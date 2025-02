NASA อัปเดตข้อมูลล่าสุด ดวงจันทร์มีโอกาสมากกว่าโลก 1.7% ที่ดาวเคราะห์น้อย 2024 YR4 จะชนในปี 2032

- science.nasa.gov

หรือ(NASA) ได้มีการเผยข้อมูลวงโคจรที่ปรับปรุงใหม่ของที่มีโอกาสจะชนโลกในปี 2032 โดยมีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงลดเหลือ 0.004% การสังเกตการณ์ล่าสุดช่วยลดความไม่แน่นอนของวิถีโคจรในอนาคตลงอีก และระยะห่างในช่วงที่ดาวเคราะห์โคจรใกล้โลกในวันที่ 22 ธันวาคม 2032 ก็มีระยะห่างที่มากขึ้น แต่ก็มีโอกาสถึง 1.7% ที่ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะชนดวงจันทร์ ดาวบริวารหนึ่งเดียวของโลกด้วยจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ชนโลกในอีก 7 ปีข้างหน้า คือปี 2032 ทำให้กลายเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีความเสี่ยงสูงสุดในประวัติศาสตร์ของตารางความเสี่ยง Sentry ของศูนย์การศึกษาวัตถุใกล้โลก (CNEOS) ของ NASA เนื่องด้วยทำให้เป็นได้รับการค้นพบจากระบบกล้องโทรทรรศน์ ATLAS ที่ตั้งอยู่ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2024 ที่ผ่านมา ได้มีการคาดคะเนไว้ว่าหากดาวเคราะห์น้อย 2024 YR4 ชนโลกจริง น่าจะมีความรุนแรงใกล้เคียงกับเหตุการณ์ตุงกุสคา ซึ่งเกิดขึ้นเมื่วันที่ 30 มิถุนายน ปี 2451 ในไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย ในวันนั้นได้เกิดระเบิดครั้งใหญ่เหนือน่านฟ้าใกล้แม่น้ำตุงกุสคา แรงระเบิดเทียบเท่าระเบิดทีเอ็นที 50 เมกะตัน สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่ประมาณ 2,150 ตารางกิโลเมตรแต่ด้วยข้อมูลใหม่ แม้เปอร์เซ็นต์ในการชนโลกจะน้อยลดลงเกือบจะเป็นศูนย์ และจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการพุ่งชนโลกอีกต่อไปแล้ว แต่ก็ถือเป็นโอกาสอันล้ำค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศ และหน่วยงานด้านดาราศาสตร์ต่างๆ ในการศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันดาวเคราะห์และกระบวนการแจ้งเตือนการค้นพบดาวเคราะห์น้อย(Latest Calculations Conclude Asteroid 2024 YR4 Now Poses No Significant Threat to Earth in 2032 and Beyond)(NASA massively lowers impact risk of 'city-killer' asteroid 2024 YR4 to 1 in 360)