บนเส้นทาง "อารยธรรมไหมของจีน" กับการค้นหาหอคอยหิน ที่ Ptolemy กล่าวถึง

เมื่อ 53 ปีก่อนคริสตกาล ขณะกองทัพโรมันภายใต้การนำของนายพล(115-53 ปีก่อนคริสตกาล) กำลังสู้รบกับกองทหารแห่งอาณาจักร Parthian อย่างดุเดือด ที่บริเวณใกล้เมือง Carrhae (ในตุรกีปัจจุบัน) ทหาร Parthian ได้ยกธงรบขนาดใหญ่หลายธง ซึ่งทอด้วยผ้าไหมและมีสีสันต่างๆ กัน ธงที่โบกสะพัดอย่างโชติช่วงชัชวาล เป็นภาพที่ทหารโรมันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิต จึงพากันแตกตื่น และหนีตายด้วยความตกใจกลัว ทำให้กองทัพโรมันต้องพ่ายแพ้ในที่สุด การปราชัยที่ Carrhae ในครั้งนั้น ได้รับการจารึกว่าเป็นความอัปยศอดสูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพโรมันเรื่องเล่าและตำนานที่เกี่ยวกับไหมจากเมืองจีนมีมากมาย เพราะคนจีนรู้จักเลี้ยงหนอนไหม และสร้างผ้าไหมมานานร่วม 5,000 ปีแล้ว (คนจีนเรียกไหมว่า si) และรู้ว่าการทำผ้าไหมเริ่มต้นด้วยการปลูกต้นหม่อนไหม การเลี้ยงหนอนไหม และการแพร่พันธุ์ ซึ่งทำให้เกิดรังไหม ซึ่งจะให้ใยไหมที่ใช้ทอในสมัยนั้น เส้นทางน้ำที่ใช้ขนสินค้าไหมระหว่าง Beijing กับ Hangzhou ในมณฑล Zhejiang จะคราคร่ำด้วยเรือไหมจำนวน “นับไม่ถ้วน” ทำหน้าที่ขนใยไหมไปจนถึงปักกิ่ง เรือที่ใช้เวลานาน 2 เดือน จึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง เพื่อนำใยไหมไปทอเป็นผ้า เป็นเสื้อคลุมที่บางเบา ให้บรรดาราชวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการจีนใช้สวมใส่ แสดงการมีอำนาจ บารมี และเกียรติยศในความเป็นจริง ไหมได้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การติดต่อระหว่างจีนกับต่างชาติมาเป็นเวลานานแล้ว โดยใช้เส้นทางที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม (Silk Road) แต่คำ 2 คำนี้ เพิ่งถือกำเนิดในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 นี้เอง โดยนักธรณีวิทยาที่เชี่ยวชาญเรื่องเอเชียศึกษาที่เป็นชาวเยอรมันชื่อ Ferdinand von Richthofen (1833-1905) ซึ่งได้สำรวจพื้นที่จริงเมื่อปี 1863-1872 และพบว่าเส้นทางสายไหม มีสภาพเป็นเครือข่ายของถนนการค้าที่เชื่อมโยงระหว่างดินแดนตะวันออกกับตะวันตก ที่ได้อุบัติขึ้นในยุคราชวงศ์ Han (206-220 ปีก่อนคริสตกาล) ทำให้การแลกเปลี่ยนสินค้า ความรู้ ความคิด และอารยธรรมต่าง ๆ และไหมเป็นวัสดุภัณฑ์ที่สำคัญมากที่สุดที่ได้มีการซื้อขายกันมาก ตลอดเส้นทางนี้ ซึ่งเริ่มต้นจากเมือง Xi-an ในจีน ไปจนถึง Rome ในอิตาลี อันเป็นสถานที่ปลายทางที่เศรษฐี คนมีอำนาจ และบารมี ใช้ไหมเป็นสัญลักษณ์แสดงความร่ำรวย