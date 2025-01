สมการรอคอย! “วันนักประดิษฐ์ 2568” มหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับประเทศ 2-6 ก.พ.นี้ ณ ไบเทคบางนา

งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2568 จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงได้รับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทย : ความท้าทายของประเทศ” ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 17.30 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์101-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

ภายในงานปีนี้ จะได้พบกับ นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร // สถานีกิจกรรม กว่า 20 สถานี ได้แก่ Inventor Station : สถานีนักประดิษฐ์ // SMART TOWN SATUN GEO PARK // ศูนย์เกษตรวิถีเมือง // Senior’s Wonderland // Green Land ดินแดนปลอดฝุ่น // ของเล่นไทย :สนุกวิทย์ คิดแบบเล่น Thai Toys :Exlloring Fun Through Science // Game of Drones / MedLab Experience : ผจญภัยในโลกนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ / The Secret Garden มหัศจรรย์สวนปริศนา ฯลฯ นิทรรศการแสดงรางวัลการวิจัยแห่งชาติตื่นตาตื่นใจกับ นิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน จาก 6 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ด้านความมั่นคง เกษตรสร้างมูลค่า อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สังคมผู้สูงวัยและผู้พิการ และนวัตกรรมสีเขียว นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ มหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อาทิการศึกษาและรวบรวมการใช้พันธุ์ไม้ประดับลายหม้อปูรณฆฏะในศิลปกรรมล้านนา // สีเขียวเพื่อทุกสีสัน:หมึกพิมพ์และสารเคลือบชีวภาพ //Tilapia Strep-Easy Kit" ชุดตรวจอย่างง่ายเกษตรกรทำได้เอง สำหรับการเฝ้าระวังและจัดการควบคุมโรคสเตรปโตคอคโคซิส ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม // นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เซรามิกสร้างสรรค์ของขยะเปลือกหอยแมลงภู่ // โฟมยางดูดซับน้ำมันจากยางพาราและผลึกนาโนเซลลูโลส // เบสท์ทูซอร์บ: นวัตกรรมตัวดูดซับแบบย่อยสลายได้ เพื่อใช้ในผ้าอ้อมผู้ใหญ่ // นวัตกรรมหมุดจัดฟันขนาดเล็กความแข็งแรงสูง // ชุดอุปกรณ์ดูแลอนามัยช่องปาก (ปลากัดและผองเพื่อน) // แผ่นดูดซับและกักเก็บคราบน้ำมันและสารเคมีจากเส้นใยนาโนธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตื่นตาตื่นใจและร่วมลุ้นรางวัลกับผู้เข้าแข่งขันในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ภายในงาน ได้แก่ โครงการ IPTEx การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระดับเยาวชน I-New Gen Award 2025 การประกวดโครงงานนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว-New Gen Junior Award 2025 พร้อมกันนี้สามารถเลือกช้อป และเลือกชิมสินค้าจากตลาดสินค้าและนวัตกรรมในราคาพิเศษ และสามารถเข้าร่วม การเสวนาการฝึกอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการมากกว่า 100 หัวข้อ และ เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ภายในงานอย่างมากมายขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2568 (Thailand Inventors’ Day 2025) งานใหญ่แห่งปีที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมกว่า 2,000 ผลงานจากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกิจกรรมเสวนา นิทรรศการ และการประกวดที่น่าตื่นตาตื่นใจ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00-17.30 น. ณ Event Hall 101-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา