กระทรวง อว. จับมือ สหรัฐอเมริกา เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ สานต่อความร่วมมือยาวนาน 30 ปี

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.68 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยกระทรวง อว. และรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้บรรลุข้อตกลงสำคัญ โดยได้ร่วมลงนาม “ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (Agreement for Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the United States of America concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy) (123 Agreement)” ณ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศต่อการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัยและยั่งยืนรมว.อว. กล่าวต่อว่า ความตกลงฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในหลายมิติ โดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของความโปร่งใสและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล นอกจากนี้ ความตกลงฯ ยังเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ เป็นแบบอย่างการสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อประชาคมโลกในการส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ตลอดจนบทบาทในเวทีโลกของทั้งสองประเทศในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน“สำหรับประเทศไทย ความตกลงฯ จะนำมาซึ่งประโยชน์หลายด้าน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์สำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมถึงสามารถส่งคืนแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วให้กับสหรัฐอเมริกาได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของไทยในการดำเนินการด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ” น.ส.ศุภมาส กล่าวและว่า ภายหลังจากการลงนามความตกลงฯ กระทรวง อว. มีแผนที่จะดำเนินกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการใช้งานในทางสันติ