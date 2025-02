NSM เปิดเวทีแข่งจรวดขวดน้ำอาเซียน ASEAN Water Rocket Competition 2025

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย Mr.Ihsan Surur Head of Exhibition Division Indonesian Science Center (ISC) Dr.Khamphouth Phommasone Director of the School for Gifted and Ethnic Students และดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ NSM ร่วมเปิดเวทีการแข่งขันจรวดขวดน้ำอาเซียน ASEAN Water Rocket Competition 2025 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและการบูรณาการทักษะด้านSTEM พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อวกาศในอนาคต โดยการแข่งขันฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ NSM กล่าวว่า “NSM ร่วมกับ Indonesian Science Center (ISC) ประเทศอินโดนีเซีย จัดการแข่งขัน ASEAN Water Rocket Competition 2025 ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนานวัตกรรม การแข่งขันครั้งนี้มีคณะครูและเยาวชนกว่า 50 คน จากประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทยเข้าร่วม นอกจากนี้ เยาวชนและคณะครูได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติของไทยและของโลกที่ความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน ซึ่งหวังว่ากิจกรรมฯ ในครั้งนี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันศักยภาพของเยาวชนในการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศและระดับอาเซียนต่อไป”