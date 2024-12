ครม. เห็นชอบร่างความตกลงร่วมมือใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.67 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (Agreement Between the Government of the Kingdom of Thailand and the government of the Republic of Korea on Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy) พร้อมทั้งเห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้ รมว.อว. เป็นผู้ลงนาม โดยจะมีการจัดพิธีลงนามระหว่าง รมว.อว. กับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในช่วงต้นปี 2568 ณ ประเทศไทยรมว.อว. กล่าวต่อว่า ความตกลงฯ ดังกล่าวเป็นการยกระดับจากเดิมที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยโดยเฉพาะสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับเกาหลีใต้ เป็นระดับรัฐกับรัฐซึ่งจะนำไปสู่การวางรากฐานในการเสริมสร้างความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติ การแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านเทคนิค ข้อมูลและเทคโนโลยี วัสดุนิวเคลียร์และอุปกรณ์ รวมถึงการวิจัยร่วมด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์และการส่งผ่านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อใช้ในทางสันติ“ทั้งหมดนี้ยืนอยู่บนหลักการของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือ ได้แก่ 1) การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยเชิงประยุกต์ และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสันติ 2) การวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินการ และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 3) การผลิตและการจัดหาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย 4) การจัดการวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ รวมถึงการจัดการกากกัมมันตรังสี 5) การผลิตและการประยุกต์ใช้ไอโซโทปกัมมันตรังสีในอุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์ 6) ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การป้องกันอันตรายจากรังสี และการปกป้องสิ่งแวดล้อม 7) นโยบายทางนิวเคลียร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 8) การเพิ่มการยอมรับพลังงานนิวเคลียร์ของสาธารณชน” น.ส.ศุภมาส กล่าว