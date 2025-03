นักวิทย์ฯ เผย มหาสมุทรอุ่นเร็วขึ้น 400% สาเหตุจากก๊าซเรือนกระจกเข้มข้นขึ้น ทำให้โลกสะท้อนแสงอาทิตย์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศน้อยลงจากอดีต

- iflscience.com

- reading.ac.uk

ทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้เผยหนึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน โดยพบว่าและหากมหาสมุทรยังคงมีแนวโน้มดูดซับความร้อนในระดับนี้ต่อไปอีก 20 ปี ข้างหน้า ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เคยพบในรอบ 40 ปีรายงานการศึกษาผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนเรื่องนี้ ได้ตีพิมพ์ลงในวันที่ 28 มกราคม 2025 ระบุว่า อุณหภูมิของพื้นผิวมหาสมุทรในปี 2023 - 2024 เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เคยมีมา และยังแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันนานถึง 450 วัน โดยบริเวณขอบมหาสมุทรอุ่นขึ้นเร็วกว่าในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ถึง 400%ข้อมูลที่ได้มานี้นักอุตุนิยมวิทยา University of Reading and National Centre for Earth Observation ผู้เขียนรายงานหลัก และเพื่อนร่วมงานได้ใช้บันทึกข้อมูลดาวเทียมเพื่อคำนวณการเปลี่ยนแปลงของอัตราการอุ่นขึ้นของผิวน้ำทะเลการศึกษาวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าอัตราการอุ่นขึ้นของมหาสมุทรเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่าในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 อุณหภูมิของมหาสมุทรเพิ่มขึ้นประมาณ 0.06 องศาเซลเซียสต่อ 10 ปี แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้น 0.27 องศาเซลเซียสต่อ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ เนื่องจากเป็นการเพิ่มแบบอัตราเร่งไม่ใช่เส้นตรงตัวเร่งระดับของอุณหภูมิพื้นผิวมหาสมุทรนี้ เป็นผลมาจากความไม่สมดุลของพลังงานบนโลกในปัจจุบัน ที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่านับตั้งแต่ปี 2010 โดยมีสาเหตุจากความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นและเข้มข้นขึ้น ทำให้โลกดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากกว่าที่จะสะท้อนกลับไปยังอวกาศได้น้อยลงกว่าเมื่อก่อน(The Ocean Surface Is Warming Over 400% Faster Than in The 1980s)(Ocean-surface warming four times faster now than late-1980s)