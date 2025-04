NSM จับมือพันธมิตร คัด 4 ตัวแทนนักสื่อสารวิทย์ฯ ยอดเยี่ยม YTSA ศึกษาดูงานเยอรมนี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ปิดฉากโครงการ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 20 (YTSA 20th) สุดยิ่งใหญ่ ภายใต้หัวข้อ “หมุนเวียนและยั่งยืน คืนชีวิตให้โลก – Net Zero and the Circular Economy” พร้อมประกาศผล 4 เยาวชนคนเก่ง คว้าตำแหน่งสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เตรียมพาเปิดประสบการณ์ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุดล้ำ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ NSM พร้อมด้วย ดร.ชนินทร์ กุลเศรษฐธัญชลี อุปนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ, คุณอันเดรอัส เคล็มพิ้น ผู้จัดการโครงการในภูมิภาคอาเซียน สถาบันเกอเธ่ฯ และคุณชญาณี ฉลาดธัญญกิจ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเป็นสักขีพยานและมอบรางวัลแก่ 10 เยาวชนผู้โดดเด่น ซึ่งได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม และรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นจากผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 26 คน ณ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า ขอชื่นชมเยาวชนทั้ง 26 คน ที่ได้แสดงศักยภาพด้านการสื่อสารอันโดดเด่น ทุกคนล้วนเป็นตัวแทนอันน่าภาคภูมิใจในฐานะทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นที่ 20 ผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ให้คนในสังคมได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของ กระทรวง อว. ที่สนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมวิทยาศาสตร์ ด้วยการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ และส่งเสริมการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่เยาวชน เพื่อปลูกฝังให้เกิดความสนใจและความเข้าใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น“ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนผู้ได้รับรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมและดีเด่นทั้ง 10 ท่าน ทุกคนล้วนเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีแห่งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความสำเร็จของเยาวชนเหล่านี้ ให้เติบโตเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยและโลกของเราในอนาคตอย่างแท้จริง” ผศ.ดร.รวิน กล่าวทั้งนี้ ผู้ที่สามารถคว้า รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมกิจกรรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในเดือนกรกฎาคม 2568 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่1.นายกล้องหนึ่ง นำแสงวาณิช จาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ผลงาน : ความคาดหวังสู่ความไม่คาดฝัน2.นางสาวปณิตา ฉวิกขุนรัมย์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงาน : Trust the Tuna3.นางสาวพิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน : อันอ้อยตาลหวานลิ้นกินแล้ว “ไม่” สิ้นซาก4.นางสาววริศรา กุลชัยพานิช จาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลงาน :Decarbonizing Steel: Hydrogen for a sustainable tomorrowและรางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 6 ท่าน ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับ NSM ในภารกิจต่าง ๆ ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ต่อไป ได้แก่1.นางสาวเตชินี อนังคพันธ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน : ชาร์จแบตยังไงให้รักโลก2.คุณปัณณ์พิตรา ภูธร จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงาน :ขวดน้ำธรรมดา สู่เสื้อผ้ารักษ์โลก3.นางสาวพิทยาภรณ์ พุทธสินธุ์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน : 22204.นายเมฆินทร์ วงศ์ศรีลา จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงาน :แค่เลือกร้านตัดผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดกลุ่ม5.นางสาวยอดขวัญ อาจทะนงค์ จาก มหาวิทยาลัยพะเยา ผลงาน : รถไฟฟ้า ลดมลพิษ6.นางสาวยาลิกา สอาดเมือง จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงาน : เศษผักสร้างไฟฟ้า