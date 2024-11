2 ผลงานวิจัย วว. คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ 68 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช และ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

2 ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีดังนี้ได้แก่นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) จากผลงาน(Linear Polyethyleneimine and Derivatives as Potential Biomaterials and Excipients for Drug Delivery)ได้แก่นักวิชาการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) จากผลงานซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการปล่อยอนุภาคในละอองจากการเบรกยานยนต์ในสภาพการขับขี่จริง โดยใช้เทคนิคการเก็บตัวอย่างแบบไอโซคิเนติก (Isokinetic Sampling) ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวัดค่าอนุภาค พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบจากอุณหภูมิการเบรกและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อปริมาณฝุ่นละอองโดยในประจำปีงบประมาณ 2568 มีนักวิจัยได้รับรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จำนวน 180 ราย ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 13 ราย รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 53 รางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 52 รางวัล และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 62 รางวัล สำหรับผู้ได้รับรางวัลจะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีสัญชาติไทย มีผลงานวิจัยดีเด่น ที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัย ที่ทำสะสมกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผลงานวิจัยสร้างคุณูปการและเกิดประโยชน์ในวงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงชุมชน สังคม และเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ และสมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นได้ ทั้งมีการปฏิบัติตนที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณของนักวิจัยตามแนวทางที่ วช.กำหนดไว้