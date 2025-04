สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จับมือเครือข่ายย่านปุณณวิถี เปิดตัว “สถานีฉลาดทิ้งจัดการขยะอัจฉริยะ” ขับเคลื่อนสู่พื้นที่ต้นแบบนวัตกรรมจัดการขยะอย่างยั่งยืน

กล่าวในฐานะที่ NIA เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศภายใต้บทบาท 'ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม (Focal Conductor)' พร้อมที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและกลไกการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา มาร่วมขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการรวมกลุ่มธุรกิจและสร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ดังเช่นการดำเนินงานใน 'ย่านนวัตกรรมปุณณวิถี' เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจนวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้นและเป็นพื้นที่เรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมสำหรับคนเมือง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดการลงทุนทางด้านนวัตกรรมแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ บ่มเพาะ สร้างสรรค์ธุรกิจ สินค้าและบริการใหม่ๆ ให้สอดรับกับโจทย์ความท้าทายที่ NIA และภาคีเครือข่ายย่านนวัตกรรมปุณณวิถีกำหนดขึ้นกล่าวว่า ทรู คอร์ปอเรชั่น ตระหนักในหน้าที่ของเทคคอมปานีไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในมิติสิ่งแวดล้อม คือ การลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero e-Waste to landfill) ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านกรุงเทพมหานครสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยได้พัฒนา ตู้รับขยะอัจฉริยะ True e-Waste Vending Machine ที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยระบบรับคืน e-Waste อัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ลดลงจากการนำไปรีไซเคิล และมีระบบการรายงานผลการทิ้งแบบ real-time เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ นำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี 100% ตลอดจนสนับสนุนพื้นที่ติดตั้ง 'ฉลาดทิ้ง : สถานีจัดการขยะอัจฉริยะ' ในอาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์กลางย่านนวัตกรรมปุณณวิถี เพื่อสนับสนุนให้แยกขยะแต่ละประเภทและทิ้งให้ถูกที่ โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นเป็น The World Master of Innovation ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี แต่ยังเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้านเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือสังคม สำหรับการดำเนินงานในโครงการนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของสถาบันในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและการวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยเรามุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านการจัดการขยะที่กำลังเป็นปัญหาท้าทายในปัจจุบัน โดยโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะ แต่ยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมมือกับ NIA ยังทำให้สถาบันสามารถนำเสนอการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากขยะในเมืองใหญ่และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 13 ได้และเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืนและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาสังคมในระยะยาว พร้อมกับการเสริมสร้างองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมและสิ่งแวดล้อม.... ดร.คมสันกล่าวภายในงานมีวงเสวนาในหัวข้อธุรกิจนวัตกรรมจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดย ดร.ศักดิ์ดา เหลืองสกุลทอง Head of True LAB บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซอร์คูลาร์ อินดัสทรี้ จำกัด คุณณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด คุณอนน เชาวกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีฟัน จำกัด และ มาเล่าถึงที่มาที่ไปของนวัตกรรม และ ผศ.ดร.ศักรินทร์ แซ่ภู่ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และหัวหน้าโครงการห้องทดลองเมืองนวัตกรรม กรุงเทพมหานครกล่าวในวงเสวนาว่า ....แบ่งการจัดการขยะออกเป็น 3 ส่วน คือ 'นิเวศหน้าตู้' ระบบนิเวศแห่งการใช้งาน ซึ่งจะเชื่อมโยงการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย 'นิเวศหลังตู้' ระบบนิเวศที่นำไปสู่การจัดการข้อมูล บอกมูลค่า รวมถึงคาร์บอนเครดิตได้ และอาจเทรดได้ในอนาคต และ 'นิเวศนอกตู้' ระบบนิเวศที่ช่วยให้การจัดการขยะของผู้ที่มารับช่วงต่อนั้นสะดวกยิ่งขึ้น เช่น กรุงเทพมหานครทั้งนี้การจัดตั้งสถานีจัดการขยะอัจฉริยะที่ TDPK อยู่ในแผน 'Retail Location Waste' หรือ การจัดการขยะตามแหล่งค้าปลีก ซึ่งเป็น 1 ใน 5 รูปแบบการจัดการขยะที่จะขยายโมเดลและสร้างมูลค่าต่อไป