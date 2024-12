NIA ร่วมอัปเดตเทรนด์โลกเสริมศักยภาพนวัตกรรม พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนในงาน "AI Innovation Asia 2024

ในส่วนของการเสวนาหัวข้อ The Pitch Pit. Who are the New, Innovative Startups to Watch? ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ AI กับหน่วยลงทุน ได้แก่ Monk’s Hill Ventures และ Openspace พร้อมให้คำแนะนำแก่สตาร์ทอัพที่ร่วมนำเสนอ Solution ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จำนวน 3 ราย ได้แก่1. OnLoop แพลตฟอร์มการบริหารทีมด้วย AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นผู้นำ พร้อมปรับปรุงการประเมินผลการทำงานและเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกัน2.Cosmos Innovation แพลตฟอร์ม AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดยมุ่งเป้าที่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และเตรียมขยายผลไปยังกลุ่มอื่นในอนาคต3. Fintelite AI แพลตฟอร์มตรวจจับการฉ้อโกงทางการเงิน ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร ตัวตน และธุรกรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วงการ Pitching นี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานโหวตสตาร์ทอัพที่ชื่นชอบผ่าน Slido เว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับการจัดประชุมและสัมมนา และผู้ชนะในเวทีนำเสนอครั้งนี้คือ Cosmos Innovationปิดท้ายด้วยการเน้นย้ำของรัฐมนตรี Josephine Teo, Minister for Digital Development and Information and Minister-in-charge of Smart Nation and Cybersecurity แห่งสิงคโปร์ ที่กล่าวถึงจุดยืนของรัฐบาลในการรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ด้วยการส่งเสริมด้านกำลังคนและภาคธุรกิจให้ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีด้าน AI เพื่อสอดรับกับกระแสของโลกที่เทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้น รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ AI ในทางมิชอบ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ AI และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน