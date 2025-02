“รวิน” จัดใหญ่กิจกรรมรับปิดเทอม “NSM จัดเต็มความสนุก ปลุกพลังคิดสร้างสรรค์รับปิดเทอม” มีทั้งค่ายวิทย์ - จิตอาสา – เวิร์คช็อปอาชีพ - เรียนรู้ออนไลน์” พร้อมกิจกรรมพิเศษต้อนรับปี “ควอนตัมสากล”

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM แถลงข่าวการจัดกิจกรรมรับปิดเทอม “NSM จัดเต็มความสนุก ปลุกพลังคิดสร้างสรรค์รับปิดเทอม” ว่า ขณะนี้เป็นช่วงปิดเทอม NSM ได้จัดกิจกรรมพิเศษภายใต้ชื่อ “NSM จัดเต็มความสนุก ปลุกพลังคิดสร้างสรรค์รับปิดเทอม” เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และค้นหาคำตอบด้วยตนเองตามนโยบาย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมประสบการณ์ความรู้ให้กับเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนอย่างสร้างสรรค์นำไปสู่การต่อยอดให้กับประเทศไทยในอนาคตโดยกิจกรรมแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกิจกรรมค่าย ประกอบด้วยกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ รูปแบบ 1 วัน/รูปแบบ 3 วัน 2 คืน ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ประกอบด้วย 1.ค่ายดาราศาสตร์ ตอน “เปิดกล้องส่องฟ้า ตามรอยกาลิเลโอ”(วันที่ 21 มี.ค.2568) 2.ค่าย Little Maker ตอน Simple Machine เปิดประสบการณ์เสริมสร้างทักษะด้าน STEAM Education(วันที่ 25 มี.ค.2568) 3.ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ตอน “สร้างสรรค์นวัตกรรม…พัฒนานวัตกรรุ่นใหม่ด้วย Fabricated Lab” สัมผัสประสบการณ์การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้น ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงใน Fabricated Lab(วันที่ 5-7 เม.ย.2568)ส่วนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ รูปแบบ 1 วัน ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา ประกอบด้วย 1.ค่าย Engineering Design Process ตอน Earthquake : ไขความลับแผ่นดินไหว(ครั้งที่ 1 : วันที่ 26 มี.ค.2568 และ ครั้งที่ 2 : วันที่ 27 มี.ค.2568) 2.ค่าย Food Science Kids เปิดประสบการณ์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์อาหารแบบเข้มข้น ที่จะเปลี่ยนครัวเป็นห้องทดลอง(ครั้งที่ 1 : วันที่ 2 เม.ย.2568 และครั้งที่ 2 : วันที่ 3 เม.ย.2568)ค่ายวิทยาศาสตร์ รูปแบบ 1 วัน ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ประกอบด้วย 1.ค่าย มนุษย์สู้ฝุ่น…จะรอดหรือร่วง ชวนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไขความลับฝุ่น PM2.5 และภัยร้ายที่คุกคามชีวิตเรา(ครั้งที่ 1 : วันที่ 21 มี.ค.2568 และครั้งที่ 2 : วันที่ 22 มี.ค.2568)“กลุ่มที่สอง เป็นกิจกรรมจิตอาสาโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ อพวช. รุ่นที่ 2 ที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจในการเป็นจิตอาสาทำงานภายในพิพิธภัณฑ์ มาใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้สู่โลกกว้างจากแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของ NSM และได้ฝึกประสบการณ์ชีวิต พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ นำไปสู่ต่อยอดสู่ทักษะอาชีพในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดรับจิตอาสารุ่นที่ 1 ผลปรากฎว่าได้รับความสนใจจากเยาวชนจำนวนมากเพราะได้มาทำงานจริงที่พิพิธภัณฑ์ทั้งมาช่วยให้บริการผู้เข้าชม ช่วยแก้ปัญหาหน้างาน เป็นต้น” ผศ.ดร.รวิน กล่าวและว่ากลุ่มที่สาม เป็นกิจกรรมเวิร์คช็อปต่อยอดเป็นอาชีพได้ NSM ได้เตรียมกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนได้มาต่อยอด อาทิ การวาดภาพ การสต๊าฟสัตว์ การเลี้ยงมดทั้งมดสวยงาม มดแปลก มดสำหรับเป็นอาหาร การระบายสีหัวโขน ที่แฝงด้วยวิวัฒนาการหัวโขน ศิลปะการออกแบบ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ และกลุ่มที่สี่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ ของ NSM เช่น NSM Podcast หรือ Science Metaverse Museum เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต้อนรับปี “ควอนตัมสากล” กับกิจกรรม IT special Workshop ตอน กลศาสตร์ควอนตัม...ตัวการสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกวันที่ 1, 4, 10, 18, 22 และ 29 เม.ย. 2568 ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี และกิจกรรม IT special Workshop ตอน หุ่นยนต์กระดาษสมองกล (Micro Bit Puppet Robot) (วันที่ 30 มี.ค. 2568 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา)กิจกรรม “Tie Dye Cloth” ออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายบนผ้ามัดย้อม(วันที่ 22 มีนาคม 2568 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา และวันที่ 28 มี.ค.2568 และ วันที่ 29 มี.ค.2568 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่)กิจกรรม Outdoor Lab Space ประกอบด้วย 1.เนื่องในวันน้ำโลก World water day 2025 : อนุรักษ์ธารน้ำแข็ง Save Our Glaciers เรียนรู้เกี่ยวกับการละลายธารน้ำแข็งจากภาวะโลกร้อน(วันที่ 22 – 23 มี.ค. 68 ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี) และ 2.Green Teen Lab ตอน Climate Change: A Closer Look โลกร้อน ใกล้ตัวกว่าที่คิด(วันที่ 5 และ 6 เม.ย. 68 ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี)“NSM จัดเต็มความสนุก ปลุกพลังคิดสร้างสรรค์รับปิดเทอม น้องๆ จะได้รับทั้งความรู้ ทักษะ ความสนุก ได้เพื่อนใหม่มาร่วมสนุกกันได้ที่ อพวช.ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ภูมิภาคที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา ,จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่” ผศ.ดร.รวิน กล่าว