นักวิทย์ฯ เผย อีกประมาณ 8 ปีข้างหน้า ดาวเคราะห์น้อยจะชนโลกในช่วงวันเหมายัน ปี 2032

- สมาคมดาราศาสตร์ไทย

- theguardian.com

- scimag.news

นักวิทยาศาสตร์ได้เผยข้อมูลในการค้นพบที่กำลังสร้างความหน้ากังวลในอนาคต เนื่องจากมีการคำนวนวงโคจรว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะมีโอกาสชนโลกของเราประมาณในวันที่หรือประมาณ 8 ปีข้างหน้าดาวเคราะห์น้อย 2024 YR4 ได้รับการค้นพบจากระบบกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดินที่คอยตรวจสอบท้องฟ้าเพื่อมองหาวัตถุที่มีความเสี่ยงในการพุ่งชนโลก หรือที่เรียกว่า “ATLAS” ที่ตั้งอยู่ประเทศชิลี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2024 ที่ผ่านมา โดยมีด้วยการคำนวณวงโคจรในอนาคต ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีโอกาสพุ่งชนโลก 1 ใน 83 หรือประมาณ 1.3% ในวันที่ 22 ธันวาคม 2032 ซึ่งในช่วงนี้ เป็นช่วง "ที่มีช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี และเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะปรากฏอ้อมไปทางทิศใต้มากที่สุดแม้จะมีโอกาสชนโลก 1.3% ในอนาคต แต่หากมีการทราบข้อมูลวงโคจรที่ชัดเจนขึ้น ตัวเลขในการชนกับโลกของเรานั้นก็อาจจะลดน้อยลง เนื่องจากเส้นทางของดาวเคราะห์น้อยเกือบทั้งหมดนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่มากเกิดขึ้นเมื่อปีเมื่อมีดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งพุ่งสู่โลกและระเบิดเหนือชั้นบรรยากาศ บริเวณท้อวฟ้าแม้ตัวดาวเคราะห์น้อยจะไม่ตกถึงพื้นโลก แต่แรงระเบิดก็สร้างคลื่นกระแทกจนทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายเป็นวงกว้างนักวิทยาศาสตร์เผยว่า ดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งลงมายังโลกในครั้งนั้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เมตร ส่วนดาวเคราะห์น้อย 2024 วายอาร์ 4 มีขนาดใหญ่กว่า และหากมีการชนโลกจริงก็จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่ามากได้มีการคาดคะเนไว้ว่า หากดาวเคราะห์น้อย 2024 YR4 ชนโลกจริง น่าจะมีความรุนแรงอยู่ที่ตามมาตราโตริโน ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ตุงกุสคาซึ่งเกิดขึ้นเมื่วัที่ 30 มิถุนายน ปี 2451 ในไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย ในวันนั้นได้เกิดระเบิดครั้งใหญ่เหนือน่านฟ้าใกล้แม่น้ำตุงกุสคา แรงระเบิดเทียบเท่าระเบิดทีเอ็นที 50 เมกะตัน สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่ประมาณ 2,150 ตารางกิโลเมตร ต้นไม้ในป่าราบเป็นหน้ากลองเป็นมาตรวัดความเสี่ยงและความรุนแรงของการชนจากวัตถุในอวกาศ เช่นดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง แบ่งระดับออกเป็น 10 ระดับ คล้ายๆ กับ มาตราริกเตอร์ที่ใช้แสดงความรุนแรงของแผ่นดินไหวthaiastro.nectec.or.th(Asteroid triggers global defence plan amid chance of collision with Earth in 2032)(Brace for Impact? The Cosmic Threat of Asteroid 2024 YR4 Looms)