่ Alpha Centauri Bเป็นดาวที่มีอุณหภูมิ 2,400-3,900 K และมีสีแดง ได้แก่ Proxima Centauriก่อนที่ Payne จะก้าวเข้าสู่วงการดาราศาสตร์ ไม่มีใครเคยคิดว่า อะตอมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของดาวได้ แต่เมื่อ Payne ได้เห็นสเปกตรัมของแสงจากดาวฤกษ์ว่า มีเส้นมืดเรียงรายเป็นจำนวนมาก-น้อยต่างกัน เธอจึงคิดว่า ดาวฤกษ์มีธาตุบนดาวที่ต่างชนิดกัน ซึ่งการสรุปเช่นนี้ ขัดแย้งกับความเชื่อของปราชญ์ทุกคนในสมัยนั้น เพราะทุกคนมั่นใจว่าดาวทุกดวงที่พระเจ้าสร้าง มีความเท่าเทียมกันในทุกมิติ นั่นคือ มีองค์ประกอบเหมือนกันหมดแต่ Payne กลับพบว่า ดวงอาทิตย์มีไฮโดรเจนในปริมาณมากกว่าโลกถึง 10^6:1 นั่นคือ มวล 98% ของดวงอาทิตย์มาจากไฮโดรเจน และมีฮีเลียมบ้าง แต่ของโลกกลับแทบไม่มีฮีเลียม และมีไฮโดรเจนบ้างPayne จึงเขียนข้อสังเกตนี้ลงในบทสรุปตอนท้ายวิทยานิพนธ์ของเธอที่มีความยาว 200 หน้าซึ่งได้ทำให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สอบวิทยานิพนธ์ปากเปล่าของเธอ ลังเลที่จะอนุมัติผลการสอบวงการวิชาการมี “ตำนาน” เล่าสู่กันฟังว่า เวลานิสิตเข้าสอบวิทยานิพนธ์ ถ้ามีใครนำธนบัตร 100 ดอลลาร์เสียบไว้ในวิทยานิพนธ์ กรรมการที่สอบวิทยานิพนธ์จะไม่เห็นธนบัตรใบนั้นเลย เพราะไม่มีใครพลิกอ่านอย่างละเอียดแต่ในกรณีของ Payne ซึ่งได้เข้าสอบเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ปี 1925 Payne ต้องนั่งคอยนานเป็นชั่วโมง จนทำให้เธอคิดว่า เธอสอบตก แต่กรรมการชื่อ(1877-1957) ได้ขอให้เธอปรับสำนวนข้อสรุปของเธอ “เล็กน้อย” ว่า ดวงอาทิตย์ “อาจจะ” มีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบในปริมาณมากที่สุด ซึ่ง Payne ก็ยินยอมPayne จึงสอบผ่าน และได้รับปริญญา Ph.D. สาขาดาราศาสตร์เป็นคนแรก จากวิทยาลัย Radcliffe แห่งมหาวิทยาลัย Harvardอีก 4 ปีต่อมา เมื่อ Russell ใช้กล้องโทรทรรศน์ ที่ภูเขา Wilson ศึกษาสเปกตรัมของแสงจากดวงอาทิตย์บ้าง เขาก็ได้ข้อสรุปเช่นเดียวกับ Payneในการสรุปผลงานของเธอฉากนี้ Payne ได้กล่าวว่า ใครจะพบอะไรก่อน-หลังไม่สำคัญ ที่สำคัญ คือ การมีใครคนหนึ่งที่ได้พบความจริงข้อมูลความรู้เรื่องไฮโดรเจน ที่ Payne พบ ได้เป็นพื้นฐานให้(1906-2005) ได้ทำวิจัยต่อ และได้พบในปี 1939 ว่า อุณหภูมิและความดันที่มากมหาศาลบนดวงอาทิตย์ได้หลอมรวมธาตุ hydrogen เป็นธาตุ helium โดยอาศัยปฏิกิริยา fusion อันเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานนิวเคลียร์บนดวงอาทิตย์ที่ให้แสงและความร้อน ผลงานนี้ทำให้ Bethe ได้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์ประจำปี 1967หลังจากที่สำเร็จการศึกษา Payne ได้เป็นผู้ช่วยของ Shapley ที่มหาวิทยาลัย Harvard แต่ไม่ได้วิเคราะห์สเปกตรัมของแสงจากดาวฤกษ์อีกเลย คงเพราะเพื่อนร่วมงานทุกคนเกรงว่า เธอจะทำให้วงการดาราศาสตร์แตกตื่น จึงให้เธอศึกษาดาวแปรแสงแทนในปี 1933 Payne ได้แต่งงานกับนักฟิสิกส์ชาวรัสเซียชื่อ(1898-1984) และได้แต่งงานกันในปี 1939 Shapley ได้ขอให้มหาวิทยาลัย Harvard เพิ่มเงินเดือน และเลื่อนขั้นให้เธอเป็นนักดาราศาสตร์เต็มตัว อีก 20 ปีต่อมา เธอก็ได้ครองตำแหน่งศาสตราจารย์สตรีคนแรกของ Harvardในปี 1976 เธอได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายผลงานดาราศาสตร์ของเธอในงานมุทิตาจิตต่อ Henry Norris Russell ซึ่งนับเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดจาก American Astronomical Society (AAS)เธอเสียชีวิตที่เมือง Cambridge Massachusetts ในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ปี 1979 ในวัย 79 ปีCecilia Payne-Gaposchkin: An Autobiography and Other Recollections Second Edition โดย Katherine Haramundanis ปี 1984- ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน, ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ่านบทความได้ทุกวันศุกร์