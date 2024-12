ซินโครตรอนติวเข้มเสริมทักษะ 4 เทคนิค การประยุกต์ใช้ “แสงซินโครตรอน” เพื่อสนับสนุนงานวิจัยต่างๆ ในอนาคต

กล่าวว่า “สถาบันฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้แสงซินโครตรอนด้วยเทคนิคต่างๆ ณจ.นครราชสีมา ได้แก่ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กว่า 50 คนเข้าร่วมการอบรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ X-ray Scattering Unveiled for Beginners ซึ่งมีนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 30 คน”สำหรับการอบรมการใช้เทคนิค micro-XRF imaging และเทคนิค micro-FTIR นั้น มีกิจกรรมการบรรยาย การเขียนร่างข้อเสนอโครงการ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม การทดลองเตรียมตัวอย่างและวัดตัวอย่าง ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 4.1: micro-IR spectroscopy and imaging และระบบลำเลียงแสงที่ 7.2W : micro-XRF imaging ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้ เพื่อช่วยขยายศักยภาพและยกระดับการวัดวิเคราะห์ตัวอย่างในงานวิจัย อีกทั้งยังต่อยอดการใช้แสงซินโครตรอนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยอื่น ๆ ต่อไปในอนาคตทั้งนี้ เทคนิค micro-IR เป็นเทคนิคที่ใช้วัดองค์ประกอบทางเคมีและหมู่ฟังก์ชันของตัวอย่าง ที่มีจุดเด่นในการวัดตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยหรือมีขนาดเล็กจนถึงระดับ 5 ไมครอน ที่สามารถสร้างภาพจำลองทางเคมีที่มีความละเอียดสูง สามารถดูการกระจายตัวขององค์ประกอบทางเคมีและหมู่ฟังก์ชันได้ และเทคนิค micro-XRF imaging เป็นเทคนิควิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ใช้รังสีเอกซ์ในการตรวจสอบองค์ประกอบธาตุของตัวอย่าง โดยมีความละเอียดสูงระดับไมครอน สามารถสร้างภาพการกระจายตัวของธาตุในตัวอย่างได้อย่างแม่นยำส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการ X-ray Scattering Unveiled for Beginners เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจแสงซินโครตรอนในเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์มุมแคบ (Small Angle X-ray Scattering, SAXS) และเทคนิคการกระเจิงรังสีเอกซ์มุมกว้าง (Wide-Angle X-ray Scattering, WAXS) ที่ให้ข้อมูลทางโครงสร้างของตัวอย่างที่นำมาทดสอบ ทั้งระดับนาโนเมตร และระดับอะตอม โดยเทคนิค SAXS ให้ข้อมูลโครงสร้างของตัวอย่างในระดับนาโนเมตร เช่น เส้นใยพอลิเมอร์หรือกลุ่มอนุภาคนาโน เป็นต้น และเทคนิค WAXS ให้ข้อมูลโครงสร้างระดับอะตอม โครงสร้างผลึก หรือความเป็นผลึก เช่น แป้ง เนื้อไม้ ผลึกเหลวในโลชั่น เป็นต้นดร.แพร จิรวัฒน์กุล กล่าวปิดท้าย