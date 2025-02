ปริศนาเกี่ยวกับ “ดวงจันทร์” ที่ยังไม่มีคำตอบ (ชมคลิป)

เป็นดาวบริวารหนึ่งเดียวที่โลกมี แม้จะโคจรอยู่เคียงข้างโลกมาเป็นเวลานานร่วม 4,000 ล้านปี และอยู่ใกล้โลกมากที่สุดก็ตาม มนุษย์ก็ยังมีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับดวงจันทร์อยู่หลายเรื่อง เช่นว่า ในอดีต ดวงจันทร์เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือไม่ บนดวงจันทร์มีน้ำหรือไม่ เพราะถ้ามี เราก็สามารถจะใช้น้ำในการทำเกษตรกรรม หรือแยกด้วยกระแสไฟฟ้า ได้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ และใช้ในการหายใจ นอกจากนี้นักฟิสิกส์ก็ยังสงสัยอีกว่า บนโลกจันทร์มีไฮโดรเจน-2 (deuterium) และไฮโดรเจน-3 (tritium) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์แบบ fusion หรือไม่ ด้านนักธรณีวิทยาก็มีข้อสงสัยว่า บนดวงจันทร์มี KREEP (คำนี้มาจาก K=potassium, REE=rare earth element และ P=phosphorus) หรือไม่ เพราะแร่นี้มีประโยชน์มากในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการสำรวจทางธรณีวิทยาอย่างละเอียดของดาวทั่วทั้งดวง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในบทบาทของดวงจันทร์การสร้างความรู้ดาราศาสตร์นั้น นักดาราศาสตร์มีความคิดจะสร้างกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่บนดวงจันทร์ โดยให้อยู่ในหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ เพราะเงามืดที่เกิดจากแสงอาทิตย์กระทบขอบแอ่ง จะทำให้อุณหภูมิของกล้องไม่สูง ยิ่งไปกว่านั้น บนดวงจันทร์ก็แทบจะไม่มีปรากฏการณ์แผ่นดินไหวเลย ดังนั้นกล้องโทรทรรศน์จึงสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ ให้นักดาราศาสตร์สามารถดูดาวได้ทั้งวันทั้งคืน เพราะท้องฟ้าเหนือดวงจันทร์มืดสนิท และไม่มีเมฆปกคลุม ความสะดวกลักษณะนี้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการทำงานของนักดาราศาสตร์บนดวงจันทร์ มีค่าเท่าเทียมงานที่กล้องโทรทรรศน์อวกาศ Hubble ทำเป็นปี ดวงจันทร์ยังสามารถเป็นสถานีทดลองให้มนุษย์อวกาศได้ใช้ฝึกการดำรงชีวิตในสภาพที่ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมีค่าน้อยอีกด้วย เช่นก่อนจะเดินทางไปดาวอังคารดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าการศึกษาดวงจันทร์ในทุกแง่มุม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะมีคุณค่ามหาศาลต่ออนาคตของมนุษยชาติในอดีตเมื่อ 500 ปีก่อน มนุษย์เราไม่สามารถตอบคำถาม หรือตั้งประเด็นสงสัยด้วยปริศนาเหล่านี้ได้เช่นว่า เหตุใดดวงจันทร์จึงมีสภาพดังที่เป็นทุกวันนี้ ดวงจันทร์มีอายุมากหรือน้อยเพียงใด และถือกำเนิดได้อย่างไร ถ้าโลกไม่มีดวงจันทร์ สิ่งมีชีวิตบนโลก