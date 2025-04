NSM ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. จัดประกวดละครวิทยาศาสตร์ คัด 3 ทีมแชมป์ส่งแข่งระดับนานาชาติ ที่สิงคโปร์ ส.ค 68 นี้

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ NSM เป็นประธานมอบรางวัลในการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2568 รอบชิงชนะเลิศ (Thailand Science Drama Competition 2025) เวทีของการสื่อสารเรื่องราววิทยาศาสตร์ผ่านละครเวที พร้อมเตรียมส่ง 3 ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนส.ค. 68 นี้ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2568 (Thailand Science Drama Competition 2025) เป็นความร่วมมือของ NSM กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เวทีนี้ถือเป็นเวทีสำคัญของการสื่อสารเรื่องราววิทยาศาสตร์ผ่านละครเวที ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว และในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 'Energy Matters! หรือ “พลังงานสำคัญ!” โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทประถมศึกษา ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทภาพยนตร์สั้น ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครมาร่วมแข่งขันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 60 ทีม ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 15 ทีม โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ประเภทจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ ในเดือนสิงหาคม 2568 นี้“ขอชื่นชมเยาวชนทุกทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2568(Thailand Science Drama Competition 2025) ซึ่งแต่ละทีมได้นำความสามารถมาถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ผ่านบทละครที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแสดงอันยอดเยี่ยม หวังว่าประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนพัฒนาตนเองเป็นนักแสดงและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป” ผศ.ดร.รวิน กล่าวทั้งนี้ ผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท มีดังนี้ประเภทประถมศึกษา: ได้แก่ ทีม ITPC Little Monsters กับผลงานการแสดงเรื่อง Charlotte and friends จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาทประเภทบุคคลทั่วไป: ได้แก่ ทีม Nebula กับผลงานการแสดงเรื่อง The Energy Equation จาก The Newton Sixth Form ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาทประเภทภาพยนตร์สั้น: ได้แก่ ทีม 4 A.M. team กับผลงานการแสดงเรื่อง RETRY? จากโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาทสำหรับผลรางวัลอื่นๆ มีดังนี้ประเภทประถมศึกษา (Junior Category)• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Energy loving kids กับผลงานการแสดงเรื่อง The Magical Energy จาก โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม The miracle of Dara กับผลงานการแสดงเรื่อง The miracle of Lanna จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท• รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ช.ชคิน แก้วอินทร์ กับผลงานการแสดงเรื่อง Charlotte and friends จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท• รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม A-Chuan Team กับผลงานการแสดงเรื่อง King of the Sun จาก โรงเรียนอนุบาลเอช้วนและทีม We ARE SWS SCIENCE TEAM กับ ผลงานการแสดงเรื่องThe power of energy จาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหมประเภทบุคคลทั่วไป (Open Category)• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม NUD Dramatic Club กับผลงานการแสดงเรื่อง No Sunlit World จาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Family Power กับผลงานการแสดงเรื่อง Energy & 1 Life - Modernization with Conservationจาก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท• รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส.ชุติพันธุ์ เหลี่ยมเจริญ กับผลงานการแสดงเรื่อง No Sunlit World จาก โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท• รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Energy Warriors กับผลงานการแสดงเรื่อง เรื่อง Flicker of Change จาก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ และทีม FAIRY GODMOTHER กับผลงานการแสดงเรื่องPower Up! The Quest for Green Innovation จาก โรงเรียนชุมแพศึกษาประเภทภาพยนตร์สั้น (Short Film Category)• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม B-roll กับ ผลงานเรื่อง The Endless จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม SW.Power กับ ผลงานเรื่องLighting the way to renewable energy จาก โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท• รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Nora กับ ผลงานเรื่องshadow จากโรงเรียนสวัสดิ์รัตนภิมุข และทีมหมูเด้ง กับ ผลงานเรื่องFirst Sparks จาก โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล