WHO เผย ในปี 2024 ที่ผ่านมา มีเพียง 7 ประเทศทั่วโลกเท่านั้น ที่มีคุณภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน

ร่วมกับบริษัทตรวจสอบคุณภาพอากาศของสวิตเซอร์แลนด์ เผยข้อมูลด้านคุณภาพภาพอากาศล่าสุดโดยมีค่าเฉลี่ยรายปีของ PM 2.5 ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ได้แก่และและคณะนักวิจัยได้เตือนว่าการรับมือกับมลพิษทางอากาศอาจยากขึ้น หลังจากที่สหรัฐฯ ยุติโครงการติดตามคุณภาพอากาศทั่วโลกนักวิจัยได้มีการเตือนว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังมีส่วนทำให้มลพิษทางอากาศรุนแรงขึ้น โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้เกิดไฟป่าที่รุนแรงและยาวนานขึ้นในบางพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอเมริกาใต้ ขณะที่การปิดโครงการติดตามคุณภาพอากาศของสหรัฐฯ อาจทำให้ 34 ประเทศขาดข้อมูลด้านมลพิษที่เชื่อถือได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมาตรการรับมือในอนาคตในปัจจุบันการขาดแคลนข้อมูลด้านคุณภาพอากาศในหลายประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียและแอฟริกา อาจส่งผลให้การประเมินสถานการณ์มลพิษทั่วโลกไม่ชัดเจน เนื่องจากหลายประเทศกำลังพัฒนามีการอาศัยเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสนับสนุนจากประเทศสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกยุติโครงการดังกล่าวด้วยเหตุผลด้านงบประมาณ และยังมีการลบข้อมูลคุณภาพอากาศที่เก็บรวบรวมมานานกว่า 17 ปี ออกจากเว็บไซต์ airnow.gov ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อประเทศที่ไม่มีแหล่งข้อมูลอื่นองค์การอนามัยโลกยังเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าและโดยระดับหมอกควันเฉลี่ยสูงกว่ามาตรฐานของ WHO ถึง 15 เท่า