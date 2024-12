นักวิทย์ฯ เผยข้อมูลน่ากังวล เมื่อต้นไม้ 1 ใน 3 ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ และไม่สามารถแทนที่ด้วยต้นไม้ชนิดอื่นได้

(International Union for Conservation of Nature --IUCN) ได้มีการเปิดเผยบัญชีรายชื่อสัตว์เสียงสูญพันธุ์ครั้งล่าสุด หรือบัญชีแดงของชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคาม โดยข้อมูลได้เผยว่าหลายๆ คนรู้ว่า ในปัจจุบันการตัดไม้ทำลายป่า ภัยธรรมชาติและสภาพอากาศที่แปรปรวนสร้างผลกระทบต่อมนุษย์อย่างเรา รวมถึงพืชและสัตว์บนโลกด้วย แต่ต้นไม้กลับเป็นสิ่งที่ไร้การเหลียวแลและลดลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และต้นไม้ 1 ใน 3 ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ ซึ่งข้อมูลการศึกษาได้เผยว่า ต้นไม้ประมาณ 17,500 ชนิด ใกล้สูญพันธุ์มากแล้วนักวิทยาศาสตร์กว่า 1,000 คน ได้เข้าร่วมประเมินสถานะการอนุรักษ์ต้นไม้ ซึ่งมีการรวบรวมโดยองค์กรการกุศลเพื่อการอนุรักษ์พืช, สถาบันอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ (Botanic Gardens Conservation International-BGCI) และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)จากสถาบันอนุรักษ์สวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ กล่าวว่า "นักวิจัยด้านการอนุรักษ์ กล่าวว่า "ใน 192 ประเทศทั่วโลก ภัยคุกคามอันดับ 1 ของต้นไม้ คือต้นไม้บางชนิดมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะ และไม่สามารถแทนที่ด้วยต้นไม้ชนิดอื่นได้ เช่น(Dracaena cinnabari) ที่เหลือจากป่า Oligocene โบราณ ยางที่ไหลจากลำต้นจะมีสีแดงคล้ายเลือด จึงทำให้ต้นไม้สายพันธุ์นี้ถูกเรียกว่าต้นเลือดมังกร เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองในเกาะ Socotra ซึ่งตั้งอยู่มหาสมุทรอินเดีย ในพื้นที่ประเทศเยเมน และปัจจุบันกลายเป็นต้นไม้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์(monkey puzzle) หรือก็เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่กำลังใกล้สูญพันธุ์ในแหล่งดั้งเดิมทั่วอเมริกาใต้ โดยต้นไม้เหล่านี้เป็นที่อยู่ของสัตว์สายพันธุ์อื่นๆ อีกมากมาย และต้นไม้ดังกล่าวก็ยังเป็นที่พึ่งพาให้กับต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆ รวมถึงสัตว์ท้องถิ่นในระบบนิเวศน์ใกล้เคียงด้วยการสูญพันธุ์ของต้นไม้เพียงสายพันธุ์ก็สามารถทำให้เกิดโดมิโนขนาดใหญ่กับทุกสิ่งที่พึ่งพาอาศัยกับต้นไม้ และหากสูญเสียต้นไม้ไป ก็จะมีการสูญเสียสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆ ไปด้วย และต้นไม้บนโลกทุกต้นยังมีความสัมพันธ์กับดิน ฟ้า อากาศ ของโลก หากต้นไม้บางชนิดสูญพันธุ์ไปจริงๆ ก็จะมีการสูญเสียความหลากหลายในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วยเช่นกัน(Scientists Studying Earth's Trees Issue a Stark Warning to Humanity)(Scientists Issue “Warning to Humanity” that Tree Species Extinction Could Bring Economic as well as Ecosystem Crisis)