จะได้รับผลกระทบกระเทือนมากเพียงใด เป็นต้นการที่เราไม่สามารถตอบคำถามเช่นนี้ได้ เพราะเราไม่มีกล้องโทรทรรศน์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในการสังเกตดวงจันทร์ ไม่มีทฤษฎีฟิสิกส์ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนดวงจันทร์ได้ และไม่มีเทคโนโลยีที่จะนำมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์ เพื่อนำหินและดินจากดวงจันทร์กลับมาวิเคราะห์บนโลก จนได้ข้อมูลและทฤษฎีที่จะบอกให้เรารู้ว่า ดวงจันทร์ถือกำเนิดเกิดขึ้นพร้อมโลก หลังโลก หรือก่อนโลก และขณะดวงจันทร์อุบัตินั้น สถานการณ์ต่างๆ ในอวกาศเป็นเช่นไรมนุษย์เราในอดีตเมื่อ 2,000 ปีก่อน มีความรู้วิทยาศาสตร์อันเป็นคำสอนของ Aristotle (384-322 ปีก่อนคริสตกาล) ซึ่งเป็นปราชญ์กรีก และเป็นพระอาจารย์ในจักรพรรดิ Alexander มหาราช เท่านั้นคำสอนของ Aristotle ส่วนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั้นมีว่า ของหนักจะตกถึงพื้นก่อนของเบาเสมอ และ Aristotle ยังสอนอีกว่าดวงจันทร์เป็นดาวที่ใช้แบ่งสวรรค์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ต่ำกว่าดวงจันทร์ และส่วนที่อยู่สูงกว่าดวงจันทร์ ดังนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ต่ำกว่า จะประกอบด้วยธาตุ 4 ชนิด คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ ส่วนอะไรที่อยู่สูงกว่า จะประกอบด้วยแก่นสาร (quintessence) และเป็นบริเวณที่มนุษย์ไม่มีวันจะไปได้ถึงแต่เมื่อถึงยุคของ(1473–1543) ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์ ผู้ได้เสนอทฤษฎีใหม่ว่า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ความจริงนี้ได้ทำให้การสำรวจสวรรค์ที่อยู่ไกลจากโลกยิ่งกว่าดวงจันทร์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ดังนั้นในปี 1610 เมื่อ(1564-1642) ได้พบดวงจันทร์ 4 ดวงของดาวพฤหัสบดี(1571-1630) จึงมีจินตนาการว่า ถ้าโลกมีดวงจันทร์เป็นบริวาร 1 ดวง ดาวพฤหับดีที่มีดวงจันทร์เป็นบริวารมากถึง 4 ดวง ก็ย่อมมีมนุษย์อาศัยอยู่ด้วย ตรรกะนี้เป็นการใช้ความคิดที่ผิด Galileo ยังได้พบอีกว่า แสงจันทร์เป็นแสงที่ได้รับจากดวงอาทิตย์โดยตรง และได้รับแสงอาทิตย์ที่สะท้อนจากโลกในเวลาต่อมาแม้มนุษย์จะเหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ หรือจะสร้างเครื่องบินก็ยังทำไม่ได้ แต่มนุษย์ก็มีจินตนาการจะเดินทางไปต่างดาวมาตั้งแต่ปี 1638 เมื่อ(1614-1672) ได้เรียบเรียงนวนิยายเรื่องการเดินทางไปดวงจันทร์ “The Discovery of a World in the Moone” และเมื่อถึงปี 1865ก็ได้เรียบเรียงนวนิยายไซไฟคลาสสิก เรื่อง “From the Earth to the Moon” โดยใช้ปืนใหญ่ยิงยานอวกาศที่มนุษย์อยู่ภายใน ให้พุ่งไปในอวกาศจนถึงดวงจันทร์ความฝันของมนุษย์ที่จะไปเยือนดวงจันทร์ได้เริ่มปรากฏเป็นความจริง ในปี 1968 เมื่อยานอวกาศ Apollo 8 ได้ไปโคจรวนรอบดวงจันทร์ และมนุษย์อวกาศในยานได้เห็นอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครั้นถึงปี 1969 มนุษย์อวกาศในยาน Apollo 11 ก็ได้ลงไปสำรวจผิวดวงจันทร์เป็นครั้งแรก และในปี 1972 โครงการ Apollo ก็ได้ยุติโครงการ Apollo นั้นนอกจากจะให้ความรู้ดาราศาสตร์แล้ว ยังให้ความรู้ธรณีวิทยาด้วย และความรู้นี้ได้เข้ามามีบทบาทในการตอบปริศนาเรื่อง การถือกำเนิดของดวงจันทร์ตามความเชื่อเดิม เมื่อโลกถือกำเนิดใหม่ ๆ ผิวของโลกร้อนมาก จนหินที่ผิวได้กลายเป็นของเหลว และหินเหลวในปริมาณมากได้กลายเป็นทะเลหิน การหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วของโลก ได้ทำให้ผิวโลกส่วนที่เป็นทะเลหินได้กระเด็นหลุดออกไปเป็นดวงจันทร์ แล้วผิวโลกส่วนที่หายไปก็ได้กลายเป็นมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ความรู้ภูมิศาสตร์ในปัจจุบันกลับแสดงให้เห็นว่า น้ำทั้งหมดในมหาสมุทรแปซิฟิกมีปริมาตร 7.1x(10^8) ลูกบาศก์กิโลเมตร และปริมาตรของดวงจันทร์มีค่า 2.2x(10^10) ลูกบาศก์กิโลเมตร ตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกันนี้ ได้ทำให้สมมติฐานที่ว่า ดวงจันทร์เกิดจากการที่โลกได้เหวี่ยงมวลส่วนหนึ่งออกไป เป็นที่ไม่ยอมรับความรู้ปัจจุบันเกี่ยวกับการถือกำเนิดของดวงจันทร์ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์หินและดินมวล 382 กิโลกรัม ที่มนุษย์อวกาศในโครงการ Apollo ได้ขุดและนำกลับมายังโลกในช่วงปี 1969-1677 และข้อมูลที่นักดาราศาสตร์ได้จากการวิเคราะห์หินเหล่านี้ จะต้องนำมาสร้างทฤษฎีที่ให้ผลสอดคล้องกับข้อมูลทางกายภาพปัจจุบันของดวงจันทร์ทุกประการ เช่นในความเชื่อเดิมๆ นั้น หลายคนเคยเชื่อว่า ดวงจันทร์กับโลกถือกำเนิดมาพร้อมกัน คือ เกิดจากแก๊สร้อนที่อยู่ในจานดาวเคราะห์บริเวณเดียวกัน แต่บางคนเชื่อว่า ดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ทีได้พลัดหลงเข้ามาในสนามแรงดึงดูดของโลก จึงถูกโลกดึงดูดไว้เป็นบริวารซึ่งถ้าดวงจันทร์ถือกำเนิดจากแก๊สกลุ่มเดียวกันของโลก ธาตุต่าง ๆ ที่มีบนดวงจันทร์ ก็จะต้องมีในปริมาณที่สอดคล้องกับธาตุที่มีบนโลก และดวงจันทร์ก็จะต้องมีอายุใกล้เคียงกับโลก แต่ถ้าดวงจันทร์มีอายุน้อยกว่าโลก นั่นแสดงว่า ดวงจันทร์ถือกำเนิดหลังโลก ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นได้ว่า เราจะต้องรู้อายุหินบนดวงจันทร์ที่โบราณที่สุด เราจึงจะตอบคำถามเรื่องการเป็นพี่หรือน้อง ระหว่างโลกกับดวงจันทร์ได้ และในกรณีที่เชื่อว่ามันเป็นดาวที่ได้พลัดหลงเข้ามา เราก็จะต้องมีเหตุผลว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ดาวดวงนั้น พลัดหลงเข้ามาใกล้โลกในปี 1975(1939-ปัจจุบัน) จาก Pennsylvania State University ในสหรัฐอเมริกา ได้เสนอทฤษฎีการถือกำเนิดของดวงจันทร์ว่า ในขณะที่ระบบสุริยะกำลังก่อตัว อวกาศขณะนั้นมีก้อนอุกกาบาตหินน้อย-ใหญ่ ที่ล่องลอยอยู่ในบริเวณแผ่นดิสก์ดาวเคราะห์ (planetary disc) และอุกกาบาตเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่าง ๆ อีกทั้งมีมวลและขนาดต่าง ๆ กันด้วย ได้มีอุกกาบาตก้อนหนึ่งที่มีมวลประมาณ 1/10 เท่าของโลก ได้พุ่งชนโลกในเวลานั้นแบบเฉียง ๆ ทำให้ชิ้นส่วนหนึ่งของโลกหลุดกระเด็นออกไป แล้วชิ้นส่วนนั้นได้หลอมรวมกันเป็นดวงจันทร์ทฤษฎีนี้สามารถอธิบายได้ว่า เหตุใดองค์ประกอบของหินและดินบนดวงจันทร์ จึงเหมือนกับหินและดินบนโลกทุกประการ และถ้าดวงจันทร์ถือกำเนิดโดยวิธีนี้จริงก็จะดวงจันทร์มีอายุน้อยกว่าโลก เพราะถือกำเนิดจากโลก และเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของหินบนดวงจันทร์ก็ได้พบว่า อัตราส่วนระหว่างไอโซโทปต่าง ๆ เช่น ของออกซิเจน O-16, O-17 และ O-18 ที่มีบนโลกกับที่อยู่บนดวงจันทร์ มีค่าเท่ากัน ดวงจันทร์จึงถือกำเนิดจากโลกจริงแต่ในปี 1986 ทีมนักดาราศาสตร์จาก Los Alamos National Laboratory ในรัฐ New Mexico สหรัฐอเมริกา ได้ใช้คอมพิวเตอร์จำลองเหตุการณ์ชนกันระหว่างอุกกาบาตใหญ่-น้อย จำนวน 3,000 ก้อน และได้พบว่า ดวงจันทร์ที่เกิดใหม่จะมีองค์ประกอบเหมือนวัตถุที่พุ่งชน แต่จะมีองค์ประกอบไม่เหมือนกับโลก ซึ่งเป็นวัตถุที่ถูกชน ดังนั้นแบบจำลองของ Hartmann จึงยังไม่เป็นที่ยอมรับในปี 2004แห่งสถาบัน Southwest Research Institute ที่เมือง Boulder รัฐ Colorado ได้พบว่า ในการจำลองสถานการณ์ด้วยก้อนอุกกาบาตจำนวน 120,000 ก้อน ให้พุ่งชนกัน จะทำให้ได้ดวงจันทร์ที่มีองค์ประกอบกว่า 80% เหมือนก้อนอุกกาบาตที่พุ่งชนกัน ตัวเลขนี้ แสดงให้เห็นว่า โลกทีถือกำเนิดใหม่กับอุกกาบาตที่พุ่งชนโลก จะต้องมีองค์ประกอบที่เหมือนกัน นั่นคือ โลกที่ถือกำเนิดใหม่ และดวงจันทร์ที่กำลังจะถือกำเนิด จะต้องมาจากบริเวณจานดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กันมากแต่แบบจำลองนี้ ก็ได้ถูกล้มล้างไปอีกในปี 2007 เมื่อ D. Stevenson และคณะจาก Caltech ได้ให้ความเห็นว่า ขณะดวงอาทิตย์มีอายุยังน้อย และมีแผ่นดิสก์แก๊สร้อนล้อมรอบ วัตถุที่มีขนาดใหญ่เท่าดาวอังคารได้พุ่งชนโลก ตามปกติวัตถุที่พุ่งชนจะมีมวลค่อนข้างน้อย เพราะเป็นวัตถุที่ได้จากการเก็บรวมเศษวัตถุที่มีในวงโคจรแคบ ๆ ส่วนวัตถุที่มีในโลก เกิดจากการเก็บรวมเศษวัตถุที่มีขนาดใหญ่ในวงโคจรกว้าง วัตถุที่มาจากบริเวณที่แตกต่างกันนี้ ทำให้พบไอโซโทปของธาตุต่าง ๆ บนโลกและดวงจันทร์ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ ก่อนจะกระเด็นหลุดออกไปเป็นดวงจันทร์ วัตถุที่พุ่งชนได้หลอมรวมกับเนื้อโลกส่วนที่เป็น mantle แบบจำลองการชนของ Stevenson จึงตอบคำถามได้ว่า เหตุใดองค์ประกอบของดวงจันทร์จึงคล้ายกับองค์ประกอบที่เป็น mantle ของโลกทีมวิจัยจาก Max Planck Institute for Solar System ในเยอรมนี กับทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัย California Santa Cruz ในสหรัฐอเมริกา และทีมวิจัยจาก College de France ในฝรั่งเศสได้รายงานว่า อันที่จริงดวงจันทร์มีอายุมากกว่าที่เราเคยวัด เพราะเมื่อ 300 ล้านปีหลังจากที่ดวงจันทร์ได้ถือกำเนิดแล้ว ได้มีการระเบิดของภูเขาไฟบนดวงจันทร์อย่างขนานใหญ่ ลาวาร้อนที่พุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟหลายต่อหลายครั้ง ได้ทำให้หินและดินบนดวงจันทร์แปรสภาพ นอกจากนี้ในเวลานั้น ดวงจันทร์ก็โคจรอยู่ใกล้โลกมาก แรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อดวงจันทร์ได้ทำให้เนื้อส่วนที่เรียกว่า magma ของดวงจันทร์บิดเบี้ยว จนทำให้เกิดความร้อนมาก และความร้อนนี้ได้แผ่กระจายไปทั่วดวงจันทร์ จนในที่สุดความร้อนได้เล็ดลอดออกมาจากทางปล่องภูเขาไฟ การระเบิดของภูเขาไฟบนดวงจันทร์ จึงเป็นไปในลักษณะเดียวกับการระเบิดของภูเขาไฟบนดวงจันทร์ Io ของดาวพฤหัสบดี ข้อมูลนี้ทำให้ดวงจันทร์มีอายุตั้งแต่ 4,430 ถึง 4,510 ล้านปี และการระเบิดของดวงจันทร์เกิดขึ้นเมื่อ 80 ล้านปี หลังจากที่ดวงจันทร์ได้ถือกำเนิดแล้วโดยสรุปดวงจันทร์ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อวัตถุอวกาศที่มีขนาดใหญ่ประมาณดาวอังคารได้พุ่งชนโลกอย่างเฉียง ๆ ในขณะที่โลกมีอายุยังน้อยอยู่ ความร้อนที่เกิดขึ้นได้ทำให้เนื้อของโลกและดวงจันทร์ในเวลานั้นหลอมเหลวหมด และเนื้อส่วนที่หลุดไป ได้รวมตัวเป็นดวงจันทร์ จากนั้นดวงจันทร์ก็ได้เริ่มเย็นลง และได้เคลื่อนที่ห่างออกไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลา จนกระทั่งปัจจุบันอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทาง 384,400 กิโลเมตรการวิเคราะห์หินบนดวงจันทร์ ได้บอกให้เรารู้ประวัติความเป็นมาของดวงจันทร์โดยตลอดตั้งแต่เมื่อเริ่มถือกำเนิด และรู้กระทั่งการเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดอย่างขนานใหญ่ และรุนแรงมาก เมื่อ 4,350 ล้านปีก่อนการค้นพบใหม่เหล่านี้ ได้ขจัดข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติของดวงจันทร์ เพราะสามารถอธิบายได้ด้วยว่า เหตุใดหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ จึงมีจำนวนน้อย ทั้ง ๆ ที่ดวงจันทร์มีอายุมาก การที่เป็นเช่นนี้เพราะลาวาที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟได้ลบล้างหลักฐานที่เป็นหลุมอุกกาบาตไปเป็นจำนวนมากนั่นเอง“Tidally driven remelting around 4.35 billion years ago indicates the Moon is old” by Francis Nimmo, Thorsten Kleine and Alessandro Morbidelli, 18 December 2024, Nature. DOI: 10.1038/s41586-024-08231-0- ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน, ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ่านบทความได้ทุกวันศุกร์