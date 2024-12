NASA ส่ง ยาน Parker Solar Probe บินเข้าใกล้ชั้นบรรยากาศรอบนอกของดวงอาทิตย์ สร้างประวัติศาสตร์ยานอวกาศที่โคจรใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

- nasa.gov

- space.com

หรือ(NASA) ได้ส่งบินเฉียดดวงอาทิตย์อีกครั้ง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2024 ที่ผ่านมา ในระยะห่างจากพื้นผิวดวงอาทิตย์ประมาณดยสถิติในครั้งนี้ ถือเป็นการโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนับตั้งมีการส่งยานอวกาศไปสำรวจอาทิตย์ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อปี 2018 มีภารกิจในศึกษาลมสุริยะและสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ใจกลางระบบสุริยะของเราที่ให้พลังงานและมีผลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลก ยานลำนี้เคยเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์มาแล้วเมื่อปี 2021 โดยใช้การบินผ่านดาวศุกร์ แล้วให้แรงดึงดูด ดึงยานเข้าใกล้ดวงอาทิตย์และครั้งนั้น ยานอวกาศก็ได้ข้อมูลจากดวงอาทิตย์มาหลายข้อมูล เช่นหลังจากบินโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 22 ตั้งแต่ยานได้ถูกปล่อยสู่อวกาศ NASA มีแผนให้ยาน Parker Solar Probe บินเฉียดใกล้ดวงอาทิตย์อีกอย่างน้อย 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่และในการบินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ในครั้งนี้ ยาน Parker Solar Probe บินด้วยความเร็วประมาณ 692.000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งทำให้ยานลำนี้เป็นยานอวกาศที่โคจรเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ และยานต้องพบกับความร้อนจากพื้นผิวของดวงอาทิตย์ที่มีอุณภูมิประมาณซึ่งหากยานสามารถส่งข้อมูลชุดล่าสุดกลับมาได้ จะถือเป็นข้อมูลสำคัญในการศึกษาดวงอาทิตย์ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นภารกิจของ ยาน Solar Parker Probe ถือเป็นหนึ่งในภารกิจครั้งสำคัญขององค์การนาซา ที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมีข้อมูลที่จะทำความเข้าใจดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงปรากฏการณ์ลมสุริยะกระแสของอนุภาคประจุไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาจากชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อโลก เช่น พายุแม่เหล็กโลก ที่ระบบกวนระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารบนโลกของเราก่อนหน้านี้ สถิติเดิมของยานอวกาศที่เข้าไปเฉียดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด ตกเป็นของยาน Helios 2 ที่ทำไว้ 42,730,000 กิโลเมตร ในเดือนเมษายน 1976 ส่วนการเฉียดใกล้ครั้งก่อนหน้านี้ของยาน Parker Solar Probe อยู่ที่ระยะห่าง 7,260,000 กิโลเมตรด้วยกัน(Parker Solar Probe Reports Good Status After Close Solar Approach)(NASA's Parker Solar Probe celebrates Christmas with record smashing 'kiss' of the sun)