และความเป็นผู้ทรงเกียรติตลอดเวลา 5,000 ปีของอารยธรรมไหมในจีน คำว่า(fabric) ตรงกับคำจีนว่าและซึ่งสามารถใช้แทนเทคโนโลยีการทอในแต่ละขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงหนอนไหม ตลอดจนถึงการใช้หูกทอผ้า ซึ่งมีเทคนิคการทอที่หลากหลาย ทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามและเป็นที่ชื่นชม โดยเฉพาะเทคนิคทอแบบ luo นั้น ได้เกิดขึ้นเมื่อ 770-476 ปีก่อนคริสตกาล และได้รับการยอมรับในช่วงปี 475-221 ปีก่อนคริสตกาล อันเป็นเวลาที่จีนกำลังมีการทำสงครามระหว่างอาณาจักรใหญ่น้อยภายในประเทศครั้นถึงในยุคราชวงศ์ Song (960-1279) เครื่องแต่งกายของข้าราชการในราชสำนัก ได้ถูกกำหนดให้ทำด้วยผ้าไหมที่ทอจากเมือง Hangzhou โดยเฉพาะ ดังนั้นผ้าไหมที่ทอจากเมืองนี้ จึงมีชื่อเรียกว่า hangluoคุณค่าของ hangluo นั้นมีสองประการ ประการแรก คือ การมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกต้นหม่อนเป็นอาหารให้หนอนไหม และประการที่สอง คือ การมีเทคนิคการทอที่ละเอียดเนียนอย่างแทบไม่น่าเชื่อ โดยเส้นไหมจะถูกนำมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ แช่ ย้อม แยก และทอ จนกระทั่งได้ผ้า hangluoในยุคทองของ hangluo มีครอบครัวที่ทำอุตสาหกรรมไหมแบบครบวงจร เป็นจำนานมากร่วม 1,000 บ้าน โดยเฉพาะในบริเวณเมือง Ganshan ใกล้ Hangzhou แม้วันเวลาจะผ่านไปนาน ทำให้เทคนิคการทำผ้าไหม hangluo เปลี่ยนไปบ้าง แต่ปัจจุบันเทคนิคการผลิตก็ยังคงความละเอียดเหมือนเดิมทุกขั้นตอน เช่น ต้องแช่ไหมในน้ำใส แล้วเติมน้ำยาสารเคมีที่เป็นสูตรลับ แล้วแช่ไหมเป็นเวลา 25-28 วัน เพื่อให้เส้นไหมอยู่ในสภาพพร้อมทอ ผลที่ได้จะทำให้ได้ใยที่เบาและผ้าที่ได้จะโปร่ง แม้ในหน้าหนาวน้ำที่แช่จะเย็นเป็นน้ำแข็งก็ตาม คนงานก็ต้องทนผิวแตก หลายคนที่ทนไม่ได้ก็ต้องเลิกงานทอไปความซับซ้อนของกระบวนการทอ hangluo ทำให้เทคนิค hangluo ได้รับการยกย่องโดย UNESCO ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ในปี 2009 เกียรติยศนี้ได้ทำให้เด็กจีนปัจจุบันได้มีโอกาสสัมผัสการทอแบบ hangluo ในโรงเรียน โดยในปัจจุบันเทคนิคได้รับการปฏิรูปให้ผ้าที่ทอมีสีสันที่สวยและลวดลายหลากหลายขึ้นในส่วนของชื่อถนนสายไหมนั้น ได้มีนักประวัติศาสตร์หลายคนพยายามเปลี่ยนชื่อไปเป็นถนนเครื่องเทศหรือถนนหยก เพราะในสมัยนั้นสินค้าทั้งสองชนิดนี้เป็นสินค้าสำคัญที่ทำเงินมากเช่นกัน แต่ไม่มีใครนิยมเรียกตาม อาจจะเป็นเพราะเครื่องเทศบอกจุดหมายปลายทางว่าเป็นอินเดีย มิใช่จีน และหยกเป็นอัญมณีที่คนบางกลุ่มนิยมใช้เท่านั้น ไม่ใช่คนทั่วไปการขุดพบเครื่องประดับทองคำที่ยาว 5.4 เซนติเมตร ซึ่งทำเป็นตัวหนอนไหมในสุสานแห่งหนึ่งของมณฑล Shaanxi ที่มี Xi-an เป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ Han ได้ทำให้ Xi-an เป็นเมืองต้นทางของถนนสายไหม ในยุคของจักรพรรดิ Wudi (141–87 ปีก่อนคริสตกาล) โดยทำให้ผ้าไหมจากจีนเดินทางถึงยุโรปได้เป็นครั้งแรกในยุคของจักรพรรดิ Augustine (27 ปีก่อนคริสตกาล-ค.ศ.14) แต่พระองค์ทรงตรัสห้ามผู้ชายโรมันไม่ให้สวมใส่เสื้อผ้าที่ทอด้วยไหม เพราะทรงเกรงว่าจะทำให้ดูคล้ายผู้หญิงมากไปแต่ไหมก็ยังคงเป็นที่นิยมในสังคมของคนทั่วไป จนทำให้มันกลายเป็นสินค้าส่งออกลำดับต้นของจีน ที่ถูกขนส่งโดยใช้เส้นทางสายไหม การมีน้ำหนักเบา ทำให้สามารถขนไหมได้ในปริมาณมาก การนิยมซื้อของฝูงชน ก็ได้ทำให้พ่อค้าคนกลางชาว Sogdian (บรรพชนของชาวอิหร่านในปัจจุบัน) ได้กำไรมาก จากการนำขายต่อ ทำกำไรได้มากเป็น 100 เท่าของราคาต้นทุนในคริสต์ศตวรรษที่ 5 อาณาจักร Gaochang ซึ่งเป็นอาณาจักรเล็ก ๆ ของจีนที่อยู่ใกล้ Xinjiang ได้เรียกเก็บภาษีจากประชาชนเป็นไหมแทนเงิน ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า ฝูงชนใน Gaochang สามารถผลิตไหมได้ด้วยตนเองแล้ว แม้ว่าศูนย์การผลิตจริง ๆ จะอยู่ไกลออกไปเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรก็ตาม นั่นจึงแสดงให้เห็นอีกว่า เมืองต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ได้เริ่มมีศูนย์ทอไหมเป็นโรงงานในเมืองแล้วสำหรับการถ่ายทอดหรือส่งต่ออารยธรรมไหมจากจีนไปต่างชาตินั้น ก็มีตำนานเรื่องเล่ามากมาย เช่น ในบันทึก Records of Xiyu During the Time of Tang ที่เขียนโดยนักบวช (พระ) ชื่อ Xuangzang ซึ่งต้องการจะศึกษาพระไตรปิฎก จึงได้ตัดสินใจเดินทางจาก Xi-an ไปอินเดีย แล้วกลับถึงจีนในช่วงปี 628-645 ตามเส้นทางสายไหม เส้นทางนี้จึงเป็นอะไรที่มากกว่าเส้นทางการค้า เพราะมันเป็นเส้นทางการเผยแพร่ศาสนาพุทธด้วยบันทึกของ Xuangzang ได้กล่าวถึงกษัตริย์แห่งอาณาจักร Xiyu ได้ทรงส่งอุปทูต ไปทูลขอไข่ไหมจากจีน แต่ทรงได้รับการปฏิเสธ ด้วยความไม่ย่อท้อ พระองค์จึงทรงพยายามอีก โดยใช้วิธีใหม่ที่ลุ่มลึก จนใคร ๆ ก็คาดมิถึง คือ เสนอขอพระธิดาในกษัตริย์จีนไปเป็นพระมเหสี และครั้งนี้ทรงได้รับพระกรุณาธิคุณ เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผน อุปทูตได้แอบทูลพระธิดาเป็นการส่วนพระองค์ว่า อาณาจักร Kotan ที่มีชื่อเสียงในการค้าหยกและกลิ่นชะมดนั้น ไม่มีหนอนไหมเลย ดังนั้นถ้าพระธิดาจะทรงซ่อนหนอนไหมเป็น ๆ ไว้ในมวยผม เมื่อเสด็จถึง Kotan พระองค์ก็จะทรงมีผ้าไหมสวมใส่ในปี 