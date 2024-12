1 ปีมีเพียงครั้งเดียว! “รวิน” แถลงจัดเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน : NSM Night at the Museum Festival 2024 ชวนสำรวจเส้นทาง Dark Trail สัมผัสปริศนา…เมื่อพิพิธภัณฑ์อยู่ในความมืด

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM แถลงข่าวจัดงาน เทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน : NSM Night at the Museum Festival 2024 ว่า งานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนในปีนี้จะมีความพิเศษ มีความตื่นเต้นและท้าทายให้ทุกคนมาร่วมค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเจอมาก่อน โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 21 - 22 ธ.ค. 2567 ในธีม Museum Mysteries After Dark สัมผัสปริศนา…เมื่อพิพิธภัณฑ์อยู่ในความมืด ซึ่งจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ด้วยการปิดไฟมืดแล้วใช้โคมไฟส่องสว่างเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยตนเอง ถือเป็นการเปลี่ยนมุมมองในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงกลางวันมาเป็นช่วงกลางคืน ซึ่ง 1 ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นผอ.NSM กล่าวต่อว่า ไฮไลต์สำคัญของงานนี้ คือการนำทุกคนเดินทางสำรวจสู่เส้นทาง Dark Trail สัมผัสปริศนา…เมื่อพิพิธภัณฑ์อยู่ในความมืด ซึ่งผู้เข้าชมต้องสร้างสรรค์ประดิษฐ์โคมไฟคู่ใจเพื่อนำทาง พร้อมไขปริศนาพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนใน 10 จุด Check point อาทิ Cosmo Quest ฟังเรื่องราวแห่งดวงดาวนานาสัตว์ Wall of Life ส่องสัตว์ปริศนา Desert Secrets Roar! เสียงร้องคำรามของสัตว์ดึกดำบรรพ์ Human Odyssey แอบดูมนุษย์ถ้ำโฮโมฯ Nenet’ s Tales เข้าสู่ดินแดนป่าไทก้า พบบรรยากาศรอบกองไฟ และชวนส่องสำรวจภายในกระโจมดั้งเดิม เป็นต้น ไฮไลต์ต่อมา คือ กิจกรรมส่องสัตว์พิลึก พฤกษ์ปริศนา ชวนไปเดินสำรวจสวนป่านอกอาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ที่เราเปิดเส้นทางพิเศษให้กับผู้เข้าชมในงานเท่านั้น เพื่อพาไปตามหาสัตว์ลึกลับที่ทุกคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน อาทิ นกแสก หนูผี ค้างคาวแวมไพร์ แมงหามผี ว่านผีปอบ ไทรน้อยใบทู่ เป็นต้น ที่สำคัญ ยังมีกิจกรรม Oarfish วิบวับวาว ประดิษฐ์หมวกปลาออร์เรืองแสงสุดว้าว ที่เป็นสัตว์ทะเลหายากและลึกลับใต้ท้องทะเลลึก ซึ่งผู้เข้าชมจะได้สนุกและท้าทายไปกับการประดิษฐ์ ทั้งแปลกและสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน : NSM Night at the Museum Festival 2024 จัดเต็มความสนุกทั้ง 3 แห่ง ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 21-22 ธ.ค.2567 นี้ เวลา 17.00-21.00 น.ที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 ธ.ค. 2567 เวลา 17.00-20.00 ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่“ผมอยากให้คนไทยทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืนสักครั้ง ซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆ และไม่สามารถรับชมได้ในเวลากลางวัน ทั้งตื่นเต้น ทั้งท้าทาย และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้ทุกคนได้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เทศกาลนี้เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัย ไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสได้มาชมความยิ่งใหญ่ของงานเทศกาลท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน : NSM Night at the Museum Festival 2024“ ผศ.ดร.รวิน กล่าว