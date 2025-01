NSM กระจายความสนุกให้เด็กไทยใน “วันเด็กแห่งชาติ 2568”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2568 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคุณไพรัช รัตตัญญู ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ (Science Avenue) ประจำปี 2568” ภายใต้แนวคิด “Little Scientists’ Lab ห้องทดลองแสนสนุกของนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย” ที่จะชวนน้อง ๆ เยาวชน ไปสนุกกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีเด็ก ๆ เยาวชนเดินทางมาเที่ยวชมงานพร้อมกับผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

​ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM กล่าวว่า “งานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ (Science Avenue) ประจำปี 2568 ถือเป็นส่วนหนึ่งในงาน “อว. For Kids” ตามนโยบายของ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ที่ต้องการให้เด็ก ๆ และเยาวชน เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ได้คิดค้น ทดลอง ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานมากมาย เพื่อสร้างความสุข ความทรงจำที่มีคุณค่าและต่อเติมความฝันให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ​งานถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ เป็นการผนึกกำลังกับหน่วยงานในสังกัด อว. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Little Scientists’ Lab ห้องทดลองแสนสนุกของนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย” เพื่อปลูกฝังความรักในวิทยาศาสตร์ให้เด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมทดลองประดิษฐ์คิดค้น และหาคำตอบด้วยตนเอง สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปี 2568 จากนายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ที่ว่า “ทุกโอกาสคือการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเอง”​ภายในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา มีสถานีการเรียนรู้ ถึง 29 สถานีให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ กิจกรรมไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมจรวดหลอด, กิจกรรมภารกิจพิชิตเวหา, กิจกรรมรหัสลับกับถุงผ้า, กิจกรรมพวงกุญแจผ้าทอ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , กิจกรรมบังคับหุ่นยนต์และโดรน จาก iMAKE และกิจกรรมประกวดเดินแบบเด็ก กิจกรรม DIY ระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ จากศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดานอกจากนี้ NSM ยังได้จัดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ฯ อีกหลายพื้นที่ ได้แก่ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมการประกวด ชุดแฟนซี “สัตว์พิลึก พฤกษ์ปริศนา” กิจกรรมแต่งแผลเอเลียน, กิจกรรมปีนหน้าผาจำลอง และสนุกไปกับเกมส์ตะลุยอวกาศ และพบกับ Superstar จาก สโมสร บีจี ปทุมยูไนเต็ด พี่เท่ห์ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ และพี่มุ้ย ธีรศิลป์ แดงดา ที่บูธ สโมสร บีจี ปทุมยูไนเต็ด จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิริธร จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 -21.00 น. โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เจลลี่ปั้นน้ำสัตว์ทะเล รถใบพัดเจ้าพลัง สีสันปูนปลาสเตอร์เรืองแสง จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการอาชีพ STEAM แห่งอนาคต, กิจกรรม : SAF 2025 WALK RALLY และสนุกไปกับฐานกิจกรรมขบวนการพิทักษ์พืช (PLANT RANGERS) SPACELAB BY NSM ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการชุด Science on the moveกิจกรรมเครื่องบินกระดาษพับร่อนแม่น, กิจกรรมจรวดพลังลม, และงาน “อว. For Kids” รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ที่ กระทรวง อว. ถนนโยธี และที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ขบวนพาเหรดหุ่นยนต์ ที่มีทั้งหุ่นยนต์กู้ภัยปี 2024, หุ่นยนต์น้องดาวเหนือ, หุ่นยนต์กู้ภัยจิ๋ว RMRC, หุ่นยนต์ Dubot, หุ่นยนต์ MakeX และ Unitree Go2 และตู้คีบมนุษย์เครื่องเล่นสุดท้าทาย ที่น้องๆ จะต้องเอาตัวเข้าไปคีบของขวัญและของรางวัลด้วยตัวเอง​สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามภาพบรรยากาศความสนุกและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook: ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-577-9999 ต่อ 2122-2123