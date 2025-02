เยาวชนไทยจากศรีสะเกษ คว้าที่ 3 ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำอาเซียน 2025

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย Mr.Ihsan Surur Head of Exhibition Division Indonesian Science Center (ISC) Dr.Khamphouth Phommasone Director of the School for Gifted and Ethnic Students และ ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ NSM ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบรางวัลในการแข่งขันจรวดขวดน้ำอาเซียน ASEAN Water Rocket Competition 2025 เวทีการแข่งขันจรวดขวดน้ำที่บูรณาการทักษะด้าน STEM พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อวกาศในอนาคต ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีโดยผลการแข่งขันปรากฏว่า Ms.Nazifa Almeira Yasa จาก MTsN 2 Bandar Lampung School ประเทศอินโดนีเซีย คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ด้วยสถิติ 0.11 เมตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (รางวัลที่ 2) ได้แก่ Mr. Muhammad Siraaj Mufiid Firdaus จาก SMP Negeri 6 Yogyakarta School ประเทศอินโดนีเซีย ด้วยสถิติ 0.90 เมตร ขณะที่ นายชนะชัย พิมพ์มีลาย จาก รร.นครศรีลำดวนวิทยา จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (รางวัลที่ 3) ด้วยสถิติ 0.93 เมตรดร.กรรณิการ์ เฉิน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทยและเยาวชนอาเซียนที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมศักยภาพของเยาวชนที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์และทุ่มเทในกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณ Indonesian Science Center (ISC) ประเทศอินโดนีเซีย ที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดเวทีการแข่งขันของเยาวชนในระดับอาเซียนครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนอาเซียนทุกคน ในการพัฒนาตนเองในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตด้าน นายชนะชัย พิมพ์มีลาย จาก รร.นครศรีลำดวนวิทยา จ.ศรีสะเกษ อย่างแรกตนรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ เพราะถือว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ในระดับอาเซียน และรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัล ตนได้ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อการแข่งขันครั้งนี้ การฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูกเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเทคนิคพิเศษสำหรับการกำหนดระยะการเคลื่อนที่ของจรวดขวดน้ำ ถึงแม้จะได้อันดับที่ 3 ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จและการพัฒนาต่อไปในอนาคต