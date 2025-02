วช. จับมือมูลนิธิอาจารย์สุกรี สร้างสรรค์เวที “ยอดฝีมือเยาวชนดนตรี” ยกระดับศักยภาพดนตรีไทย สู่การเป็นผู้นำในเวทีระดับสากล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข จัดการแสดง “ยอดฝีมือเยาวชนดนตรี” ภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2568 (Thailand Inventors’ Day 2025) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแสดง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวถึงความเป็นมา ณ เวทีกิจกรรมกลาง Event Hall 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การแสดง “ยอดฝีมือเยาวชนดนตรี” ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักพัฒนาด้านดนตรีรุ่นใหม่ โดยการแสดงดนตรีของเยาวชนผู้มีความสามารถจำนวน 6 วง ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานวันนักประดิษฐ์ เยาวชนกลุ่มนี้อยู่ภายใต้โครงการวิจัยดนตรีประจำชาติเพื่อส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศทางดนตรีของเยาวชน “ไทยใหม่” (Neo-Thai) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถทางดนตรีของเยาวชนไทยให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและสากล นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงความสามารถทางดนตรีในระดับประเทศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวว่า ดนตรีเป็นศิลปะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและควรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การแสดง “ยอดฝีมือเยาวชนดนตรี” จึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีความสามารถได้แสดงออกถึงศักยภาพทางดนตรี ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลงานดนตรีให้มีความร่วมสมัย ภายใต้โครงการวิจัยดนตรีประจำชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางดนตรีของเยาวชน “ไทยใหม่” (Neo-Thai) โดยขอขอบคุณ วช. และสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการทางด้านดนตรีไทย ซึ่งการแสดงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการบูรณาการดนตรีไทยและดนตรีสากลเข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะดนตรีในระดับสูงผ่านการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา การสนับสนุนกิจกรรมในลักษณะนี้จึงมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาวงการดนตรีของประเทศให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับบริบทโลก ขณะเดียวกันยังช่วยปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของดนตรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถประยุกต์ใช้และสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืนทั้งนี้ การแสดง “ยอดฝีมือเยาวชนดนตรี” ในครั้งนี้ได้บรรเลงร่วมกับ วงไทยซิมโฟนีออร์เคสตร้า อำนวยเพลง โดย ดร. ธีรนัย จิระสิริกุล และมีวงที่ขึ้นแสดง ดังนี้- วง Einschlag Ensemble ในบทเพลง Thai Folk Song Suite- วง Violimba ในบทเพลง Elephant of Siam- วง Momentoom ในบทเพลง มรณานุสติ- วง Pirun Naga Quintet ในบทเพลง Light of River II- วง Tempesta Trio ในบทเพลง Melodies of Siam- วง พิชชโลห์ ในบทเพลง โยคีถวายไฟกิจกรรม “ยอดฝีมือเยาวชนดนตรี” ไม่เพียงส่งเสริมศักยภาพเยาวชนด้านดนตรี แต่ยังปลูกฝังความภาคภูมิใจในดนตรีไทยในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า พร้อมทั้งสร้างเวทีให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับประเทศและสากล กิจกรรมนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาวงการดนตรีไทยให้เติบโตในเวทีโลก พร้อมทั้งสืบสานและต่อยอดมรดกทางดนตรีให้คงอยู่และก้าวไกลอย่างยั่งยืนในอนาคต