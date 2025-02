วช. หนุนงานวิจัยสู่ตลาด! “TONGFU” เต้าหู้กรอบ นวัตกรรมทางเลือกเพื่อสุขภาพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าว NRCT Talk Phase 2 ครั้งที่ 3 หัวข้อ "นวัตกรรมอาหารอนาคต – จากงานวิจัยสู่ธุรกิจเพื่อสุขภาพ (NRCT Talk: Future Food Innovations – From Research to Market for Health & Wellness)" ในเรื่อง “TONGFU” เต้าหู้แผ่นอบกรอบขนมขบเคี้ยวทางเลือกแนวสุขภาพจากโปรตีนพืชระดับกึ่งอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์สารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคาร วช. 8ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวถึงความสำคัญของเวทีเสวนา NRCT Talk ในครั้งนี้ว่า เป็นโอกาสสำคัญสำหรับภาควิชาการ นักวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับ "นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต" ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในระดับโลก โดยการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพไม่ได้จำกัดเพียงแค่คุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยทางอาหาร แต่ยังเชื่อมโยงกับแนวคิดด้าน ความยั่งยืน (Sustainability), นวัตกรรม (Innovation) และ มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ ซึ่ง วช. มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจหลักของไทย การนำผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ถือเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทย และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา "อาหารแห่งอนาคต" ที่สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มการบริโภคของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายอัครวัฒน์ ภู่นวล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทองฟู จำกัด กล่าวถึง ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเต้าหู้แผ่นอบกรอบว่า ปัจจุบันแนวโน้มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ โครงการต่อยอดงานวิจัย “TONGFU” มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เต้าหู้แผ่นอบกรอบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่มองหาขนมขบเคี้ยวที่ให้โปรตีนสูงจากพืช โดยการนำเต้าหู้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายตลาดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการต่อยอดงานวิจัยสู่ระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศทั้งนี้ การนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง “TONGFU” เต้าหู้แผ่นอบกรอบขนมขบเคี้ยวทางเลือกแนวสุขภาพจากโปรตีนพืชระดับกึ่งอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการนำงานวิจัยด้านการพัฒนาอาหารแปรรูปจากโปรตีนพืชเข้าสู่กระบวนการผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ผลิตภัณฑ์เต้าหู้แผ่นอบกรอบนี้สามารถตอบสนองแนวโน้มการบริโภคของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดระดับสากลได้