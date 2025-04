นักวิทย์ฯ คืนชีพ “ไดร์วูล์ฟ” ที่สูญพันธุ์ไปเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนสำเร็จ อีกหนึ่งความก้าวหน้าที่อาจทำให้ได้เห็น แมมมอธ เสือเขี้ยวดาบ ในยุคนี้อีกครั้ง

แม้(Direwolf) หรือ หมาป่าโลกันตร์จะสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อน เหลือเพียงให้เห็นภาพจำผ่านบันทึกหรือนิยายแฟนตาซี เช่น ในนิยาย Game of Thrones ที่ได้เผยถึงความสวยงามและขนาดของหมาป่าชนิดนี้ผ่านซีรีย์ในตำนาน แต่ปัจจุบันไดร์วูล์ฟได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยทางนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ได้ทำการตัดต่อพันธุกรรมและโคลนนิ่งจนสามารถสร้างลูกหมาป่าสายพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับหมาป่าไดร์วูล์ฟมากที่สุดออกมาถึง 3 ตัวสำหรับกระบวนการที่ทีมนักวิทยาศาสตร์นำมาใช้คืนชีพให้กับไดร์วูล์ฟนั้น คือการใช้ DNA โบราณมาตัดแต่งยีนร่วมกับยีนหมาป่าสีเทา (Canis lupus) ซึ่งเป็นญาติที่ใกล้ชิดที่สุด จนได้หมาป่าสายพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับหมาป่าไดร์วูล์ฟมากที่สุด ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อหมื่นกว่าปีก่อน โดยนำ DNA จากฟันและกะโหลกศีรษะของหมาป่าไดร์วูล์ฟที่ทางทีมวิจัยได้ทำการขุดค้นพบมาแก้แก้ไขยีน จากนั้นนำนิวเคลียสที่ถูกแก้ไขแล้วใส่เข้าไปในไข่ของหมาป่าสีเทาและนำไปอุ้มบุญในท้องของหมาสายพันธุ์อื่น ซึ่งในเรื่องนี้ทางบริษัทไม่ได้เผยว่าเป็นสายพันธุ์ใดจากกระบวนการนี้ ทำให้ได้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2024 และได้รับการตั้งชื่อว่าและตามสองพี่น้องฝาแฝดที่ว่ากันว่าเป็นคนก่อตั้งกรุงโรม และถูกเลี้ยงโดยหมาป่า และได้เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2025 ที่ได้ชื่อว่าโดยชื่อนี้มาจากตัวละครเด่นที่มีชื่อคุ้นหูคือ "แม่มังกร" ในนิยาย Game of Thronesลูกหมาป่าที่ได้ถูกสร้างนั้นแม้จะไม่ใช่ไดร์วูลฟ์พันธุ์แท้จากยุคดึกดำบรรพ์ แต่คือการสร้างหมาป่าสีเทาที่แสดงลักษณะของไดร์วูฟออกมาด้วยพันธุวิศวกรรม ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ ที่อาจสามารถช่วยเหลือสายพันธุ์ที่กำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ในปัจจุบันแม้ดูจะเป็นความหวัง แต่วิธีนี้ก็ยังมีความเห็นต่างเผยว่า ไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของ บริษัท Colossal Biosciences และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในการฟื้นคืนชีพสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่จะดัดแปลงจีโนมทั้งหมดของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเป็นเวลาหลายพันปี จากปัจจัยต่างๆ ในธรรมชาติ เช่น การย่อยสลายของ DNA จึงเชื่อว่าลูกหมาป่าที่เห็นเป็นหมาป่าสีเทาที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นหมาป่าที่มีลักษณะแตกต่างจากหมาป่าทั่วไปคือขนาดที่ใหญ่กว่า ขนหนาน้ำหนักเบา และกรามที่แข็งแรงกว่า เคยอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาในช่วงอายุไพลสโตซีนตอนปลายจนถึงต้นยุคโฮโลซีน ระหว่าง 125,000 ถึง 10,000 ปีก่อน(The Return of the Dire Wolf)(ANATOMY OF THE DIRE WOLF)