สกสว. ระดมผู้เชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนมุมมองทางรอดวิจัยและนวัตกรรมไทย รับมือทรัมป์ 2.0 เร่งเครื่องเศรษฐกิจ BCG ตั้งเป้าปั้นไทยสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีภูมิภาค

เปิดเผยว่าทำให้ภาพลักษณ์ของความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยการประกาศใช้ "นโยบายการค้าอเมริกามาก่อน" (America First Trade Policy) ที่เน้นส่งเสริมการลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า และเพิ่มความได้เปรียบด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ทรัมป์ตัดสินใจออกจากความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น การออกจาก Paris Agreement และการลดบทบาทของสหรัฐฯ ในองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UN และ UNESCO ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่ากังวล เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาในระดับโลก การเตรียมความพร้อมของไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการตั้งรับเป็นเชิงรุก โดยการปรับปรุงนโยบาย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างตลาดใหม่ การเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือใหม่ ๆ จะเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไทยต้องเปลี่ยนจากวิกฤติหรือโอกาส ผ่านการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อพัฒนาตลาดและเทคโนโลยี ต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้แข็งแกร่งขึ้น กสว. จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการให้ทุนเป็นการสนับสนุนแบบมุ่งเป้า (Target Base) ภายใต้นโยบาย "Thailand First Development Agenda" เพื่อผลักดันการพัฒนาตลาดด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสริมสร้างภาคอุตสาหกรรม และการมุ่งเป้าพัฒนาตลาดด้วย นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ (New Tech & Growth Engine)ทั้งด้านของ Geopolitics และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จากการกลับมาของ TRUMP 2.0 จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ Geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งอาจนำไปสู่การแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน (decoupling) สถานการณ์นี้จะส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) ปรับตัวครั้งใหญ่ โดยมีการย้ายฐานการผลิตหรือจัดตั้งฐานการผลิตใหม่ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งสองขั้วมหาอำนาจ ประเทศไทยซึ่งมีจุดแข็งด้านความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองขั้ว จึงมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า (non-conflict region) อย่างไรก็ตาม ไทยจำเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย นอกจากนี้ สกสว. ยังให้ความสำคัญกับการใช้ "Science Diplomacy" เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยใช้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกด้านโอกาสและความท้าทายต่อระบบ ววน.: ไทยจะคว้าโอกาสและรับมือความท้าทายได้ แม้ว่านโยบายของ TRUMP 2.0 ที่เน้นการลดการลงทุนหรือการช่วยเหลือประเทศอื่น อาจส่งผลกระทบต่อโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ แต่ สกสว. มองว่านี่คือโอกาสที่ไทยจะหันมาพึ่งพาตนเองมากขึ้น และเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ๆ ทั่วโลก โดยย้ำว่า การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานโลกคือโอกาสทองของไทยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมที่สำคัญของโลกได้ด้านโอกาสในการดึงดูดการลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรม จากการเปลี่ยนแปลงของ Geopolitics โลกจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายการลงทุนครั้งใหญ่ โดยบริษัทต่างๆ จะมองหาแหล่งลงทุนใหม่ที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็งด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และแรงงานที่มีทักษะ เพื่อดึงดูดการลงทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมจากต่างประเทศได้ด้านความสามารถในการเป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้นั้น ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งอาเซียน" โดยการดำเนินนโยบายที่เป็นกลางและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากมาเลเซียและอินโดนีเซียในด้านเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า การกลับมาของ โดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมนโยบาย “America First” อาจสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งในด้าน การค้า การลงทุน และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไทยมีบทบาทสำคัญ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เกษตร อาหาร และพลังงาน มาตรการกีดกันทางการค้าและกำแพงภาษี อาจส่งผลต่อการส่งออกไทย ในขณะที่การปรับห่วงโซ่อุปทานโลกเป็นโอกาสที่ไทยต้องคว้าไว้ ซึ่ง กสว. และ สกสว. มุ่งเน้นให้ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ โดยเร่งพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ควอนตัมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีชีวภาพ และพลังงานสะอาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางอุตสาหกรรม พร้อมสนับสนุนการวัจัยและพัฒนา (R&D) และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับยุโรป จีน และอาเซียน ลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ ทั้งนี้ กสว. เชื่อว่า วิกฤตครั้งนี้คือโอกาส หากไทยสามารถเร่งพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านนวัตกรรม จะทำให้ประเทศแข็งแกร่งขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว “สงครามการค้าและเศรษฐกิจแยกขั้ว กำลังเปิดประตูให้ไทยแทรกตัวสู่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง” ซึ่งเป็นโอกาสทองในการดึงดูดการลงทุนและสร้างศักยภาพใหม่ให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาว.ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เน้นย้ำถึงความสำคัญ เพื่อ "ทางรอด" ของระบบ ววน. ไทย ผ่าน 4 แนวทางสำคัญ ได้แก่ การลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคต : มุ่งเน้นการลงทุนใน R&D และเทคโนโลยี Deep Tech เช่น AI, Quantum Computing, Biotech, และพลังงานสะอาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรทักษะสูง: สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง การสร้างระบบนิเวศ ววน. ที่แข็งแกร่ง: สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเชื่อมโยงกับโลก: สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป จีนและประเทศในอาเซียน ในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเข้าถึงแหล่งทุนและเทคโนโลยีใหม่ๆที่แข่งขันได้ในระดับสากล