เปิดไฮไลต์ตะลุยเส้นทาง “Dark Trail ปริศนา...พิพิธภัณฑ์ในยามมืด” ในงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน : NSM Night at the Museum Festival 2024 วันที่ 21 - 22 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เปิดเผยว่า งานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน : NSM Night at the Museum Festival 2024 ที่กำหนดจัดวันที่ 21-22 ธ.ค.2567 ที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หนึ่งในไฮไลต์สำคัญที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงคือการสำรวจเส้นทาง Dark Trail ด้วยโคมไฟนำทางที่ผู้เข้าร่วมงานสร้างสรรค์ขึ้นเอง เพื่อไขปริศนาพิพิธภัณฑ์ในยามมืดกับ 10 จุด Check point เริ่มตั้งแต่จุด Check point ที่ 1 การประดิษฐ์โคมนำทางด้วยตัวเอง จากนั้นเข้าสู่จุด Check point ที่ 2 ได้แก่ Cosmo Quest ไขปริศนาเรื่องราวแห่งดวงดาว เดินทางสู่ห้วงอวกาศฟังตำนานแห่งดวงดาวนานาสัตว์และความลี้ลับของเอกภพ จุดที่ 3 Wall of Life ส่องสัตว์ปริศนา ส่องหาสิ่งมีชีวิตใต้มหาสมุทรที่ได้ชื่อว่า “ฟอสซิลมีชีวิต” ซ่อนอยู่ในช่อง 28 ตัวคืออะไร? ก่อนเข้าสู่จุด Check point ที่ 4 Roar! เสียงร้องคำรามของสัตว์ดึกดำบรรพ์ยุคครีเทเซียสเมื่อ 145 – 66 ล้านปีก่อน แล้วรู้หรือไม่? ไดโนเสาร์บางชนิดออกหากินตอนกลางคืน แต่ไดโนเสาร์คอยาวตัวใหญ่อย่าง “ซอโรพอด” ชอบหลับมากกว่า มันนับเป็นยักษ์ใหญ่แห่งยุคที่เราจำลองมาให้ดูได้เพียง 1 ส่วน ให้ลองทายสิว่าเป็นส่วนไหน? เสร็จแล้วเข้าสู่จุด Check point ที่ 5 Human Odyssey แอบดูมนุษย์ถ้ำโฮโม นีแอนเดอร์ธาลเอนซิส(Homo neanderthalensis) ซึ่งเป็นญาติห่างๆ ของเราเอง ผู้ที่ใช้เวลายามค่ำคืนในถ้ำ ขัดหนังสัตว์เพื่อทำเสื้อผ้า มาดูกันว่าในมือเขาใช้อะไรขัดหนังสัตว์กันแน่ นอกจากนี้ ยังย้อนเวลากลับเข้าสู่ยุคโบราณ สำรวจความลับของบรรพบุรุษยุคโบราณ ตอบคำถาม ใครคือมนุษย์ถ้ำกลุ่มแรกที่ควบคุมพลังแห่งไฟได้ผอ.NSM กล่าวต่อว่า จุด Check point ที่ 6 Nenet’s Tales เข้าสู่ดินแดนแถบป่าไทก้า สัมผัสบรรยากาศรอบกองไฟ ฟังเรื่องราวเล่าขานของชนพื้นเมืองชาวเนเนตส์และส่องสำรวจภายในกระโจมดั้งเดิมภายในมีอะไรซ่อนอยู่ ต่อมาจุด Check point ที่ 7 Desert Secrets ผจญภัยสู่ทะเลทราย ค้นหาความลึกลับที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนทราย สนุกกับการถ่ายภาพ COVE เป็นชาวเบดูอิน จากนั้นสู่จุด Check point ที่ 8 Temperate Station ค้นหาความลับของต้นไม้ยักษ์แห่งเมืองหนาว พบต้นโอ๊กยักษ์ใหญ่แห่งพงพนาแล้วเดินลอดอุโมงค์ “ต้นซีคัวย่า”หรือเรดวูด สำรวจวงปีบันทึกแห่งกาลเวลาของผืนป่าเขตอบอุ่น ก่อนเข้าสู่จุด Check point ที่ 9 Panoramic Station ระแวดระวังภัยเมื่อเข้าป่าเขตร้อนอันมืดมิด สัมผัสกับเสียงกู่ร้อง สัญญาณเรียกหาของชนพื้นเมืองเขตร้อน, Animal Parade พบกับสัตว์น้อยใหญ่ ณ พื้นที่ป่าเขตร้อนในบรรยากาศลึกลับ และสุดท้ายจุดที่ 10 Mystery Words for our World ค้นหา 15 อักษรปริศนาเรืองแสงและอยากบอกอะไรกับโลกใบนี้“นอกจากตะลุยเส้นทาง “Dark Trail ปริศนา...พิพิธภัณฑ์ในยามมืด” แล้ว ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม Nocturnal Trail สำรวจสัตว์พิลึก พฤกษ์ปริศนา สำรวจและตามหา Secret Creatures สัตว์ลึกลับที่ทุกคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน อาทิ นกแสก หนูผี ค้างคาวแวมไพร์ แมงหามผี ว่านผีปอบ ไทรน้อยใบทู่ , Oarfish วิบวับวาว เรื่องราวของปลาออร์ สัตว์ทะเลลึกลับ พร้อมประดิษฐ์หมวกปลาออร์เรืองแสงสุดเก๋, Talk อย่างวิทย์ ตั้งคำถามในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ชวนดูในสิ่งที่ไม่เคยเห็น, Traditional Thai Craft สนุกกับการประดิษฐ์ เท่ง นุ้ย คุยผ่านเงา กำหมุนไม้ไผ่ ลูกข่างไม้, Night Show ชมการแสดงการมีส่วนร่วมปกป้องโลกไปด้วยกัน