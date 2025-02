ต้องลุ้นจนถึงปี 2032! NASA เผยเปอร์เซ็นต์ดาวเคราะห์น้อย 2024 YR4 จะชนโลก ยังเพิ่มขึ้น - ลดลง แต่ยังมีรัศมีที่มีโอกาสพุ่งชนอยู่

จากการค้นพบ “ดาวเคราะห์น้อย 2024 YR4” ที่กำลังสร้างความหน้ากังวลในอนาคต เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ได้มีการคำนวนวงโคจรว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ จะมีโอกาสชนโลกของเราในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2032ปัจจุบันได้วิเคราะห์ข้อมูลวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยที่น่ากังวลดวงนี้ โดยวิถีการโคจรที่มีเปอร์เซ็นต์ในการชนโลกนั้น พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการชนที่เพิ่มขึ้นและลดลง จากก่อนหน้าที่เพิ่งค้นพบ มีเปอร์เซ็นต์การชนที่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นและเพิ่มขึ้นถึงและในปัจจุบันได้ลดลงมาที่แม้จะมีโอกาสชนโลกในอนาคต แต่หากมีการทราบข้อมูลวงโคจรที่ชัดเจนขึ้น ตัวเลขในการชนกับโลกของเรานั้นก็อาจจะลดน้อยลง หรืออาจจะไม่ชนโลกของเราเลย เนื่องจากเส้นทางของดาวเคราะห์น้อยเกือบทั้งหมดนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่มาก การคำนวณเส้นทางโคจรของดาวเคราะห์น้อย 2024 YR4 พบว่าดาวเคราะห์น้อยจะเฉียดโลกด้วยระยะ 240,000 กิโลเมตร หรือประมาณ 2 ใน 3 ของระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ถือเป็นระยะที่ปลอดภัย แต่เมื่อพิจารณาช่วงความคลาดเคลื่อนที่ยังกว้างมากอันเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนที่ยังสูงอยู่ จะพบว่าโลกยังอยู่ในรัศมีที่มีโอกาสพุ่งชนอยู่ได้รับการค้นพบจากระบบกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดินที่คอยตรวจสอบท้องฟ้าเพื่อมองหาวัตถุที่มีความเสี่ยงในการพุ่งชนโลก หรือที่เรียกว่า “ATLAS” ที่ตั้งอยู่ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2024 ที่ผ่านมา โดยมีขนาดประมาณ 40 - 100 เมตร ด้วยการคำนวณวงโคจรในอนาคต ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีโอกาสพุ่งชนโลก ในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2032ด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 40 - 100 เมตร ทำให้ 2024 YR4 กลายเป็นดาวเคราะห์น้อยอันตรายด้วยความเสี่ยงระดับ 3 ตามมาตราโตริโน ได้มีการคาดคะเนไว้ว่า หากดาวเคราะห์น้อย 2024 YR4 ชนโลกจริง น่าจะมีความรุนแรงอยู่ที่ ระดับ 3 ตามมาตราโตริโน ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ตุงกุสคาซึ่งเกิดขึ้นเมื่วัที่ 30 มิถุนายน ปี 2451 ในไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย ในวันนั้นได้เกิดระเบิดครั้งใหญ่เหนือน่านฟ้าใกล้แม่น้ำตุงกุสคา แรงระเบิดเทียบเท่าระเบิดทีเอ็นที 50 เมกะตัน สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่ประมาณ 2,150 ตารางกิโลเมตร ต้นไม้ในป่าราบเป็นหน้ากลอง"มาตราโตริโน" เป็นมาตรวัดความเสี่ยงและความรุนแรงของการชนจากวัตถุในอวกาศ เช่นดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง แบ่งระดับออกเป็น 10 ระดับ คล้ายๆ กับ มาตราริกเตอร์ที่ใช้แสดงความรุนแรงของแผ่นดินไหวข้อมูล – รูปอ้างอิง- สมาคมดาราศาสตร์ไทย thaiastro.nectec.or.th- science.nasa.gov (How big is the asteroid? 2024 YR4 is estimated be about 130 – 300 feet across (40 – 90 meters) Is asteroid 2024 YR4 going to impact Earth?)- theguardian.com (Asteroid triggers global defence plan amid chance of collision with Earth in 2032)