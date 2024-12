NARIT ชวนชมดาวพฤหัสฯ ใกล้โลกในรอบปี พร้อมร่วมงาน "ดูดาวกลางกรุง" สัมผัสดาวบนฟ้าผ่านคาราวานกล้องโทรทรรศน์

งานดูดาวกลางกรุง จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี 2566 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวกรุงเทพมหานคร และใกล้เคียง ในปี 2567 นี้ NARIT จึงร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานพันธมิตร เตรียมเนรมิตกรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งดวงดาวอีกครั้ง กับกิจกรรม “ดูดาวกลางกรุง: Starry Night over Bangkok 2024” ในวันเสาร์ที่เวลา 17:00 - 22:00 น.ชวนค้นหาดวงดาวที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกสูงระฟ้า ในพื้นที่มืดของสวนป่าใจกลางเมืองที่มีมลภาวะทางแสงรบกวนไม่มากความพิเศษในปีนี้คือตรงกับคืนที่มีปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีจะปรากฏสว่างเด่นทางทิศตะวันออก ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ หากสังเกตการณ์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ จะสามารถชมลวดลายของแถบเมฆ และพายุ รวมถึงจุดแดงใหญ่ และดวงจันทร์กาลิเลียนทั้ง 4 ดวงของดาวพฤหัสบดีได้ วันงานจะมีคาราวานกล้องโทรทรรศน์กว่าร้อยตัวจาก สดร. โรงเรียนเครือข่ายดาราศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานพันธมิตร และนักดาราศาสตร์สมัครเล่น พร้อมให้บริการเต็มพื้นที่ลานอัฒจันทร์กลาง ในคืนดังกล่าวยังสามารถชมวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ เช่น ดวงจันทร์ ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวอังคาร ฯลฯ ได้อีกด้วยนอกจากนี้ ชวนเปิดประสบการณ์กับกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายภายในงาน อาทิ ถ่ายภาพดวงจันทร์ดาวเสาร์ และดาวพฤหัสบดีผ่านโทรศัพท์มือถือ รู้จักท้องฟ้าและกลุ่มดาวที่น่าสนใจผ่านแอปพลิเคชันดูดาว “NAPA” เรียนรู้ดูดาวด้วยตาเปล่า เก็บภาพความประทับใจกับบอลลูนดาวเคราะห์ รู้จักกลุ่มดาวผ่าน Stellar Light Box สนุกกับ Glow in the Dark ฟังทอล์ก “มหัศจรรย์ดาวพฤหัสบดี” และกิจกรรมพิเศษ Night Nature Walk สำรวจธรรมชาติยามค่ำคืนกลางสวนเบญฯ ท่ามกลางเสียงเพลงขับกล่อมตลอดงาน พิเศษ ! ลุ้นรับกล้องโทรทรรศน์ และของที่ระลึกสุดพิเศษภายในงานผู้สนใจเข้าร่วมงานลงทะเบียนออนไลน์ทาง(สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์ รับของที่ระลึกบริเวณจุดลงทะเบียนหน้างานได้ก่อน 20:00 น. หรือจนกว่าของจะหมด)