1900 นักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อ(1862-1943) ได้พบภาพวาดโบราณบนแผ่นไม้ชิ้นหนึ่ง ซึ่งภาพนั้นเป็นภาพของสุภาพสตรีชั้นสูงนางหนึ่ง ที่เกล้าผมเป็นมวยสูง และที่พื้นเบื้องหน้าของนางมีตะกร้าเลี้ยงไหม ในภาพมีหญิงอีกคนหนึ่งถือหูกทอผ้า และอีกคนหนึ่งชี้ไปที่มวยผมบนศีรษะของสุภาพสตรีสูงศักดิ์คนนั้นด้วยในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 5 ผู้คนอาณาจักร Byzantine (หรือโรมันตะวันออก) นิยมผ้าไหมมาก จนรัฐต้องผูกขาดการทำธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้นเมื่อชาว Persia นำผ้าไหมมาขายในราคาแพงมาก ชาวโรมันจึงพยายามหาทางกีดกันพ่อค้าชาวเปอร์เซีย เพื่อให้ชาวโรมันด้วยกันได้ใช้ผ้าไหมในราคาพอสมควรเมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 6(778-845 ปีก่อนคริสตกาล) นักประวัติศาสตร์กรีก ได้กล่าวถึงการลอบนำไข่ไหมสอดใส่ไปในไม้เท้าของนักเดินทางจากจีนไปกรุง Constantinople การนำไหมเข้าสู่ยุโรป ได้ทำให้วิถีชีวิตของชาวยุโรปเปลี่ยนไปมาก จากที่เคยนุ่งห่มผ้าฝ้าย ผ้าลินิน หรือหนังสัตว์ตลอดเวลา ก็เปลี่ยนมาใช้ผ้าไหมแทนบ้างสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันบนเส้นทางสายไหมนี้ นอกจากเรื่องผ้าไหมแล้ว ก็ยังหมายรวมถึงวัสดุอื่น ๆ เช่น ปะการัง แก้ว กำยาน และผลไม้ เช่น องุ่น แห้ว ทับทิม ฝ้าย ด้วย ตลอดจนถึงการแลกเปลี่ยนสัตว์ เช่น นำสิงโต อูฐ แรด และนกยูง ซึ่งเป็นสัตว์จากอินเดียและเอเชียกลาง เข้าสู่ยุโรป สำหรับองุ่นในจีนก็เป็นผลไม้ที่นำเข้าจาก Afghanistan เมื่อ 125 ปีก่อนคริสตกาล และมีผลทำให้คนจีนรู้จักผลิตเหล้าองุ่น เพื่อใช้ดื่มกันมาก ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง โดยเปลี่ยนไปจากเดิมที่นิยมดื่มเหล้าที่หมักจากข้าว มาเป็นดื่มเหล้าองุ่นแทนในบางโอกาสสำหรับความลับที่เกี่ยวกับอารยธรรมไหมของจีน ก็เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันมากในวงการประวัติศาสตร์ว่า เป็นเรื่องลับสุดยอดเพียงใด เพราะนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีหลายคนเชื่อว่า กษัตริย์จีนในสมัยโบราณไม่ได้เข้ามาจัดการเรื่องการลักลอบนำเทคโนโลยีไหมออกนอกประเทศ แต่ทรงต้องการจะให้เทคโนโลยีไหมนี้เป็นสื่อให้โลกภายนอกตระหนักรู้ในความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมจีน โดยการขนส่งไหมผ่านทางเส้นทางสายไหม ดังนั้นการปกปิดความรู้ด้านนี้ จะทำให้โลกภายนอกไม่ได้รู้อะไร ๆ เกี่ยวกับอารยธรรมไหมที่ยิ่งใหญ่ของจีนเลย