NIA จับมือพันธมิตร เดินหน้าปั้นสเปซ-เอฟ ปี 5 ดันไทยแจ้งเกิดฟู้ดเทค สตาร์ทอัพ พร้อมหนุนไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร

งระบบนิเวศเทคโนโลยีอาหารทั่วโลก(องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเผยว่า NIA ภายใต้บทบาทผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรมมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ชาตินวัตกรรมด้วยแนวคิด Groom – Grant – Growth – Global ทั้งมิติการสนับสนุนเงินทุน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรม การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง พร้อมกันนี้ยังมุ่งผลักดันนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยที่ผ่านมาได้ผลักดันหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศคือ “นวัตกรรมอาหาร” ผ่าน SPACE-F ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับสากล พร้อมช่วยผลักดันกลุ่มฟู้ดเทคสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศ ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด และเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมไทยมีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันกับทุกบริบทที่เปลี่ยนแปลง”(Global Innovation Center หรือ GIC) บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าไทยยูเนี่ยนมองเห็นอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารที่จะเติบโตด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนโดยมุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล เราเชื่อว่าอนาคตของอาหารขึ้นอยู่กับแนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืนเนื่องจากยังมีความต้องการพัฒนาแหล่งโปรตีนใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงการลดขยะอาหาร และการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการวิสัยทัศน์นี้เป็นสิ่งที่โครงการ SPACE-F ร่วมกันสนับสนุนเพื่อช่วยดึงดูดพันธมิตรระดับโลกให้เข้าร่วมโครงการของเราและสตาร์ทอัพในโครงการ SPACE-F กำลังใช้เทคโนโลยีและความสามารถในการยกระดับความยั่งยืนของระบบอาหารพร้อมสร้างความก้าวหน้าทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าสตาร์ทอัพที่ร่วมเสนอผลงานในโครงการ SPACE-F รุ่นที่ 5จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืนและร่วมมือกันในการพัฒนาในอนาคตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม(iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากสอดคล้องกับเป้าหมายของ “Thailand Future Food Initiative” ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนผู้ประกอบการทางด้านฟู้ดเทคด้วยทรัพยากรเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงคำแนะนำให้กับสตาร์ทอัพ โดย MUI Robotics Co., Ltd. หนึ่งในสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะกับ SPACE-F ในปีนี้ มีผู้บริหารสูงสุดที่บริหารสายงานเทคโนโลโลยี หรือ CTO เป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงรุ่นที่ผ่านมาอย่าง Nutricious Co., Ltd. และ Advanced GreenFarm Co., Ltd. ก็มีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกัน ทางมหาวิทยาลัยมหิดลและพันธมิตรมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านฟู้ดเทคอย่างต่อเนื่อง และยินดีต้อนรับสตาร์ทอัพที่มีความสนใจในการพัฒนาโซลูชั่นด้านอาหารให้มาเข้าร่วมโครงการในอนาคตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ยั่งยืน และผลักดันให้โครงการ SPACE-F ก้าวสู่การเป็นโครงการบ่มเพาะด้านอาหารระดับโลกต่อไปกล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่เนสท์เล่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SPACE-F นับเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและเปิดมุมมองใหม่ในการได้สัมผัสวิธีการทำงานที่คล่องตัวของเหล่าสตาร์ทอัพ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็วสำหรับบริษัทขนาดใหญ่อย่างเนสท์เล่ ในขณะเดียวกันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสสนับสนุน ให้คำปรึกษา แบ่งปันแหล่งข้อมูล รวมถึงพาผู้ประกอบการไปเยี่ยมชมโรงงานของเนสท์เล่ที่นวนครและศูนย์วิจัยและพัฒนาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อช่วยผลักดันให้สตาร์ทอัพเข้าใกล้ความฝันมากยิ่งขึ้น การสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล ไทยยูเนี่ยน รวมถึงพันธมิตรองค์กรชั้นนำอย่างไทยเบฟ ล็อตเต้ และดีลอยท์ ได้ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายอันแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศนี้ เราเชื่อมั่นในพลังของนวัตกรรมและวิสัยทัศน์ของ SPACE-F ที่จะช่วยผลักดันให้สตาร์ทอัพเติบโต ซึ่งเนสท์เล่รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นความก้าวหน้าและความสำเร็จของพวกเขา และยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเดินทางของพวกเขาต่อไปสำหรับอีกหนึ่งพันธมิตรสำคัญอย่างืบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงาน Proof of Concept (POC) เพื่อให้ฟู้ดเทคสตาร์ทอัพสามารถทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมจริงช่วยปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มความน่าเชื่อถือ และสร้างโอกาสให้แนวคิดเหล่านั้นต่อยอดสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการในตลาดได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้ ไทยเบฟยังมุ่งเน้นการส่งเสริมความยั่งยืนในระบบนิเวศธุรกิจผ่านหลากหลายโครงการ เช่น โครงการด้านพลังงานสะอาด เครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (TSCN) และการยกระดับความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานให้มีความรับผิดชอบ ไทยเบฟนับเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตในระบบนิเวศธุรกิจที่สมดุล ครอบคลุมทั้งมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมพร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีของประเทศไทยในเวทีโลกประกอบไปด้วยฟู้ดเทคสตาร์ทอัพที่มุ่งพัฒนาโซลูชันและผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนโดยโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ (Incubator Program) 9 ราย ได้แก่1. Full Circle Co., Ltd: ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์ครั้งเดียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2. Another Food: ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟจากเซลล์พืชด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์พืช3.Cantrak: ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการติดตาม ตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการผลิต4. Nanozeree:ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ประกอบด้วยโปรไบโอติกและพรีไบโอติกด้วยเทคโนโลยีการห่อหุ้มระดับนาโน (Nano Encapsulation)5. Anuvi Food Sciences: ผู้พัฒนาส่วนผสมอาหารจากจุลินทรีย์ที่ได้จากอุตสาหกรรมเอทานอล ด้วยกระบวนการหมักให้เป็นไมโครโปรตีน6. Algrow Biosciences Pte. Ltd.: ผู้พัฒนาส่วนผสมโปรตีนสูงจากสาหร่าย ด้วยนวัตกรรมการสกัดที่สะอาดและมีคุณค่าสูง7.Flavour: ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีการหมักเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นรสชาติและใช้ผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมเกษตร8. Beijing BangyaBangya Technology: ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากถั่วงอก ที่สามารถป้องกันอาการเมาค้างได้9. KronoLife Co., Ltd.: ผู้พัฒนาอาหารเสริมและเครื่องสำอางต่อต้านริ้วรอย โดยมุ่งเป้ากำจัดเซลล์ชราเพื่อสุขภาพผิวที่ดีขึ้นได้แก่1. SEATOBAG PTE LTD: ผู้พัฒนาจุลินทรีย์เป็นสารอาหารสำคัญในอาหารสัตว์น้ำ เพื่อช่วยในการย่อยและการดูดซึมของสัตว์2. N&E Innovations: ผู้พัฒนาสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแผ่นฟิล์มเคลือบอาหารจากเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์3.Biodefense led by BioShield:ผู้พัฒนาสารเคลือบอาหารที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้นลดการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตร ใช้ได้กับทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์4.UniFAHS:ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเฟจสำหรับควบคุมแบคทีเรียก่อโรคในกระบวนการผลิตปศุสัตว์และประมงด้วยกลไกทางธรรมชาติช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ5. Prefer Pte Ltd: ผู้พัฒนาสารทดแทนที่มีกลิ่นและรสชาติคล้ายกาแฟด้วยเทคโนโลยีการหมักขนมปัง ถั่วเหลือง และข้าวบาร์เลย์6.Fattastic Technologies Pte Ltd:ผู้พัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มสำหรับผลิตไขมันจากพืชซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเหมาะสมไปตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบในอุตสาหกรรมอาหาร7. MUI Robotics Co., Ltd.: ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสัมผัสประดิษฐ์(Artificial Sense) ด้านกลิ่นและรสชาติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม8.Aquivio:ผู้พัฒนาเครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติและบริการน้ำดื่มฟังก์ชันที่ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกและปรับแต่งคุณสมบัติได้ตามความชอบและความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคน9. Ingrediome Inc.: ผู้พัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนสัตว์ด้วยสาหร่ายทำให้ได้โปรตีนที่มีความใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงกระบวนการผลิตมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเปิดรับสมัครในเดือนมกราคม 2568ขอเชิญชวนฟู้ดเทคสตาร์ทอัพทั่วโลกเข้าร่วมโครงการสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกจะได้โอกาสเข้าถึงเครือข่าย ทรัพยากรที่สำคัญแหล่งเงินทุน และผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฟู้ดเทคสตาร์ทอัพและเสริมสร้า