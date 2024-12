ดร.วิภารัตน์ ผอ.วช. กระชับความร่วมมือไทย-จีน ระหว่าง วช. กับ CASS ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมภายใต้ศูนย์วิจัยจีน และร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษด้านการยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคจีน-อาเซียน

ดร.วิภารัตน์ ผอ.วช. กระชับความร่วมมือไทย-จีน ระหว่าง วช. กับ CASS ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมภายใต้ศูนย์วิจัยจีน และร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษด้านการยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคจีน-อาเซียนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน กับสถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2543 เพื่อผลักดันความร่วมมือเชิงรุกด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีแนวทางความร่วมมือ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การทำวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนงานวิชาการ และมีกำหนดจัดการสัมมนาวิชาการร่วมกันทุกปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนะ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับไทย–จีน และสานต่อองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือไทย–จีน ต่อมา วช. และ CASS ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) การจัดตั้งศูนย์วิจัยจีน CASS-NRCT CCS เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมงานวิจัยระหว่างไทย-จีน ให้เกิดผลเด่นชัด และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการและกิจกรรมที่เชื่อมโยงนักวิจัยและนักวิชาการของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งได้จัดพิธีเปิดศูนย์วิจัยจีนฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ วช. ประเทศไทยด้วยความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีอย่างต่อเนื่องระหว่าง วช. กับ CASS ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะผู้แทน วช. ได้รับเชิญ ให้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2567 เพื่อเข้าร่วมหารือกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยจีน CASS-NRCT CCS และเข้าร่วม การสัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง “Dialogue on Peace and Development in Asia-Pacific (2024)”โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง และคณะผู้บริหาร วช. เข้าร่วมพบปะหารือกับ Professor WANG Changlin รองประธานสถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) เพื่อหารือเชิงนโยบายความร่วมมือไทย-จีน และแลกเปลี่ยนมุมมองการสร้างศักยภาพการวิจัยของนักวิจัยทั้งสองประเทศในมิติ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่มีมา อย่างยาวนาน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน ณ สถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อมา ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง และคณะผู้บริหาร วช. ร่วมหารือกับสถาบันวิจัยกลยุทธ์ระหว่างประเทศแห่งชาติ (National Institute of International Strategy, NIIS) ภายใต้สถาบันสังคมศาสตร์จีน Chinese Academy of Social Sciences, CASS นำโดย Professor LI Xiangyang ผู้อำนวยการสถาบัน NIIS และบุคลากรของ NIISดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง และ Professor LI Xiangyang ได้ร่วมกันกล่าวถึง ประเด็นเนื่องในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี ความร่วมมือของ วช. และ CASS จะมีการสานต่องานอย่างเข้มแข็ง โดยความร่วมมือในการร่วมจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยจีน CASS-NRCT CCS” ประจำประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง วช. กับ CASS ซึ่งให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยน นักวิจัยรุ่นเยาว์ระหว่างไทย-จีน มีการเตรียมแผนงานโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในประเด็นเร่งด่วน รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งของบันทึกข้อตกลง (MOU) ผ่านกลไกการทำงานในประเด็นอาเซียน-จีน และการพัฒนาโครงการนำร่องร่วมกันพร้อมกันนี้ Professor LI Xiangyang ผู้อำนวยการ NIIS, CASS ได้เรียนเชิญ ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Dialogue on Peace and Development in Asia-Pacific (2024)” ในหัวข้อ “การเสริมสร้างวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างจีน-อาเซียน” (Strengthen the Culture and Social Relationship between China-ASEAN) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ณ Beijing International Hotel กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง กล่าวว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาและความร่วมมือในภูมิภาคจีน-อาเซียน ต้องอาศัยศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นสะพานข้ามพรมแดน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม สร้างความไว้วางใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน และบทบาทของประเทศไทยโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการเสริมสร้างทักษะของบุคลากรในอาเซียน ภายใต้โปรแกรม ASEAN Talent Mobility (ATM) โดยมีวิสัยทัศน์และมุมมองในการพัฒนาทักษะขั้นสูง ของบุคลากรในอาเซียน ผ่านประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีความก้าวหน้าและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม การเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในอาเซียนในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนการส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือในระบบวิจัยโดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งในงานวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างไทย-จีน ต่อไป