ว่าสำคัญและดีกว่าอารยธรรมไหมของชาติอื่นอย่างไรการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอื่นก็ได้เกิดขึ้นบนเส้นทางสายไหมเช่นกัน เช่น วัฒนธรรมกระดาษ ที่ชาวจีนรู้จักประดิษฐ์กระดาษใช้ตั้งแต่เมื่อ 200 ปีก่อนคริสตกาลและได้นำวิธีทำกระดาษไปเผยแพร่ในที่ต่าง ๆ ตลอดเส้นทางสายไหม ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 ถึง 5 กระดาษก็ได้เป็นที่รู้จักใช้กันแพร่หลายแล้ว เพราะชาวอาหรับได้จับช่างฝีมือกระดาษชาวจีนหลายคนไปอยู่ที่กรุง Baghdad ทั้งนี้เป็นไปตามบันทึกของ Du Huan ว่า ไม่เพียงแต่เทคนิคการทำกระดาษและการทำประทัด การแกะสลักพิมพ์ไม้ อันเป็นต้นกำเนิดของตัวพิมพ์ Gutenberg ก็ได้แพร่หลายไปจากจีนเช่นกัน ส่วนชาวเปอร์เซียได้รับเทคนิคกระดาษของจีนไปทำธนบัตร และถ่ายทอดให้ชาวยุโรปรู้จักใช้ธนบัตรกระดาษในเวลาต่อมาศิลปะการวาดภาพบนผ้าใบ (canvas) ที่ใช้ผ้าไหมและกระดาษกันในจีนก็เริ่มเปลี่ยนแปลง จากการพบภาพวาดบนผ้าพรม (tapestry) ในเมือง Xinjiang ที่มีอายุตั้งแต่สมัยราชวงศ์ Han เป็นภาพของเทพ Centaur ที่ครึ่งล่างเป็นม้า แต่ครึ่งบนเป็นคน และภาพวาดบนผ้าพรมที่เมือง Xinjiang ในสมัยราชวงศ์(618-907) เป็นรูปเถาองุ่น ไก่ และแกะ ซึ่งเป็นภาพวาดสไตล์ยุโรปแต่การผสมผสานศิลปะระหว่างตะวันออกและตะวันตกที่โดดเด่นที่สุด คือ การพบธงไหม ในมณฑล Qinghai ที่มีอายุตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ถึง 6 เป็นภาพของเทพเจ้า Helios แห่งดวงอาทิตย์ของชาวกรีก ประทับนั่งขัดสมาธิเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่บนดอกบัว เทคนิคการทอธงไหม แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เป็นฝีมือช่างทอชาวจีนครั้นเมื่อ(100–44 ปีก่อนคริสต์กาล) ขึ้นมามีอำนาจในโรม จอมทัพท่านนี้กับนายพล Crassus (ที่กองทัพพ่ายแพ้ ผ้าธงขนาดใหญ่สีแดง) ได้แต่งตัว โดยใช้เสื้อคลุมไหมจีนที่แพรวพราว ทำให้ฝูงชนทึ่ง และพยายามลอกเลียนแบบกันมาก จนทำให้รัฐบาลโรมันในเวลานั้นต้องออกกฎหมายห้ามมิให้ใช้ผ้าไหมตัดทำเครื่องแต่งกาย เพราะเกรงว่าการรั่วไหลของเงินออกนอกประเทศในปริมาณมาก จะทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของชาติไม่มั่นคงนอกจากประเด็นเหล่านี้แล้ว ชายโรมันก็มักไม่พอใจที่เห็นภรรยาแต่งตัวด้วยผ้าไหมที่บางเบา ดังที่นักปรัชญาโรมันชื่อ Seneca ผู้เยาว์ (4 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ.65) ได้เคยเขียนว่า สตรี ที่แต่งตัวด้วยผ้าไหมใสโปร่ง ได้เปิดโอกาสให้บุคคลอื่น ที่มิใช่สามีของตน ได้คุ้นเคยกับสรีระของเธออย่างจงใจแต่สิ่งที่ Crassus กับ Seneca คาดไม่ถึงก็คือ อารยธรรมไหมของจีนได้มีผลกระทบกว้างไกล และยืนนานยิ่งกว่าความเป็นวัสดุสำหรับสวมใส่ เพราะมันได้หยั่งลึกลงไปถึงจิตวิญญาณของไหม ตั้งแต่เกิดเป็นหนอนแล้วกลายรูปในเวลาต่อมาเป็นดักแด้ อยู่ในรังไหม หลังจากลอกคราบแล้ว ในเวลาไม่นานมันก็จะตัวโตเต็มวัย การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (metamorphosis) ของหนอนไหมนี้ ทำให้เวลามันถูกนำไปฝังรวมกับหยกหรืออัญมณีอื่น ๆ ในหลุมของบรรพบุรุษ ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผีเสื้อนำดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สรวงสวรรค์แห่งความเป็นอมตะ ด้วยการใช้เส้นไหมนำทาง ดังที่พบในหลุมฝังศพหลุมหนึ่ง ในมณฑล Henan ซึ่งมีอายุ 3,000 ปีว่า มีรูปแกะสลักเป็นหนอนไหมที่มีหัวเป็นมังกร เพราะกวีจีนชื่อ(723-645 ปีก่อนคริสตกาล) ได้เคยเขียนไว้ว่า เมื่อพญามังกรต้องการจะทำตัวให้ไม่สำคัญ มันจะแปลงตัวเป็นหนอนไหม แต่เวลาต้องการจะแสดงอำนาจเท่าฟ้า มันจะกลับร่างเป็นมังกรเส้นทางสายไหมยังเป็นเส้นทางที่นำพุทธศาสนาเข้าสู่จีนด้วย ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 มีหลักฐานว่า ในสมัยราชวงศ์ Han จักรพรรดิ Ming (57-75) ทรงพระสุบินถึงเทพยดา และได้ทรงทราบในภายหลังว่าเทพยดานั้น คือพระพุทธเจ้า จึงทรงส่งทูตไปแสวงหาพระองค์ใปทางภาคตะวันตกของจีน เมื่อปี 581 กษัตริย์แห่งราชวงศ์ Sui ได้ยุบรวมจีนให้เป็นเอกรัฐ จนสำเร็จในปี 618 มีพระสงฆ์จีนชื่อ(Xuanzang) ได้เดินทางไปอินเดีย และท่านได้เขียนบันทึกการเดินทางไปดินแดนทางตะวันตก โดยได้เล่าเรื่องการเดินทางตามเส้นทางสายไหม ขนบธรรมเนียมของชาติพันธุ์ต่าง ๆ และพระพุทธศาสนาในอินเดียด้วยพระถึงซัมจั๋งได้ไปศึกษาพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัย Nalanda โดยใช้เวลาไป-กลับนาน 16 ปี และกลับถึงจีนในปี 645 จากนั้นได้ใช้เวลา 19 ปี แปลพระไตรปิฎก 75 ชุด ที่นำกลับจากอินเดีย เป็นคัมภีร์จีนได้เป็นจำนวนกว่า 1,300 เล่มเส้นทางสายไหมยังได้นำศาสนาอื่นๆ เช่น คริสต์ศาสนา นิกาย Presbyterianism, Islam, Zoroastrianism ฯลฯ เข้าสู่จีนด้วยการติดต่อระหว่างโลกตะวันตกกับจีน โดยผ่านเส้นทางสายไหม ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอย่างกว้างขวาง และทำให้เกิดความเจริญทางวัฒนธรรมของกันและกัน เปรียบเสมือนแอ่งน้ำที่มีการไหลของน้ำถ่ายเทถึงกัน จึงทำให้น้ำไม่เน่าเสีย ด้วยเหตุนี้อารยธรรมไหมของจีน จึงยังมีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชมของชาวโลกมาโดยตลอดแม้วันเวลาจะผ่านไปนานร่วม 2,200 ปีก็ตาม เส้นทางสายไหมก็ยังมีปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบ อีกคำถามหนึ่งนั่นคือ บทเส้นทางนี้ มีหอคอยหิน (Stone Tower) ณ ตำแหน่งครึ่งทางของเส้นทาง ตรงตามที่(100-170) ซึ่งเป็นนักภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ชาวกรีก ได้กล่าวถึงหรือไม่ในตำราภูมิศาสตร์ (Geography) ที่ Ptolemy เรียบเรียง เมื่อประมาณค.