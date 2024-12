กระทรวง อว. - บพค. เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ PMU-B Brainpower Congress 2024 ภายใต้แนวคิด “Unlocking the Potential of Ignite Thailand: ปลดล็อกศักยภาพคนไทยจุดประกายสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”

กระทรวง อว. - บพค. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ PMU-B Brainpower Congress 2024 ภายใต้แนวคิด “Unlocking the Potential of Ignite Thailand: ปลดล็อกศักยภาพคนไทยจุดประกายสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”วันที่: 11 - 13 ธันวาคม 2567 สถานที่: โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีพบกับ: ปาฐกถาพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ(ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล, รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ, ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง )- เสวนาและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (อาทิ ดร.เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี หรือ ดร.นาว นักวิจัยอาวุโสสังกัดศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. CEO CTO และผู้ก่อตั้งบริษัท โครโนไลฟ์ จำกัด, Ms. Kishida Eriko - Japan Science and Technology Agency (JST) - e-ASIA Special Program Coordinator, ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และดำรงนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเป็นต้น)- การนำเสนองานวิจัยระดับแนวหน้า ในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation- นิทรรศการและการแสดงดนตรีสุดพิเศษจากผู้ชนะเลิศMHESI MUSIC VARIETY AWARD 2024 ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากมหกรรม อว.แฟร์ ประจำปี 2567- การเฉลิมฉลอง บพค. ก้าวสู่ปีที่ 5 และ การเฉลิมฉลองความร่วมมือระดับนานาชาติสู่การพัฒนากำลังคนอย่างยั่งยืนพลาดไม่ได้! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนศักยภาพคนไทยและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อนาคต ภายใต้แนวความคิด “ Unlocking the Potential of Ignite Thailand”สอบถามเพิ่มเติม: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร 02-109-5432 ต่อ 841เข้าร่วมฟรี!