ศ.140 นั้น หอคอยหิน (คำๆ นี้ตรงกับคำในภาษาละตินว่า Turris Lapidea และตรงกับคำกรีก ว่า Lithinos Pyrgos) เป็นปริศนาภูมิศาสตร์ที่ลึกลับมาจนถึงทุกวันนี้ว่า มีอยู่จริง หรือไม่มีจริง แม้ว่า Ptolemy ได้บอกพิกัดแสดงตำแหน่งเส้นรุ้งและเส้นแวงของหอคอยหินก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีใครเคยเห็นหรือพบPtolemy ได้กล่าวถึงหอคอยหินบนเส้นทางสายไหมว่า เป็นจุดสังเกต (landmark) ที่สำคัญ เพราะเป็นสถานที่หยุดพักกลางทางให้นักเดินทาง พ่อค้าที่เดินทางไกล บนเส้นทางที่อันตรายและสุดโหดนี้ ได้แวะพัก เติมเสบียงอาหาร สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก่อนจะออกเดินทางอีกตำรา Geography ของ Ptolemy แปดเล่ม ได้กล่าวถึงหอคอยหินนี้ 10 ครั้ง แต่ได้กล่าวถึงพิกัดทางภูมิศาสตร์ของหอคอยเพียงครั้งเดียวเพราะการบอกตำแหน่งของสถานที่ในเวลานั้น อาศัยข้อมูลที่ได้จากนักเดินทาง ดังนั้นความผิดพลาดในการสื่อสาร จึงมีโอกาสเกิดได้มาก จะอย่างไรก็ตาม นักภูมิศาสตร์ปัจจุบันได้เสนอสถานที่ 4 แห่ง ที่อาจจะเป็นตำแหน่งของหอคอยหินตามที่ Ptolemy ได้กล่าวถึง คือซึ่งเป็นเมืองหลวงของ Uzbekistan เพราะชื่อนี้แปลว่า ปราสาทหิน หรือ เมืองหินที่เมือง Ash ใน Kyrgyzstanในหมู่บ้าน Daraut-Kurgan ใน Kyrgyzstan ตามคำกล่าวของนักสำรวจชาวอังกฤษ โดยให้เหตุผลว่าหมู่บ้านนี้มีสภาพตรงตามคำบรรยายของ Ptolemy คือ มีช่องเขา ซึ่งต้องเดินผ่านขึ้นไปจึงจะเห็นหอคอยหินได้ใช้วิชาตรีโกณมิติเชิงทรงกลม มาหาตำแหน่งที่แท้จริงจากข้อมูลภูมิศาสตร์ของ Ptolemy แล้วสรุปได้ว่า เมือง Tashkurgan ในมณฑล Xinjiang ของจีน เป็นตำแหน่งที่ตั้งของหอคอยหินแม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถ่ายภาพระยะไกลและระบบ GPS ก็ตาม ตำแหน่งของหอคอยหิน ก็ยังเป็นปริศนาที่ยังไม่มีใครตอบได้ตราบจนวันนี้ และถ้าหอคอยปริศนานี้มีจริง ณ วันนี้ มันก็อาจจะเป็นซากกองหินมากกว่าจะเป็นหอคอยหินจริงก็ได้ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขากายภาพและคณิตศาสตร์ ประวัติการศึกษา-ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยลอนดอน, ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ่านบทความได้ทุกวันศุกร์